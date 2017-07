NAV foreslo at Carina og Mads kunne bo i telt

Carina (19) og Mads (22) ble stående uten et sted å bo. Da de oppsøkte NAV for hjelp til å finne et sted å sove, fikk de beskjed om at de kunne bo i telt.

Carina Edvardsen (19) og samboer Mads Aasheim Jessen (22) har siden januar lett etter et eget sted å bo i Mo i Rana.

– Vi har sjekket på Facebook, lagt ut annonse i Rana-bladet, sjekket på Finn og kontaktet kommunen, sier Jessen til VG.

Edvardsen forteller det har vært vanskelig å finne bolig fordi de går på arbeidsavklaringspenger.

Paret har bodd hos en venn frem til nå, men onsdag fikk de beskjed om at leieforholdet var avsluttet og de ble kastet ut av leiligheten. De to oppsøkte NAV for å få hjelp til å finne et midlertidig tak over hodet.

– Vi fikk et akuttmøte hos NAV og jeg hadde med meg mamma. Der forklarte jeg situasjonen min og sa at jeg virkelig har prøvd å finne en bolig, men at det nå haster.

Edvardsen forteller at hun har søkt om kommunal bolig, men står på venteliste.

NAV-ansatte protesterer: Må avvise brukere uten avtale.

– Vanskelig å forstå



Edvardsen fikk høre at NAV ikke hadde tilgjengelig bolig. Hun sier NAV ba henne prøve å ringe til hotell i nærheten og se om de hadde tilbud om langtidsovernatting. Hvis ikke kunne hun skaffe seg et telt.

– Vi har hørt med hoteller om man kan leie der, men det var alt for dyrt, sier Jessen.

Edvardsen synes det var en ubehagelig situasjon å være i.

– Vi tjener over en minstegrense med arbeidsavklaringspenger og derfor må vi betale selv. Men bruker vi alle pengene på hotellovernatting hadde vi jo ikke hatt råd til mat, sier hun.

For Edvardsen er ikke det å flytte inn i telt noe alternativ, når hun ikke vet hvor lenge hun må vente på kommunal bolig.

– Vi har ikke så mye erfaring, og det var vanskelig for oss å forstå hva vi skulle gjøre.

Hun sier hun forstår at NAV ikke kan finne en leilighet på dagen og at telt heller ikke er så ille, men at det er vanskelig å flytte inn i telt når de ikke vet hvor lenge det kan vare.

– Vi fikk inntrykk av at dette var vårt problem, og det virket som om de ikke brydde seg, legger Jessen til.

Sett denne? Christian (19) fikk ett NAV-møte på 6 måneder

Fikk hjelp på Facebook-gruppe

19-åringen var frustrert og forvirret. Hun skrev et innlegg om hva som hadde skjedd i en Facebook-gruppe for mennesker som bor i Mo i Rana, og fikk respons av Aleksander Kristensen (43) som tilbød dem å låne campingvognen hans i to uker.

– Jeg synes det er helt forjævlig at de skal ha det sånn. Jeg kjenner dem ikke, men når man kan hjelpe, så hjelper man. Nå får de kanskje litt pusterom, sier Kristensen.

Moren til Carina Edvardsen er frustrert:

– Dette er ungdommer som begge har store utfordringer. Jeg får hakeslepp av at systemet ikke følger dem opp, sier hun.

Fikk du med deg? Saksøker NAV etter at Ragnhild (74) døde da seng knakk.

STILTE OPP: Aleksander Kristensen hadde aldri møtt eller snakket med Carina eller Mads før. Da han så innlegget deres på Facebook følte han likevel at han måtte hjelpe med det han kunne. Paret møtte ham med klemmer og blomster som takk for lån av campingvogn. Foto: Bjørn Leirvik , VG

NAV: – Mente det ikke alvorlig

Kristin Osmo, fungerende NAV-leder i Mo i Rana, er kjent med at Edvardsen var innom NAV for å få akutt hjelp til å finne et sted å bo. Hun er fritatt taushetsplikten i saken etter godkjenning fra Edvardsen.

Osmo bekrefter at det ble snakket om en løsning med telt, men synes det er veldig leit at det ble oppfattet som et reelt alternativ. Hun beklager det.

– Jeg er trygg på at alt er gjort i beste mening. At det ble oppfattet at telt var et alternativ er veldig leit. Veileder har ikke ment det på den måten. Dette vil vi ta til oppfølging.

Osmo understreker at NAV ikke skal tilby telt som en løsning.

– Det var en oppgitt kommentar fordi alle andre forslag hadde blitt avvist. Til slutt hadde ikke veileder mer å komme med. Da sa hun at da er det ingenting annet igjen enn telt, forteller hun.

NAV: Antall unge uføre øker

Ble tipset om hotell og campingplass

NAV kan hjelpe til med å finne et sted å bo ved akutt behov. Så må brukeren selv søke om kommunal bolig for å få videre hjelp.

– Carina fikk nummeret til forskjellige utleiere, og det ble foreslått at de kunne ringe hotell eller prøve å overnatte i en campinghytte, sier Osmo.

Ettersom arbeidsavklaringspengene Edvardsen går på gjør at hun er over minstesatsen for sosialhjelp, fikk hun informasjon om at hun har økonomi til å betale hotellovernatting selv.

– Noen hotell har langtidstilbud for overnatting. Man skal selvfølgelig ikke bruke penger på hotell så man ikke får råd til mat. Hvis hun ikke hadde hatt nok penger, kunne vi gått inn og dekket resten av oppholdet om hun hadde søkt om det etter hvert.

Osmo understreker at hotell er en nødløsning over kortest mulig periode, som man bare får dekket om man ikke har andre alternativer. Hun forteller at NAV ikke har tatt kontakt med Edvardsen etter møtet onsdag, men at hun selv kom innom for en ny time torsdag.

– Det kan ta tid å få en kommunal bolig, men plutselig blir det ledig. I mellomtiden må vi bare hjelpe til så godt vi kan.