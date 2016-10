Til tross for at flere jenter har anmeldt ytringer i «Mannegruppa Ottar» har den lukkede Facebook-gruppen flere medlemmer enn noen gang. Hva får voksne norske menn til å hetse unge jenter under fullt navn?

«Mannegruppa Ottar» har fått stor oppmerksomhet etter at VG beskrev hvordan flere til dels svært unge jenter ble hetset, truet og hengt ut med navn, nummer og adresse i den norske Facebook-gruppen.

Flere av jentene som er omtalt i gruppen har anmeldt de groveste ytringene.

Nesten samtlige i gruppen skriver under fullt navn, og VG har den siste tiden konfrontert flere av mennene bak de groveste kommentarene i tale.

De fleste har nektet å utdype hva de mente. De som sier noe forklarer at de ikke regnet med at jentene de skrev om ville få se det, eller at de ikke mente alvor.



Se hva de svarer i videoen over.

Da VG først omtalte saken kom vi i kontakt med en familiefar på 35 år som skrev at en navngitt 13 år gammel jente burde utsettes for både voldelige og seksuelle overgrep.

– Jeg har ikke vært klar over at det kunne få sånne konsekvenser. Jeg satt i min egen boble, hadde drukket tre pils, og jazzet med gutta. Du vet hvordan det er, uttalte han da.

I full offentlighet

Karoline Andrea Ihlebæk, postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo, mener mennenes forklaringer er betegnende.

– Kommentarene som har kommet for en dag viser at en del av dem som skriver drøye ting i dette forumet tror at det er privat. De tenker faktisk at de bare «jazzer» med gutta, og er overrasket over at de kan bli holdt ansvarlige for ytringene i andre kontekster, sier Ihlebæk.

Hun har forsket på kommentarfelt, og har fulgt omtalen av Ottar med stor interesse. I motsetning til avisenes kommentarfelt er Ottar en lukket gruppe på Facebook. Dette kan gi en falsk følelse av trygghet, mener forskeren.

Til tross for en medlemsflukt etter den første omtalen av gruppen er den i dag oppe i over 42 000 medlemmer, flere enn noen gang og per definisjon offentlig.

– Det at det oppleves som privat gjør nok terskelen lavere for å ytre disse tingene. Hvis man oppfatter at man er blant venner kan man være innforstått med at de andre forstår konteksten og humoren. Du kan senke guarden og tillate deg å være mye drøyere enn du ville vært i en annen setting – for eksempel på arbeidsplassen, sier Ihlebæk.

Hetsen fortsetter

Gruppen beskriver seg slik:

«Vi er mannfolk, og dette er vårt mannssjåvinistiske fristed hvor vi kan poste masse vitser, bilder og humor i vår egen lukkede gruppe uten at noen skal få stoppe oss!!»

I tillegg spesifiserer reglene blant annet at pedofili og uthenging og hets av privatpersoner ikke er tillatt.

Overfor VG erkjente gruppens grunnlegger og administrator Kay Erikssen at noen ting var gått for langt i gruppen, men avviste at den sto for uheldige holdninger.

– Vi er like imot voldtekt som samfunnet ellers og vi har nulltoleranse for denne typen innlegg. Vi elsker kvinner, og hater hverken feminister eller andre, uttalte Erikssen.

I ettertid er det også hentet inn flere administratorer som kan ta ansvar for gruppens innhold.

Likevel har hetsen fortsatt. Mandag skrev Aftenposten om hvordan Anja Brekke (20), generalsekretær i Rød Ungdom, ble hengt ut i Ottar etter et oppgjør med det hun kaller machokulturen i gruppen.

Overfor Aftenposten avviser Erikssen igjen at ytringene til disse mennene er representative for gruppen.

Flere av kommentarene er så drøye at Brekke sier til avisen at hun vil politianmelde dem. Også disse meldingene er skrevet under fullt navn.

– Egnet for å frembringe drøye ytringer

Ifølge postdoktor Ihlebæk ved UiO har ikke det nødvendigvis en modererende effekt at man uttaler seg under sitt eget navn.

– Forskningen på anonymitet er ikke entydig, så vi er ikke sikre på om det i seg selv kan gjøre at ytringer blir mer ekstreme. Mye tyder på at problematiske ytringer er mer knyttet til temaet som diskuteres. Uansett vil jeg tro at følelsen av trygghet man får av å være i en «lukket» gruppe som denne er beslektet med den man får av å delta anonymt. Selve formålet med gruppen og temaene som diskuteres ser også ut til å være egnet for å frembringe drøye ytringer, sier hun.

Ihlebæk er ikke imponert over reaksjonene til mennene VG har konfrontert:

– Det er noe lite ydmykt over å innta offerrollen med en gang dette kommer ut i mediene, hevde seg misforstått og forsøke å normalisere disse utsagnene. Det viser manglende forståelse om grensene mellom det som er offentlig og det som er privat, og ikke minst effekten disse ytringene har på dem som rammes av dem.