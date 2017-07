Flere bader og soler seg naken – her er naturiststrendene i Norge

Foreningene for naturister melder om flere nakne kropper i vannkanten. Naturist Helle Linné Eriksen synes det herlig å svømme uten klær: – Vi vil være en motvekt, sier hun.

Det kommer an på været og ikke minst temperaturen. Men fra mai til september blir nakenstrender landet rundt tatt i bruk av naturistene – de som er naken der det føles naturlig å være naken.

VG møter Helle Linné Eriksen på hovedstadens naturiststrand på Huk. Hun er leder for byens forening for naturister og kan fortelle at antall nakenbadere er i endring:

– De siste par årene har det kommet mange flere. Det er både yngre og eldre. Det blir mer normalisert. Og det er jo det dette er, det er helt naturlig, sier Eriksen.

Vil ikke organisere seg

Også Naturistforbundet, som samler alle foreningene i landet, kan fortelle at flere kler av seg i naturen nå enn for noen år siden.

Leder Arild Hauge sier at det er blitt mer vanlig å praktisere naturisme.

– Folk soler seg og bader nakne, men det betyr ikke at de melder seg inn i foreningene våre. Det er litt det som er problemet vårt, sier han.

Klikk deg rundt i Norge med VGs nakenkart og sjekk hvor de offisielle nakenstrendene er. Lyst å ta deg en tur?

For selv om noen regioner av landet opplever vekst, er det andre som får færre medlemmer. Omtrent 60 prosent av alle naturistene i landet bor langs Oslofjorden.

– Jeg vil tro det er omtrent 10.000 naturister i Norge og at mange av dem er her på Østlandet. For oss har medlemstallet gått ganske mye opp, sier leder i Asker og Bærum naturistforening, Leendert Combee.

Han forteller at det særlig er flere familier på stranden, men også at det har blitt mer populært for folk i slutten av 20-årene og begynnelsen av 30-årene.

Så du? Ti topp nakenstrender

– Det å kjenne vinden som stryker



Når VG står på parkeringsplassen på vei ned til naturiststranden på Huk, tikker det inn en tekstmelding:

SOLER SEG: På sitt røde teppe ligger lederen for Oslo naturistforening, Helle Linné Eriksen. I sommermånedene tar hun ofte turen til Huk. Foto: Janne Møller-Hansen , VG

«Jeg er på plass, lita og rund med mye krøller, på rødt teppe.» Eriksen vil forsikre seg om at vi kommer frem til riktig person.

Denne formiddagen er det omtrent 30 naturister som ligger spredt utover stranden.

For lederen, som til vanlig arbeider som lærer på en videregående skole, er det to grunner til at hun liker livet som naturist.

– Noe av det beste er jo når du akkurat har badet og kjent vannet mot kroppen og kommer opp. Da er det bare å legge seg ned på teppet og lufttørke og kjenne vinden som stryker. Det er en veldig sterk frihetsfølelse, sier hun.

Fikk du med deg? Verdens beste nakenstrender

Vil være en motvekt

Det andre er at hun vil at naturistene skal være en stemme i samfunnet om kroppsideal.

– Vi vil være en motvekt til det som skjer i samfunnet når det gjelder nakenhet. Det er omtrent bare i reklamer, på film og gjennom porno folk ser nakne kropper. Det vil vi gjøre noe med, sier hun.

Hun tror det er en tendens i samfunnet at flere tenker som henne, og at det er grunnen til at flere velger å kaste klærne på strender og i nakenbad, som på Linderud og The well i Oslo.

– Når man har plastisk kirurgi på kjønnsorganer fordi man skal ha en estetisk perfeksjon på hver eneste del av kroppen, så er det naturlig at det kommer en motreaksjon på det. Det tror jeg og håper inderlig at vi ser begynnelsen på nå, avslutter hun.

Fra strandliv til nakentur på fjellet

Asker og Bærum naturistforening er blant dem som har opplevd størst vekst i antall medlemmer.

Combee mener det handler om alle de nye turene og arrangementene foreningen har tilbudt de siste årene.

– Vi går på spaturer, fjellturer, midtsommernattsur og turer i marka. Om vinteren er vi svært aktiv med isbading. Vi er også den eneste foreningen som har utviklet et markakart for naturister hvor vi formidler egnede badesteder, sier han.

NYE TILBUD: Bildet er fra en av turene til Asker og Bærum naturistforening til Storfossen i Asdøljuvet i Lierdalen. Foto: Privat

Han er spesielt glad for at de nye medlemmene som har kommet til er i alle aldre. Det blir flere og flere som er under 30, selv om flesteparten er over 40 år gamle. Dessuten er mange av de nye folk som har flyttet til Norge fra utlandet.

– Vi opplever en vekst, spesielt fra utlandet. Det er flere polakker, russere, og fra Øst-Europa som finner veien til naturiststranden. Det skjedde ikke for en 5 til 10 år siden, sier han.