Senterpartiet om nye NAV: – Brukerne blir fremmedgjort

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er rivende uenig med NAV-minister Anniken Hauglie (H) i at stort og sammenslått er bedre enn nært og smått.

– Jeg er redd for at brukerne av NAV blir enda mer fremmedgjort på større kontorer lenger hjemmefra. Jeg er utrolig skeptisk til sentralisering og fjerning av de små NAV-kontorene, sier Vedum til VG.

Han reagerer på de store planene arbeids- og sosialminister Hauglie har for nye NAV. Han synes han ser at regjeringen velger samme løsning innen både politi, sykehus, utdanning og forvaltning – nemlig større enheter og sentralisering.

Les også: Vil forenkle NAV-reglene

NAV-IGERER: Arbeidsminister Anniken Hauglie styrer NAV i retning av større, sammenslåtte kontorer og mobile saksbehandlere. Foto: Hallgeir Vågenes, , VG

– Uansett problem, så er svaret det samme. Jeg er redd mye av det vil endre Norge til det verre, sier Sp-lederen.

Skjemaveldet: NAV-språkdrakt får språkslakt

Og det viser seg også at Vedums velgerne er enige med ham. I en ny VG-måling gjort av InFact er det Sp-velgerne som er mest skepsis til omleggingen, og bare elleve prosent mener at det er en god idé at NAV skal komme hjem til brukerne.

Høyre-velgerne er derimot de som ønsker omleggingen mest velkommen, der hele 46 prosent støtter den nye organiseringen.

Stortingsdebatt



Organiseringen og den nye stortingsmeldingen om NAV i en ny tid ble diskutert på Stortinget torsdag.

Målsettingen om en mer brukerrettet etat og styrkede NAV-kontor for å få færre på trygd og flere på arbeid, deles av både regjeringspartiene, støttepartiene og Ap.

Men både Venstres Sveinung Rotevatn, Sps Per Olaf Lundteigen og KrFs Kjell Ingolf Ropstad advarte mot å legge ned- og slå sammen de minste NAV-kontorene uten lokal forankring.

VG-Mæland kommenterer: Trygve tok en Trump

– Endringen i den statlige bemanningsgarantien skal nå være lokalt forankret. Det er bra, sa Ropstad, mens Lundteigen mener de lokale NAV-kontorene må opprettholdes og styrkes fremfor å slås sammen med nabokommunens NAV-kontor.

– Vi går inn for en kraftig styrking av de lokale NAV-kontorene og førstelinjen. De rundt 100 spesialiserte NAV-tjenestene må avgi folk til førstelinjen i NAV-kontorene i kommunene, sa Lundteigen og la til at NAV-lederne burde inngå i hver enkelt kommunes ledergruppe.

Kirsti Bergstø (SV) sa hun vil ha et nært NAV, styrkede lokalkontor og en etat som er til stede i folks livssituasjon for å kunne vurdere hvilken hjelp som må gis til riktig tid.

Hauglie: – Sp bommer med kritikken



Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har merket seg at mange har vært kritiske til sammenslåinger og sentralisering blant de 456 NAV-kontorene i Norge og 19.000 ansatte i etaten.

Innlegg: NAVs digitale steinalder

Nå mener hun at hvis «Olga» er dårlig til beins eller hvis «Karl» har sosial angst, kan NAV reise ut fra NAV-kontoret og oppsøke dem hjemme.

– Opposisjonen, spesielt Sp, bommer med sin sentraliseringskritikk. Færre, men større kontorer betyr ikke at NAV fjerner seg fra folk. Det er bare en ny måte å jobbe på. NAV blir mer tilgjengelig med den nye måten å jobbe på, sier Hauglie til VG.

Hun mener Sp skremmer folk med sine meldinger om at NAV sentraliseres.

– Økt mobilitet gir økt tilgjengelighet. Hvert sted skal være omfattet av et NAV-kontor, selv om ikke nødvendigvis hvert sted har et NAV-kontor, nyanserer statsråden.

I debatten på Stortinget torsdag bekreftet også Hauglie at det er viktig med lokal enighet ved fremtidige sammenslåinger av NAV-kontorene, slik tilfellet har vært i Lillehammer/Gausdal.