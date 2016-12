Fredsprisvinneren: – Freden syntes å være en umulig drøm

Lørdag mottok Colombias president Nobels fredspris i et fullsatt Oslo rådhus.

Det er Colombias president Juan Manuel Santos som vinner årets fredspris for sitt arbeid med å få slutt på den mer enn 50 år lange borgerkrigen i landet.

Den har kostet rundt 200 000 mennesker livet.

Rett før klokken 13. entret prisvinneren et fullsatt rådhus på en regnvåt rød løper. Like etter ankom kongefamilien og fungerende leder av nobelkomiteen Berit Reiss-Andersen.

Hun satte igang overrekkelsestalen til fredsprisvinneren, på vegne av komiteens leder Kaci Kullman Five som har meldt avbud grunnet sykdom.

– Prisen går til President Santos alene. Men den er også ment som en hyllest til det colombianske folket – et folk som til tross for store prøvelser og talløse overgrep aldri har gitt opp håpet om en rettferdig fred, sier Reiss-Andersen i talen.

Hun understreker at mange parter har bidratt til fredsprosessen på ulike måter, og fortjener takk og hyllest i dag. Blant disse er forhandlere, tilretteleggere, diplomater, politikere og ledere fra begge sider av konflikten.

– Vår hyllest tilkommer ikke minst representantene for borgerkrigens ofre, hvorav flere er til stede her i dag. De bærer på sine egne såre historier og makter i tillegg å representere øvrige ofre. Vi hilser alle disse uredde og sterke menneskene og takker i ærbødighet, fortsetter talen.

Ved talens avslutning kalte Reiss-Andersen prisvinner Santos opp til scenen og ga ham Nobel-diplomet og gullmedaljen til stående applaus.

Fred en umulig drøm

– For bare seks år siden våget vi colombianere ikke å forestille oss slutten på en krig vi hadde lidt under i et halvt århundre, begynner fredsprisvinneren sitt foredrag.

– For det store flertallet av oss syntes freden å være en umulig drøm, og det var opplagte grunner til det, siden svært få – nesten ingen – husket hvordan det var å leve i et land med fred, fortsetter han.

I talen som ble holdt på spansk sa Santos at både colombianere og resten av verden ble overrumplet da en folkeavstemning for to måneder siden endte med et nei til fredsavtalen med FARC.

Fire dager senere ble tildelingen av årets fredspris offentliggjort, og Santos sa at nyheten kom som en gave fra oven.

– På et tidspunkt da vårt skip syntes å være i fri drift, var fredsprisen den medvinden som brakte oss til vårt bestemmelsessted: Fredens havn, fortsetter han.

Møtte kongen

Før den høytidelige seremonien i rådhuset var president Santos i audiens hos kongen på slottet.

Den colombianske presidenten hilste på kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit under sin audiens, skriver NTB.