Nora og William mest populære navn i 2016

«Skam»-paret tok landet med storm i fjor vår. Navnene deres, med en liten forskjell, troner nå på toppen over de mest populære.

«Alle» snakket om «Skam»-paret her til lands i fjor vår, og siden har praten flyttet seg til mange andre steder i verden.

Kjæresteparet (de ble det i hvert fall til slutt) Noora og William sto i sentrum i den ekstremt populære nettserien på NRK. Nå viser populariteten seg også hos Statistisk sentralbyrå, nærmere bestemt på navnetoppen.

Nora, riktignok med én O, gjør et byks fra 1,50 prosent i 2015 opp til 1,89 prosent i 2016.

LANDSOVERSIKTEN: Her ser du hvilket navn som er mest populært i hvert fylke. Foto: SSB.

– Det er ganske uvanlig at toppnavn gjør slike hopp. Vi må tilbake til Emma i 2003 for å finne noe lignende, sier seniorrådgiver Jørgen Ouren, som har ansvar for navnestatistikken, til SSB.no.

Navnetoppen 2015: Nora og Lucas på navnetoppen

Han sier det kan være nærliggende å tro at økningen har noe med TV-seriens popularitet å gjøre.

Den finske varianten med to O-er er det seks jenter som har fått det siste året, mot to i 2015.

Nora har riktignok vært et ganske populært navn lenge, og har vært på topp 10 siden 2000. William gjør et mindre hopp, fra 1,49 prosent i 2015 til 1,61 prosent i 2016, og er fortsatt på topp.

Verdt å merke seg er at Mohammed i ulike stavemåter topper i Williams hjemby Oslo, det er på landsbasis William er på toppen.

De aller vanligste navnene, altså hva flest kvinner og menn i Norge heter i 2016 er Anne for kvinner og Jan for menn.