Asylaktivist hetset Listhaugs statssekretær – legger seg flat

Asylaktivist Eirik Nilsen sendte statssekretæren en melding hvor han ytret ønske om at datteren hans skulle bli fengslet på lik linje med flyktningbarna.

«Forbanna jævla kødd. Måtte den møkkaungen dokkers blitt fengsla på lik linje med flyktningebarna. Dokker lage virkelig nye konsentrasjonsleira, som på 40-tallet. Måtte han satan ta dæ.»

Slik lød ordene Vidar Brein-Karlsen kunne lese i en Facebook-melding for noen uker siden. Meldingen kom fra asylaktivisten Eirik Nilsen, som blant annet er nominert til «Årets godhetstyrann» av Norsk Folkehjelp.

– Jeg skjemmes



Nilsen sier at han ikke husker å ha sendt meldingen, men at han har funnet den blant sendte meldinger i utboksen.

–– Jeg blir varm om ørene av å høre dette. Jeg synes det er horribelt, og helt sykt, at jeg henvender meg til datteren hans. Det ber jeg om personlig unnskyldning for, sier han.

Når VG ringer, er Nilsen i Hellas og jobber for organisasjonen Northern Lights Aid. Han innrømmer at han blir sint på regjeringens innvandringspolitikk, og at han også tidligere har latt sinnet gå for langt.

– Det har hendt at jeg har lagt ut statuser og svart på kommentarer i affekt, og det har jeg også vært nødt til å beklage. Men jeg er mildt sagt forbannet over regjeringens politikk. Det de driver med er så umenneskelig, og det gjør meg sint, sier han.

Han understreker at det likevel ikke er noen unnskyldning for denne typen meldinger.

– Dette er ikke veien å gå. Jeg skjemmes over å skulle ha sendt en slik melding.

– Jeg ble egentlig ganske sint



Statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen, jobber for innvandringsminister Sylvi Listhaug med blant annet flere utsendelsessaker. Han har fått mye hets, og mener selv man må være forberedt på skarpe ytringer i yrker som hans. Han setter likevel pris på unnskyldningen Nilsen kommer med.

– Jeg synes reaksjonen hans er bra. Når man gjør noe som jeg oppfatter som feil i denne sammenhengen, synes jeg det er veldig greit å beklage det etterpå, sier han.

Han opplever likevel omtalen av sin egen datter som spesielt ille.

– Vi som jobber med politikk må tåle skarpe ytringer, og at noen er veldig uenige med oss i det vi gjør. Jeg forstår også at arbeidet vi gjør, når det handler om mennesker som er i en vanskelig situasjon, vekker følelser, og vi må tåle at de følelsene kommer til uttrykk. Men det jeg ikke aksepterer er når mine barn blir dratt inn i det som er min jobb, sier Brein-Karlsen til VG.

Brein-Karlsen forteller at han først ikke leste meldingen så nøye, men at han etter en stund registrerte at nettopp datteren var blitt nevnt. Det fikk ham til å reagere.

– Da ble jeg ganske sint egentlig, da jeg så helheten i det.

Justisdepartementet har sendt meldingen til Politiets sikkerhetstjeneste, noe de gjør med alle former for trusler og hets mot myndighetspersoner.

– Kan få store konsekvenser



Seniorrådgiver i Politiets sikkerhetstjeneste, Martin Bernsen, sier til VG at han ikke kan kommentere denne saken spesielt. Han sier likevel på generelt grunnlag at de alltid gjør en vurdering når de mottar denne typen henvendelser fra myndighetspersoner.

– Da vurderer vi saken på bakgrunn av innholdet i meldingen, og på bakgrunn av det vi vet om personen. Deretter følger vi opp saken. Noen personer blir oppsøkt av PST, noen blir straffeforfulgt og andre skjer det ingenting med, sier Bernsen.

Han oppfordrer folk til å huske på at også meldinger som framstår som trusler på plattformer som Facebook, kan få følger.

– Man bør vite at selv det som skrives på sosiale medier får konsekvenser for de som gjør det. De må regne med å måtte svare for seg hvis det er alvorlig, sier Bernsen til VG.