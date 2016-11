Nå skal NAV reise til brukerne

Nye NAV kan like gjerne oppsøke brukerne på arbeidsplassen eller hjemme som at brukerne skal komme til NAV-kontoret.

Det går frem av arbeidsminister Anniken Hauglie (H) og regjeringens nye, store NAV-plan som skal settes ut i livet de neste månedene.



– NAV skal møte deg der du er: Du vil få se et mer mobilt NAV som ikke er bundet til kontoret. NAV reiser ut til brukerne og på arbeidsplassene, og de har med seg fullt brukerutstyr på nettbrettet eller PC-en, tegner og forklarer Hauglie overfor VG.

Prøvekanin

Hun har allerede sett hva de har fått til på det nye, sammenslåtte NAV-kontoret i Lillehammer/Gausdal i Oppland.

Der setter NAV-ansatte seg allerede i bilene og kjører ut til arbeidsgivere og brukere. Hver måned er kontoret i kontakt med 150–200 arbeidsgivere.

– Vi har endelig fått mulighet til å bruke mobile løsninger som gjør at vi kan drive saksbehandling i møte med folk ute på arbeidsplassene. Det er blitt tatt godt imot, sier NAV-leder Esther Gilen i NAV Lillehammer Gausdal til VG.

SAMMENSLÅTT: Leder Esther Gilen på NAV-kontoret for Lillehammer og Gausdal. Foto: , NAV

Begge kommunestyrene i de to Oppland-kommunene sa ja til sammenslåing av NAV-kontorene. Et todelt NAV har blitt til 70 samlede medarbeidere som skal yte tjenester for innbyggerne i to kommuner.

Lignende sammenslåinger av NAV-kontor med sikte på mer robuste løsninger, vil det komme flere av i tiden fremover, ifølge NAV-ansvarlig statsråd Hauglie.

– NAV Lillehammer Gausdal har gjort det vi ønsker, skapt et mye større fagmiljø som kan tilby bedre tjenester og muliggjør at de kan dra ut til brukerne.

– Vil ikke de NAV-ansatte være mer effektive i trygge omgivelser på NAV-kontoret enn ved å farte land og strand rundt for å oppsøke brukerne?

– Det kan være mange ulike grunner til at brukerne ikke kommer seg på NAV-kontoret. Ikke alle arbeidsgivere kommer seg dit. Derfor kan det være hensiktsmessig å oppsøke brukerne. Men det blir jo ikke slik at alle NAV-ansatte drar ut med nettbrettene sine, svarer Anniken Hauglie.

Tyngre fagmiljøer



Hun har merket seg at mange har vært kritiske til sammenslåinger og sentralisering blant de 456 NAV-kontorene i Norge og 19 000 ansatte i etaten.

Også folket er splittet. I en ny VG-måling gjort av InFact er det like mange som ønsker det velkommen, som de som ikke ønsker det – som de som stiller seg likegyldige til om NAV kommer hjem til brukerne.

Nå mener hun at hvis «Olga» er dårlig til beins eller hvis «Karl» har sosial angst, kan NAV oppsøke dem hjemme.

– Økt mobilitet gir økt tilgjengelighet. Hvert sted skal være omfattet av et NAV-kontor, selv om ikke nødvendigvis hvert sted har et NAV-kontor, nyanserer NAV-statsråden.

Hauglie vil ha større NAV-kontorer med tyngre fagmiljøer og spisse innsatsen inn mot dem som trenger det mest.

– Hvem vil det gå utover?

– Det betyr at de av oss som ikke trenger så mye hjelp i større grad må finne frem i et tilrettelagt NAV og klare oss selv. NAV angår alle fra vugge til grav. Skal du levere en sykmelding eller et enkelt skjema, kan mange gjøre det selv digitalt. Men de som trenger tettere oppfølging, veiledning og avklaring, må NAV bruke mer tid på.

STRENGE-ANNIKEN: Arbeidsministeren er bekvem med å bli kalt streng – fordi å stille krav til- er å vise omsorg for, ifølge Anniken Hauglie. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Som eksempler nevner hun mennesker med psykiske lidelser, – rusproblemer eller dem med store hull i CV-ene sine.

I tillegg til sammenslåinger og mer oppsøkende NAV-kontor, blir nav.no det desidert største og mest tilgjengelige NAV-kontoret i fremtiden:

Brukerne skal gjøre mer selv gjennom mer selvbetjening. De som ikke behersker data og selvbetjeningsløsninger får opplæring.

– Som betyr at for eksempel eldre mennesker uten datakunnskap kan slappe av. Det blir ikke slik at alle skal gjøre alt selv, forsikrer Anniken Hauglie.

Pisk og gulrot

I tillegg til å skape en mer brukerrettet etat, er hun opptatt av at flere trygdede og ledige kommer seg i jobb og utdanning så raskt som mulig.

Hvis ikke, vurderer hun å trekke deler av stønaden deres.

– Regjeringen vil se på om arbeids- og velferdsetaten har gode nok reaksjons- og sanksjonsmidler når brukere ikke følger opp kravene til egenaktivitet. For eksempel en strengere praktisering av mobilitetskravet i dagpengeordningen. Det må være en reell fare for at man mister dagpengene hvis man ikke tar jobben som blir tilbudt, utelukkende begrunnet i geografiske hensyn, varsler ministeren.

– Kan arbeidslivet stille opp med nok jobbtilbud og arbeidstreningstilbud for at aktivitetsplikten kan oppfylles?

– Det er ikke mangel på oppgaver. Men mange av de vi her snakker om, er ikke klare for å gå direkte ut i jobb. Noen trenger å bli arbeidsavklart. Noen trenger kursing. Noen trenger hjelp til å sette opp en søknad. Noen trenger et krav om at de skal møte opp hver morgen. Men i dag så er det altfor mange mennesker som sitter passive hjemme uten å få muligheten til å bidra, sier Hauglie.

NAV i sosiale medier



Strengere krav og sanksjoner De som ikke er syke må bidra gjennom arbeid og aktivitet. Aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottagere er ett eksempel på dette.

Regjeringen vil vurdere økt bruk av aktivitetskrav i alle inntektssikrings-ordningene. Mer slik det er i dagpengeregelverket: Mottagerne gis konkrete aktivitetskrav og aktiviteten må dokumenteres.

Brudd på avtalt aktivitet uten rimelig grunn skal ha konsekvenser uavhengig av hvilken ytelse brukeren mottar. For eksempel: Hedmarksprosjektet, der trussel om stans av sykepenger ved brudd på egenaktivitet fører til at pliktene følges opp.

Hun minner om hvor kort tid det ofte tar fra et menneske er på en stønad til dette begynner å gjøre noe med selvbilde og selvtillit.

– Da er veien til psykiske lidelser ganske kort. Derfor er en eller annen aktivitet viktig, sier Hauglie.

Tross mer bruk av digitalisering og egenhjelp, skal NAV fortsatt tilby møter ansikt-til-ansikt og via telefon med ansatte og saksbehandlere.

– Vi vil øke bruken av chattekanaler og sosiale medier for å understøtte nettstedet. Brev og e-post erstattes av digitale tjenester. De som har behov for personlige møter med NAV-ansatte, skal fortsatt få det, forsikrer Anniken Hauglie.

Hun er redd hun kan virke sentralistisk og overstyrende i sitt budskap. Men er opptatt av at NAVs kontorer skal ha handlefrihet.

– Konkret handler økt myndighet og handlefrihet i NAV-kontorene om at vi ønsker å gi NAV-kontorene større muligheter til å tilby tjenester med NAV-kontorets ansatte fremfor å kjøpe tiltak.

Anniken Hauglie har registrert at den ene statsråden etter den andre innen både innvandring, utdanning og arbeidsliv gjerne får et stempel som Strenge-Sylvi Strenge-Torbjørn eller Jern-Erna.

Hun avviser at det er noen konkurranse om å være strengest blant de blåblå statsrådene, men har selv ingenting imot å bli kalt Strenge-Anniken.

For i tillegg til å skape større NAV-kontorer med mer mobile medarbeidere, skal det kreves noe av NAV-brukerne. For å stille krav er omsorgsfullt, mener Hauglie (se egen faktaboks).