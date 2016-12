18,1 grader i Møre og Romsdal - i desember!

Det er et temperaturnivå vi knapt tør håpe på selv når det er sommer. Men tidlig i morges ble det målt 18,1 grader på Sunndalsøra i Møre og Romsdal.

Varm vind strømmet fra sørsiden over fjellet og dalte ned i lavlandet på Sunndalsøra i morges. Fønvinden fikk temperaturen opp til hele 18,1 varmegrader klokken syv i morges, viser YRs temperaturoversikt.

– Utover dagen kan det bli enda varmere, og det er ikke usannsynlig at rekorden fra 1998 på 18,3 blir slått med noen ekstra varmegrader, sier Håvard Larsen ved Meteorologisk institutt i Tromsø.

Til tross for at målingene over tid viser en gjennomsnittstemperatur på 0 til 1 varmegrader i desember på Sunndalsøra, så er det ikke uvanlig med varme dager i desember som kan oppleves som om det er vårsesong, sier Larsen.

– Men det er nokså sjeldent at temperaturen overstiger 15 grader, slik det har gjort nå, sier han.

Mildt vær



Været har imidlertid variert veldig den siste perioden og på søndag kan vinteren komme snikende igjen.

– 12 desember ble det for eksempel målt minus tre grader. Det har gradvis blitt varmere den siste perioden:

– Men allerede på søndag kan det gå over til hvit nedbør, sier Larsen.

Også andre steder i fylket ble det målt svært høye temperaturer til årstiden å være natt til fredag.

I Tafjord ble det registrert 16,8 grader, Marstein hadde 16,3 grader, Valldal 14,4 grader og Linge 14,3 grader.

Smaken av vinter



Flere andre plasser i landet preges av mildt vær, men det kan bli kaldere fra og med i morgen, ifølge Statsmeteorolog Ida Fossli.

– I dag er det et lavtrykk som ligger i Jan Mayen og Nord-Norge som vil dra med seg mildere luft nordover og ganske kraftig vind fra vestlandskysten og Nordkapp.

Men kuldeværet er på vei igjen allerede i morgen, spesielt i Nord-Norge, opplyser Fossli.

– De fleste får en smak av vinteren igjen, spesielt nord for Stat. Det vil også bli kaldere i Sør-Norge på søndag, sier hun.

– På Østlandet og Sørlandet blir det imidlertid oppholdsvær, sier Fossli.