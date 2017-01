Nordmenn hedres for å ha reddet jøder under krigen

Israel gjør ære på fire nordmenn som reddet livet til flere hundre norske jøder under andre verdenskrig.

De fire, Alf Tollef og Gerd Julie Bergljot Pettersen, Reidar Larsen og Rolf Alexander Syversen, blir hedret posthumt med medalje og hedersbetegnelsen Rettferdige blant nasjonene i en seremoni i Oslo rådhus Oslo torsdag.

Blant gjestene som er til stede, er statsminister Erna Solberg og Oslo-ordfører Marianne Borgen.

Fraktet flyktninger i skjul

De fire blir hedret for operasjonen «Carl Fredriksens Transport», et kodenavn for organisert smugling av jøder over grensen til Sverige.

Gjennom seks hektiske uker greide Carl Fredriksens Transport å få rundt 1.000 flyktninger, av dem 358 jøder, over grensa. Det var den største enkeltstående redningsoperasjonen for flyktninger under andre verdenskrig i Norge.

Operasjonen startet 28. november 1942, to dager etter at tre av de fire deportasjonene fra Norge var gjennomført med i alt 577 jøder om bord i skipene.

Ble oppdaget

Flyktningene ble samlet ved gartneriet til Rolf Syversen og fraktet i to lastebiler over Orderudseter til grensen. På hver tur kunne det være mellom åtte og 40 personer.

I midten av januar 1943 ble operasjonen oppdaget, og Alf og Gerd Pettersen måtte selv flykte til Sverige. Det samme gjorde Reidar Larsen.

Rolf Syversen ble derimot igjen i Norge fordi hans kone nettopp hadde født en sønn. Han ble arrestert sommeren 1943 og skutt i Trandumskogen i oktober 1944.

Torsdag mottar sønnen Øyvind Syversen Aasheim, samt Reidun Klemmetsen, Jon Elling Whist og An-Magritt Munkeby medaljene på vegne av sine foreldre. (©NTB)