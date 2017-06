Christian (19): Fikk ett NAV-møte på seks måneder

FREDRIKSTAD (VG) Christian Saarheim (19) frykter å bli ufør. I løpet av seks måneder med arbeidsavklaringspenger, har han kun hatt ett møte med NAV. NAV beklager.

– Med min diagnose er det lett å bli ufør. Blir jeg en del av NAV-kverna, kommer jeg til å bli ufør. Men jeg vil tusen ganger heller jobbe. Jeg vet veien dit er lang, men jeg vil ikke gi opp. Jeg vil vise de rundt meg at jeg skal få til det jeg har bestemt meg for, sier Christian Saarheim til VG.

VG har i en reportasjeserie rettet søkelyset på unge uføre: I vår har alarmen gått: Veksten i antallet uføre er over tid størst for de unge mellom 18 og 29 år.

Ifølge NAV er nå hver femte nordmann i arbeidsfør alder, samlet 712.000 mennesker, på stønad fra NAV, i en kortere eller lengre periode.

Saarheim er en av de mange unge som det siste halve året har følt NAV-systemet på kroppen.

KAMP FOR FREMTIDEN: Christian Saaheim nyter en forsommerdag i Fredrikstad, sammen med venninnen, Marianne Myrén. Foto: Gisle Oddstad , VG

– Ett møte på seks måneder



Han sliter med angst og depresjoner, og har i seks måneder fått arbeidsavklaringspenger (AAP), en ordning som stiller visse krav til aktivitet eller behandling.

– Det legges opp til at jeg skal få tilrettelagte tiltak. Jeg har hatt ett møte med min NAV-kontakt de siste seks månedene. Da søkte jeg og NAV på tiltak. Jeg har fått to beskjeder om at jeg står på vent til tiltaksplasser, men enn så lenge er det ikke på plass.

– Har du ikke vært i møter eller blitt fulgt opp på annen måte?

– Nei, det har bare vært det ene møtet. Og så har jeg fått brev om at jeg har fått tiltaksplass, men at jeg står i kø. Jeg synes det er for dårlig, spesielt når NAV selv understreker at det spesielt er de unge som skal følges opp. Jeg hadde trodd at oppfølgingen skulle være tettere: 19 år er starten på livet og da må det også vektlegges hos NAV, sier han.

I NAV-rapporten «Aktiv eller passiv med arbeidsavklaringspenger?» fra januar i år fremkommer det at én av syv mottakere av arbeidsavklaringspenger er uten pågående utredning, behandling eller arbeidsrettede aktiviteter.

De er ikke avklart med varig tilpasset innsatsbehov.

FALT AV PÅ VIDEREGÅENDE: Christian Saaheim klarte ikke å fullføre videregående. – Jeg må innrømme at jeg strøk i mange fag. Jeg utviklet etterhvert angst og depresjoner. Foto: Gisle Oddstad , VG

Mens det for det meste er voksne mottakere som er i arbeid, er de unge som har fått et tilbud, oftere på tiltak, ifølge rapporten. Det er også slik at de voksne mottakerne har mer arbeidserfaring bak seg, mens unge ofte kommer rett fra utdanningsløp eller ikke har fullført utdanning.

Etterlyser bedre mulighet for utdanning



Christian opplever nettopp dette som en annen stor utfordring med reglene for AAP.

– Man kan ikke ta seg utdannelse samtidig som man mottar arbeidsavklaringspenger. Det er en ordning som definitivt bør fjernes, mener han.

Han var skolegutt da de første indikasjonene på problemer kom.

– Jeg hadde lærevansker. Det var rundt 5. klasse det ble oppdaget. Jeg fikk hjelp og spesialundervisning. Det ble konstatert at jeg hadde medfødt nakkeproblemer. Jeg begynte å isolere meg og bli sint. Mens jeg før hadde lekt med vennene mine i nabolaget, sa jeg nei når de kom og spurte om vi skulle leke. Jeg isolerte meg. Da sluttet de å banke på. Det ble en vond spiral.

Men det lysnet.

– På ungdomsskolen møtte jeg flinke lærere og fagarbeidere som hjalp meg mye. Jeg fikk en god utvikling på ungdomsskolen. Jeg utviklet mine sosiale ferdigheter og fikk oppgaver og utfordringer som økte min selvtillitt.

Han klarte likevel ikke å fullføre videregående, eller å komme seg inn i arbeidslivet.

Ordningene Uførepensjonsordningen ble innført i 1967.

Formålet er å sikre inntekt til personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.

Mellom 2004 og 2010 ble tidsbegrenset uføretrygd brukt. Den ble gitt til personer hvor det var mulighet for bedring av arbeidsevnen på sikt.



Den ordningen ble i 2010 overført til ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP), som erstattet tidsbegrenset uføretrygd, rehabiliteringspenger og attføringspenger.

AAP gis i inntil fire år, med mulighet for forlengelse, til personer som har fått arbeidsevnen nedsatt med minst 50 prosent.

Regjeringen vil kutte AAP-ordningen til tre år.



– Jeg har prøvd meg i praksis i butikk, men det gikk ikke. Selv om det gikk bra en dag, gikk det kanskje ikke bra andre dagen. Det ble for skummelt.

Men han vil ikke å gi opp.

– Jeg vil ikke bli ufør, jeg vil forsøke å ta opp videregående skole og å få meg jobb. Hvis noen har en jobb, som de kan tilpasse til meg, så er det bare å ringe.

Han sier hovedutfordringen er å få til en stabil ramme om livet, som gir trygghet og et så langt som mulig angstfritt liv.

– Det er dit jeg vil. Jeg går til psykolog minst en gang i uken. Så får vi se om det er mulig.

POSITIV: – Jeg vil leve ut drømmene mine, sier Christian Saaheim. Foto: Gisle Oddstad , VG

Vil bli konduktør



– En av årsakene til at jeg står frem, er for å vise andre unge som sliter at når jeg kjemper mot å bli ufør, så er det mange andre som kan klare det også, sier han.

I fjor flyttet han til Fredrikstad fra barndomshjemmet på Hvaler. Han håper det blir flere oppturer enn nedturer fremover.

– Jeg vil leve ut drømmene mine. Jeg skal klare å ta videregående og jeg skal klare å bli konduktør. Her i Fredrikstad har jeg fått nye venner. Det er til god hjelp.

NAV beklager



NAV kommenterer saken slik.

– Det stemmer at vi har hatt ett fysisk møte, men vi har vært i jevnlig telefonkontakt, minst én gang hver måned, sier NAV-leder Lise Mette Paulsen i Fredrikstad.

Hun sier Saaheim byttet tilhørighet fra NAV Hvaler til NAV Fredrikstad i desember 2016.

– I februar 2017 formidlet han til sin veileder at han kun ønsket oppfølging fra NAV til å se på hans muligheter for å komme i jobb. Da vi søkte for han på arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) fikk han informasjon om at det var lang ventetid, opp mot 6-8 måneder.

Hun erkjenner at det har tatt for lang tid.

– Det er beklagelig at han har ventet på å få APS (arbeidspraksis i skjermet virksomhet, journ.anm), siden februar 2017, til tross for at ungdom er prioritert for inntak i Fredrikstad. Dette er et kapasitetsspørsmål som styres av plasser og budsjett. Det er rundt 100 ungdommer som står på venteliste til disse plassene. Siden han ønsket fortgang i prosessen ble det i mai 2017 gjort en ny vurdering for om mulig å gjøre ventetiden kortere.

Saaheim ble da søkt inn på arbeidsforberedende tiltak (AFT), ifølge Paulsen. Hun sier de har fulgt opp i telefonmøter på månedlig basis og «i henhold til kravet i AAP om aktiv utredning, behandling og arbeidsrettet tiltak».

På generelt grunnlag sier hun:

– Mange som står utenfor utdanning og arbeid har sammensatte utfordringer, ofte knyttet til avbrutt videregående opplæring og psykisk helseproblemer. Det er når vi jobber sammen med helsetjenestene vi virkelig lykkes. Alle (NAV, helsetjenesten/behandlere, utdanningsmyndighetene, arbeidsgivere og arbeidstakere) har et felles ansvar for å hjelpe folk som står uten arbeid og aktivitet.

– Finnes økonomisk støtte, via kommunene



Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) shar satt ned grensen for å kombinere utdanning og AAP fra 26 til 22 år. Hun viser til at unge under 22 år kan få støtte til utdanning av kommunene.

– Det kan være en utfordring for de som er under 22 år, men det er i dag ingen rett å få staten til å betale for videregående skole.

Det kommer stadig flere unge inn i AAP-ordningen, uten at det nødvendigvis er den beste løsningen, mener hun.

– Felles for svært mange av dem er at de har lettere psykiske lidelser og at de ikke har fullført videregående, og dermed mangler kvalifikasjoner. Mange av dem hadde trolig fått et bedre tilbud på kvalifiseringsprogrammet. Dette har vi tatt opp med kommunene og NAV. Jeg skal ikke spekulere i årsakene, men det programmet er kommunalt og ytelsene er lavere. Det kan kanskje påvirke hvor man havner, sier hun.