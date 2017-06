Familien saksøker NAV etter at Ragnhild (74) døde da sengen knakk

Da politiet henla saken mot NAV, tok barna til Ragnhild Tove Trosterud saken i egner hender, i håp om at ingen får oppleve det samme som dem.

Nå går barna til sivilt søksmål mot NAV, etter at politiet henla saken like før jul i fjor.

Ett år tiligere, 29. desember 2015 skjer den fatale ulykken – idet Ragnhild Tove Trosterud (74) skal legge seg og setter seg på fotenden av sengen – knekker den.

Ragnhild tipper bakover og blir liggende med hodet på gulvet og bena opp i luften. I den fastklemte stillingen mellom rammen og bunnen på sengen, ble hun funnet død dagen etter av mannen til sin yngste datter.

Sengen var leid ut fra Hjelpemiddelsentralen ved NAV til Ragnhild i 1998.

Det viste seg at sengen hverken var byttet ut eller kontrollert på 14 år, selv om det ifølge produsenten skal foretas kontroll en gang i året – og at tiltenkt maks levetid er ti år.

I fjor sommer fortalte barna til Ragnhild om ulykken til VG, og hvor sinte de var på NAV som de mener er skyld i morens død.

Les også: Bare i Oslo er 44 NAV-senger 19 år eller eldre

DE ETTERLATTE: Da VG møtte Gro Lunderby (f.v.), Tove Lunderby, Per Rune Lunderby og Hilde Østreng i fjor sommer fortalte de om hvor traumatisk det var å miste moren på den måten det skjedde. Foto: Frode Hansen , VG

– Vi er ute etter rettferdighet



I obduksjonsrapporten ble det aldri påvist noen sikker dødsårsak, men det ble pekt mot at det kunne skyldes en plutselig kretsløpsforstyrrelse – som følge av at hun har havnet i en stilling som førte til pustevansker.

Politiet etterforsket saken, men like før jul i fjor kom meldingen: Saken var henlagt.

Til VG sier politiadvokat Tone Bysting i Oslo-politiet at årsaken til henleggelsen beror på at det ikke foreligger en klar dødsårsak, og at det dermed ikke er mulig å si om feilen på sengen har hatt betydning for dødsfallet.

For barna til Ragnhild er denne konklusjonen uforståelig.

– Mamma har jo ikke dødd av seg selv, og når hun lå fastklemt i den stillingen, så er det åpenbart for oss at dette er grunnen til at hun døde. Vi er ute etter rettferdighet for moren vår, og vi er ute etter at NAV tar ansvar for alle de hjelpemidlene de plasserer rundt omkring til mennesker som trenger hjelp, sier Ragnhilds sønn, Per Rune Lunderby, til VG.

Les også: Arbeidsministeren ba om redegjørelse etter at Ragnhild døde

– Ikke tar det på alvor



Sammen med sine tre søstre har han i samarbeid med advokat Roger Foyn nå går til søksmål mot NAV. De har ikke søkt om erstatning, og Lunderby sier til VG at søksmålet ikke handler om penger.

DEN SISTE SOMMEREN: Ragnhild Trosterud fotografert med sine barn sommeren 2015, Tove Lunderby (foran t.v.) og Hilde Østreng, og bak Gro Lunderby og Per Rune Lunderby. Foto: Privat

– Da dette skjedde ble det sagt at de skulle ettergå sine rutiner, og at de skulle sjekke opp alle sengene som var gitt til brukere. Men det har ikke skjedd, og det virker som om de ikke tar det på alvor. Det er ikke gjennomført tiltak som gjør at man kan være sikker på at ikke dette skjer igjen, og da føler vi at vi ikke har noe annet valg enn å saksøke, sier Lunderby.

Han forteller at moren alltid kjempet mot urettferdighet og maktarroganse, og var kjent på Romsås for å hjelpe syke, gamle og andre som hadde behov for det.

– Ingen av oss søsknene kunne tilgitt oss selv hvis vi ikke kjempet videre. Mamma ville aldri gitt opp, selv om politiet henla saken. Vi får aldri mamma tilbake, men vi kan i hvert fall sørge for at dette aldri skjer noen andre. Men da må NAV ta ansvar for det som har skjedd, og det føler vi at de på ingen måte gjør nå.

Arbeidsministeren om NAV: – Mye av regelverket er gått ut på dato

NAV jobber med vedlikeholdsetterslepet



VG har vært i kontakt med avdelingsdirektør Bente Kaldheim ved NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus, som sier at de er informert om søksmålet, og at de vil behandle dette når det foreligger.

På familiens påstand om at NAV ennå ikke har full oversikt over allle hjelpemidlene de har plassert ut, sier Kaldheim følgende:

– Vi har oversikt i vårt logistikksystem over sengene og hjelpemidlene som hjelpemiddelsentralen har lånt ut til brukere i Oslo og Akershus. Hva gjelder vedlikeholdsetterslepet er vi godt i gang med å ta unna dette, og vi har fått ekstra ressurser slik at vi vil være ajour ved utgangen av året.