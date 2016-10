Nok en pris til VGs «Nedlasterne»

Godt dataarbeid, fantastisk historie og klare konsekvenser uttalte juryen da VG lørdag kveld fikk nok en pris for det omfattende prosjektet «Nedlasterne».

Tidenes første DataSKUP-pris gikk lørdag kveld til VG for prosjektet «Nedlasterne». Den ble delt ut i forbindelse med konferansen Data-SKUP, og gis til arbeid som har brukt dataverktøy som redskap i undersøkende journalistikk.

I fjor høst avslørte journalist Håkon Høydal og dataanalytiker Einar Otto Stangvik hvordan nordmenn laster ned bilder og videoer som viser overgrep mot barn. Også videojournalist Natalie Remøe Hansen deltok i prosjektet.

– Ikke ferdig med temaet



– Jeg er glad for at vi får anerkjennelse for arbeidet med et veldig viktig tema som vi på ingen måte føler oss ferdige med, selv om det er ett år siden vi publiserte den første artikkelen, sier Einar Otto Stangvik.

STOR SATSNING: «Nedlasterne» ble også publisert i VG Helg i fjor høst.

I juryens begrunnelse heter det blant annet:

«De har brukt en rekke nye metoder, og på den måten har de satt helt nye standarder som kan inspirere mange, ikke bare i Norge, men i en rekke land.»

Juryen trakk frem at dette var et samarbeidsprosjekt på tvers av avdelinger, noe Stangvik setter stor pris på.

– Det er jo en datapris, men juryen fokuserte på at det var vår ulike kompetanse som ga det endelige resultatet, sier han.

– Behandlet alle med respekt



Juryen kaller arbeidet superproft. «Konfrontasjonsintervjuer med kildene ble gjennomført så profesjonelt og ordentlig at flere kilder takket journalistene for at de hadde avslørt dem», heter det i begrunnelsen.

PRISVINNER: Håkon Høydal. Foto: KYRRE LIEN

– Jeg er veldig glad for at vi fikk ros for de etiske vurderingene vi tok underveis. Det la vi mye arbeid i. Vår oppgave var ikke å dømme, sier Einar Otto Stangvik.

Også Håkon Høydal setter pris på juryens ord om dette.

– Det er veldig hyggelig at de trekker frem at vi har behandlet mennene ordentlig. Vi var hele veien opptatt av å behandle alle med respekt. Man har krav på det selv om man har gjort ting som får konsekvenser, sier prisvinner Høydal på telefon fra fjellheimen.

«Nedlasterne» har tidligere vunnet flere internasjonale priser, blant annet under Online Journalism Awards og Nordic Data Journalism Conference. Prosjektet ble også kåret til Årets Nyhetssak under Medieprisene i Bergen.

