Amok på NAV-kontor: Knuste 34 ruter

Stavanger-politiet var raskt på stedet bare minutter etter første melding om dramaet i sentrum. Da var NAV-kontoret allerede grundig ramponert.

Tidlig lille julaften gikk en mann i midten av 40-årene berserk på et NAV-kontor i Stavanger, og gjorde stor skade på få minutter.

– Han har etter alt dømme jobbet godt, sier operasjonsleder Egil Karlsen i Sør-Vest politidistrikt til VG.

I loggen hans står første melding om nattens hendelser i Stavanger oppført med tidspunkt 02.57. Ifølge politiet kokte det på 112-nummeret i minuttene etter, og det anslås at et sted mellom ti og 15 rakk å melde fra om hva som var i ferd med å skje.

Så du? Bil braste inn i huset til countryartist

Da politiet ankom stedet etter knappe fire minutter hadde mannen – bevæpnet med en jernstang på drøye to meter – knust så godt som alle vinduene i bygget i Sverdrups gate.

Pågripelsen i seg selv gikk udramatisk for seg, men for til sammen 34 vinduer var det for sent.

Ministeren snudde: Lar NAV bestemme hvem som får pensjonsutbetalinger i posten

Politiet har så langt ikke fått opplyst hvorfor han gikk til aksjon mot NAV-kontoret, men vil forsøke å få svar i løpet av dagen. Etter å ha blitt klarert av en lege på legevakten sitter han nå i arresten i påvente av å bli avhørt.

E24: 140.000 uføre rammet av skatteblemme