Klart for nobelfest i Oslo rådhus

Colombias president Juan Manuel Santos blir den 97. fredsprisvinneren i rekken, når han lørdag mottar verdens mest prestisjefulle fredspris i Oslo rådhus.

Den høytidelig prisoverrekkelsen skjer tradisjon tro 10. desember på Alfreds Nobels dødsdag.

Oslo rådhus er for anledningen pyntet med godt over 10.000 nelliker og roser fra Colombia, og både kongeparet, kronprinsparet og medlemmer av Storting og regjering er til stede.

Seremonien starter klokken 13.00 med et musikalsk innslag, før komiteens nestleder Berit Reiss-Andersen entrer talerstolen for å overrekke den høythengende gullmedaljen og det håndskrevne diplomet til prisvinneren.

Komiteens leder Kaci Kullmann Five har meldt avbud til årets seremoni på grunn av sykdom.

Deretter skal vinneren, Juan Manuel Santos, holde sitt nobelforedrag, som er seremoniens høydepunkt.

– En gave fra himmelen

Santos får prisen for sitt arbeid med å få til en fredsavtale med FARC-geriljaen i Colombia. Avtalen har gjort slutt på 50 år med borgerkrig i landet.

Under en pressekonferanse fredag ettermiddag fortalte Santos at fredspristildelingen kom som «en gave fra himmelen» på et svært vanskelig tidspunkt i prosessen: Kun fire dager før kunngjøringen stemte det colombianske folket nei til den fremforhandlede avtalen – og hele prosessen kunne ha falt sammen.

– Den kom som sendt fra himmelen, og ga oss den dytten vi trengte. Den var til stor hjelp for meg, forhandlerne og det colombianske folk, sier en ydmyk og glad Santos.

I kunngjøringen fra Nobelkomiteen heter det at tildelingen også skal forstås som en hyllest til det colombianske folk, og til representantene for borgerkrigens utallige ofre.

Santos har allerede varslet at prispengene han mottar på rundt 7,5 millioner kroner, skal gå til ofrene for konflikten.

På høygir

Santos og hans følge ankom Oslo fredag morgen og har et tettpakket program de tre dagene han er i Oslo. Fredag startet med møter i Stortinget, pressekonferanse, samt generalprøve på nobelseremonien på Rådhuset.

Lørdag begynner Santos dagen hos Redd Barna og organisasjonens tradisjonsrike prisfest på Nobels Fredssenter på Rådhusplassen kl. 11, med kronprinsesse Mette-Marit til stede. Så bærer det videre til audiens på Slottet, før ferden går til utdelingen på Oslo rådhus,

Tradisjonen tro blir det også fakkeltog gjennom Oslos gater og gallamiddag til ære for fredsprisvinneren lørdag kveld.

Søndag skal Santos ha en rekke møter med representanter for både Stortinget og regjering.

At nobelprisen gikk til nettopp Santos, har vært en stor inspirasjon for colombianere flest, mener generalsekretær i Caritas, Martha Rubiano Skretteberg. Hun er selv fra Colombia og kom nylig tilbake fra et besøk i hjemlandet.

– Fredsprisen har hatt stor betydning. Folk føler at fredsprisen også tilhører dem. Den har gitt oss colombianere mer ansvarsfølelse. For første gang har jeg opplevd at alle sider bidrar med konstruktive løsninger for å få gjennomført fredsavtalen, sier hun til NTB.

