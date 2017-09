Traavik kutter samarbeidet med Nord-Korea

Multikunstneren Morten Traavik sier at politisk istid gjør det umulig å fortsette kontakten med Nord-Korea.

Nylig tilbake etter et tidagers opphold konkluderer Traavik med at forholdene for tiden ikke ligger til rette for meningsfull kulturutveksling

– Når det er istid, så fryser jo ting. Vi har møtt mistenksomhet fra alle hold, også fra dem vi samarbeidet med tidligere, og jeg har sågar fått drapstrusler fra min beste nordkoreanske venn, sier Traavik til NRK.

Les også: Jørn Andersen i Nord-Korea: – Her er alt stille og rolig, som alltid

Traavik har gjennom åtte år forsøkt å bygge bro mellom Nord-Korea og Vesten gjennom til dels omstridte kulturprosjekter. Han lot nordkoreanske barn spille Kardemomme by under festspillene i Bergen, og han arrangerte den aller første rockekonserten i Pyongyang.

– Nå har vi kjempet i ti dager for å få noe ut av det siste prosjektet som kunne være en kulturutveksling verdig. Men under de rådende arbeidsforhold er ikke dette mulig, sier Traavik. Han forteller om mange krasse ordvekslinger med de lokale samarbeidspartnerne.

– Jeg måtte be dem slutte å behandle oss som straffedømte, forteller han.

Her er Traaviks «Take on me»-cover med nord-koreansk trekkspill. Saken fortsetter etter videoen

Traavik var i Nord-Korea under den siste, og internasjonalt fordømte, prøvesprengningen og fant det «litt spesielt» å kjenne at hotellsengen ristet av jordskjelv utløst av sprengningen.

– Jeg er stolt av det vi ha fått til, og jeg er fortsett tilgjengelig dersom det skulle bli slik at forholdene normaliserer seg. De som har kritisert oss gjennom alle år, har ikke fått rett. Deres form for kontakt har ikke brakt partene en centimeter nærmere hverandre, så vidt jeg kan se, sier Traavik.