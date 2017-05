NAV: Antallet unge uføre øker

Unge fra 20 til 29 år er gruppen som øker mest blant Norges 321.000 uføre. Mange av dem har en psykisk diagnose.

De siste tallene på antall uføre som kom før helgen, viser at det nå er 13.399 mennesker på uføretrygd mellom 20 og 29 år.

Det er 1261 personer flere enn i 2016, og 6707 flere enn i 2008. Det betyr at antallet er mer enn doblet på de siste ni årene.



Til tross for at utviklingen totalt sett er stabil, er det en langsiktig trend at det blir flere unge, men færre eldre uføre, viser de nye tallene.

Faller utenfor

Flere «nye» uføre 1. kvartal 2017 fikk 9000 nye personer uføretrygd.

1. kvartal 2016 var det 8300 nye uføretrygdede.

1. kvartal 2015 var det 6400 nye uføretrygdede.

Kilde: NAV

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) er spesielt bekymret for at flere unge voksne går på uføretrygd år for år.

– Det har i mange år vært en bekymringsfull utvikling i antallet unge som faller utenfor. Vi har derfor innført en forpliktende ungdomsinnsats som vi styrker i revidert nasjonalbudsjett, skriver Hauglie i en epost til VG.

I bakgrunnstallene går det frem at det blant uføretrygdede i aldersgruppen 18 til 39 år, er en markant overvekt av diagnoser knyttet til psykisk sykdom.

60 prosent av de uføre i denne aldersgruppen har en hoveddiagnose bestående av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.

I undergruppene for dette finner vi blant annet nevrose-diagnoser, sykdommer i nervesystemet og atferdsforstyrrelser, viser NAVs egen statistikk.

– Svært bekymringsfullt



I sin årstale om nordmenns helsetilstand tidligere i vår, grep også helsedirektør Bjørn Guldvog tak i den økende andelen unge uføre de siste ti årene.

BEKYMRET: Helsedirektør Bjørn Guldvog er ikke tilfreds med den økende andelen uføretrygdede nordmenn i 20-årene. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Tallet er så godt som doblet de ti siste årene. Den raskest voksende gruppen uføre er unge under 30 år med psykiske vansker. Blant uføre under 39 år skyldes nesten 60 prosent psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser, sa Guldvog.

Han karakteriserte utviklingen som «svært bekymringsfull».

Guldvog peker også på at én av fem ikke fullfører videregående skole, og om lag én av ti faller helt utenfor både skole- og arbeidsliv.

– Dette har vært nesten uendret de siste 20 årene, minnet Guldvog om.

NAV-direktør Sigrun Vågeng forklarer noe av veksten i unge uføre med at innføringen av tidsbegrenset uførestønad i 2004 gjorde at mange unge fikk denne ytelsen istedenfor varig uføretrygd, som de fleste av dem ville fått med dagens regelverk. Denne ordningen ble opphevet i 2010.

Statsråd Anniken Hauglie lar det likevel ikke være tvil om at tallet på folk i 20-årene som står utenfor jobb og utdanning, er for høyt.

– Andelen som er uføre er stabil, men for mange står utenfor jobb og aktivitet på grunn av helseutfordringer, særlig gjelder dette unge, ifølge Hauglie.

Hun er glad for en liten økning i andelen som kombinerer uføretrygd med jobb, men målet er at enda flere kan gjøre det.