Derfor slo Trondheim kommune alarm om selvmord

TRONDHEIM (VG) For tre uker siden valgte kommunalsjef i Trondheim kommune Hilde Vikan å varsle helseapparatene i kommunen om at forekomsten av selvmord og selvmordsforsøk var uvanlig høy.

Da hadde flere ansatte i skolene, barnevernet og helsearbeidere snakket med ungdommer som hadde selvmordstanker – og som fortalte at de hadde sett serien «13 reasons why».

– Vi vet at mai er en måned der svingningene i selvmordstatistikken ofte får en oppgang, på grunn av russetid, eksamen og stress. Men nå var forekomsten såpass mye høyere enn vanlig at vi var nødt til å gjøre noe, sier kommunalsjef Hilde Vikan.

VG møter henne i Trondheim sentrum, bare noen få hundre meter fra kontoret hennes i Rådhuset. Det har gått tre dager siden kommunen valgte å sende ut et brev til alle foreldre som har barn i grunnskolen i Trondheim kommune, etter en økning i selvmord og selvmordsforsøk.

HER KAN DU FÅ HJELP Kirkens SOS døgnåpne telefon: 22400040. De har også chat, hvor de svarer innen 24 timer.

22400040. De har også chat, hvor de svarer innen 24 timer. Mental Helses døgnåpne og gratis hjelpetelefon: 116 123

døgnåpne og gratis hjelpetelefon: 116 123 Røde Kors-telefonen for barn og unge: Åpen mandag-fredag 14-20: 800 333 21

Åpen mandag-fredag 14-20: 800 333 21 På Røde Kors' nettsider kan du også chatte, diskutere og sende mail hvis du har spørsmål eller trenger noen å snakke med.

kan du også chatte, diskutere og sende mail hvis du har spørsmål eller trenger noen å snakke med. Alarmtelefonen for barn og unge: Er gratis og åpen 15.00-08.00 og døgnåpen på helligdager og i helger: 116 111

Er gratis og åpen 15.00-08.00 og døgnåpen på helligdager og i helger: 116 111



«Alle ungdommer har behov for økt omsorg i en sårbar tid og det er derfor du får denne meldingen nå», står det i brevet.

Eksperter om selvmordsfare: Slik kan du hjelpe

Knyttes til omdiskutert serie



I brevet blir også den omdiskuterte Netflix-serien «13 reasons why» trukket frem. Serien handler om 17 år gamle Hannah som tar sitt eget liv etter å ha følt seg mobbet, oversett og utestengt. Jenta etterlater seg 13 kassettopptak der hun peker på 13 grunner til at hun velger å begå selvmord.

Serien har fått mye kritikk, og flere mener serien gjør mer skade enn nytte.

«Svært mange elever i ungdomsskolen ser på serien og er opptatt av den. Vi vet at barn helt ned i 4. klasse følger med. Denne meldingen går derfor til alle foreldre i Trondheimsskolen», står det i varslingsbrevet fra kommunen.

Vikan forteller at selvmordene og selvmordsforsøkene som gjorde at de slo alarm, skjedde i løpet av en periode på 4–5 uker.

– Det var helt unormalt med så mange hendelser. Da bestemte vi oss for å varsle et stort apparat, blant annet legevakt, fastleger, skolehelsetjeneste, psykososialt team, barnevernet, familietiltaket, ungdomstjenestene, uteseksjonen og barnevernsvakten.

Ifølge Vikan hadde kriseteamet i samme periode som selvmordsstatistikken økte rykket ut til flere ungdommer som slet psykisk, og som fortalte at de hadde sett serien «13 reasons why».

– Mange av disse hjelpearbeiderne kom tilbake og nevnte hva ungdommene hadde sagt om serien, og den har også dukket opp andre steder i arbeidet vårt. Vi opplever at ungdommene er veldig opptatt av denne serien, og siden den har vært en fellesnevner i denne prosessen, mente vi det var riktig å nevne serien spesielt i brevet vi sendte ut. Vi kan ikke utelukke at serien har påvirket noen av disse ungdommene, sier Vikan.

Netflix-serien: Gjør endringer etter kritikk

TRONDHEIM: Kommunalsjef Hilde Vikan mener det er for tidlig å si om brevet og kommunens tiltak har hatt noe å si for ungdommene som har det vanskelig. Foto: OLE MARTIN WOLD

Søkte eksperthjelp



Vikan understreker at kommunen kontaktet flere i kompetanse- og forskningsmiljøet knyttet til selvmord før de sendte ut brevet.

– Vi tenkte oss godt om, og fikk etter samtaler med ekspertisen beskjed om at det var lurt å være så åpen som vi har vært. Jeg har i ettertid skjønt at det å sende et slikt brev er en veldig uvanlig ting å gjøre. Men senest i dag ble jeg kontaktet av en kommune som ønsket å vite mer om hvordan vi hadde formulert oss, og vi har mottatt svært positiv respons fra ansatte i skolene og foreldrene i vår kommune, sier hun.

Paris Jackson: Advarer mot «13 Reasons Why»

Vikan forteller at årsaken til at brevet ble sendt ut, var at kommunen ønsket åpenhet, økt beredskap og større oppmerksomhet på temaet også blant foreldrene.

– Beredskapen er økt i alle ledd i helsevesenet. Trondheim er en liten by, og flere ungdommer i byen vår er påvirket av det som har skjedd. Nå er det viktig at vi som er trygge voksne hjelper barna våre. Det fortjener de.

Vikan forteller at selv om de har valgt å være åpne, har de hittil ønsket å skjerme skolene og ungdommene fra pågangen fra medier.

– Vi har vært åpne innad i kommunen og skolevesenet, men ikke like åpne ut. Det handler om at dette er hendelser som ganske nylig har skjedd, der vi har et enormt etisk ansvar. Det er også for tidlig å si om tiltakene våre har hatt en effekt, for eksempel ved at flere som sliter psykisk har oppsøkt helsevesenet. Men det er det store målet vårt. At vi bedre klarer å se og hjelpe dem som har det tøft og vanskelig.

Hun trekker pusten.

– Det har vært mange slitne helsearbeidere i Trondheim de siste ukene.

Les også: Ny sesong av «13 Reasons Why»

- Inspirert av serien



På et kontor på politistasjonen på Heimdal sitter stasjonssjef Elisabeth Eldegard Eriksen.

Øynene hennes er alvorlige.

– Vi vet det går unge mennesker rundt i kommunen vår og vurderer om de har lyst til å leve. I tillegg til selvmordene som har funnet sted, har vi den siste tiden fått inn flere bekymringsmeldinger knyttet til ungdom som går rundt med selvmordstanker, sier hun.

POLITI: Stasjonssjef Elisabeth Eldegard Eriksen ved Heimdal politistasjon mener det er viktig å omtale selvmord og selvmordsforsøk som har skjedd i Trondheim den siste tiden. FOTO: HILDE KRISTINE MISJE, VG

Hun blir stille litt, veier ordene sine, før hun sier:

– Vi har grunn til å tro at noen av hendelsene som har funnet sted i kommunen vår den siste tiden har vært inspirert av serien «13 reasons why».

Stasjonssjefen er redd for at flere ungdommer skal bli påvirket av hendelsene. Samtidig mener hun at det er viktig at selvmordene blir omtalt, i stedet for å tie dem hjel.

– Det er vanskelig å trå riktig rundt dette temaet. Men snakker vi ikke om det, gjør vi ingenting, sier hun.

- Sårbar fase



Eriksen er opptatt av hvordan sosiale medier påvirker ungdommene. Som politi har hun for eksempel flere ganger måttet håndtere saker der nakenbilder på avveie har skapt enorm påkjenning for unge mennesker.

– Vi voksne må bli bedre til å skjønne hvilken hverdag ungdommene våre lever i. Om en jente for noen år siden viste puppene sine til kjæresten, og forholdet deretter tok slutt, så var nakenheten bare en hendelse som hadde funnet sted. I dag sendes slike bilder via sosiale medier, de kan sendes til hvem som helst, blir liggende på nettet for alltid – og skaper et enormt skadepotensial for et ungt menneske i en sårbar fase av livet.

Eriksen mener sosiale mediers skadepotensial heller ikke trenger å omhandle så alvorlige hendelser som nakenbilder.

– Før kranglet folk seg imellom og baksnakket den andre. I dag skjer drittslengingen på digitale plattformer, der den kan sees av alle. Da blir opplevelsene så mye sterkere, og de som driver med baksnakket vet heller ikke hvor sterk reaksjonen til de som blir utsatt for trakasseringen eller mobbingen er. Jeg har flere ganger opplevd at det er først når ungdommene i møte med hverandre, gjennom politiet, ser hvor vondt den som har blitt utsatt for trakasseringen har det. Da skjønner de omfanget av handlingene sine.

- VIKTIG TEMA: Maria Glørstad og Erik Holden i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag mener det er tabubelagt å snakke om psykiske problemer blant ungdommer. FOTO: HILDE KRISTINE MISJE, VG

Eriksen frykter at serien «13 reasons why» skaper vrangforestillinger om selvmord.

– Hvis hensikten med serien er å belyse hvordan det er å bli mobbet og utsatt for trakassering så mener jeg det er har ikke kommet klart nok frem.

Hun folder hendene på bordplaten.

– Vi i politiet er veldig glad for forebyggingsarbeidet som gjøres i kommunen nå, det er utrolig viktig. Jeg tror også det er viktig at både vi som er tett på ungdommene engasjerer oss i å skjønne hva ungdommene påvirkes av. Og vi må for all del tørre å stille ungdommene våre spørsmål om hvordan de egentlig har det. Om kommunens brev kan få foreldre til å snakke mer med ungdommene sine, tror jeg vi kan hente en stor og målbar positiv effekt ut av det.

– Taubelagt



– Jeg synes det er bra at kommunen har sendt ut et brev til foreldrene. Men jeg synes de skulle skrevet et brev direkte til oss ungdommer også, sier Maria Glørstad (17), og kikker bort på kameraten Erik Holden (19).

Holden nikker.

De mener begge at selvmord er et tabubelagt tema blant ungdom. De mener også det er tabubelagt å innrømme at man ikke har det bra.

POSITIV TIL ÅPENHET: Maria Glørstad og Erik Holden i Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag forteller at mange snakker om serien «13 reasons why» på skolen. FOTO: HILDE KRISTINE MISJE, VG

– Den siste tiden har det vært et veldig stort fokus på å heve kompetansen på ungdommenes utfordringer blant dem som jobber med unge. Men vi unge hadde også trengt å få økt kompetansen vår. Det er vanskelig å vite hva man skal gjøre om man har mistanke om at noen ikke har det bra. Man er så redd for å trå feil, si noe galt og overreagere, sier Glørstad.

– At vi ungdommer får opplæring i hvordan vi skal håndtere situasjonen er utrolig viktig, siden vi er tett på venner og klassekamerater både på skolen og på fritiden, sier Holden.

Reelt i TV-serien

De synes det er vanskelig å si noe om hvor stor påvirkning serien «13 reasons why har på unge mennesker.

– Jeg tror det er veldig individuelt, ut fra hvordan den enkelte har det. Vi snakker en del om serien på skolen, og meningene er delte. Det som er helt sikkert er at påvirkningskraften sosiale medier har på unge, som også blir belyst i serien, er helt reell. For selv om det er viktig å ha fokus på hjelpeapparatet rundt, mener jeg det viktigste er å gjøre ungdom trygge nok til å tørre å si ifra når de har det vanskelig, og trygge nok til å spørre om hjelp.

Netflix: - Et sensitivt tema



VG har vært i kontakt med en talsperson i Netflix, som sendte denne uttalelsen:

««13 reasons why» tar for seg et sensitivt tema, som boken også gjorde da den ble publisert i 2007, og inneholder scener som kanskje ikke er passende for det yngste publikumet. Netflix tilbyr foreldrestyrt kontroll, som sikrer at seere under 15 år ikke vil få tilgang til «13 reasons why» dersom disse innstillingene er gjort. For seere fra 15 år og oppover har vi lagt inn advarsler på de tre mest grafiske episodene og på den siste, oppsummerende delen, der vi går dypere inn tematikken. Vi har også en nettside der man kan finne sitt lokale senter for psykisk helsehjelp. Vi er nå i gang med å legge inn en ekstra veiledning før seriens første episode, for å forsikre oss om at seerne er klar over de vanskelige temaene serien berører. Vi har hørt fra brukerne våre at «13 reasons why» har åpnet opp dialogen mellom foreldre, tenåringer, skolen og apparatet knyttet til psykisk sykdom i hele verden, og vi håper serien fortsetter å være en katalysator for samtaler knyttet til disse viktige temaene».