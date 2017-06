Trollpikken knekt tvers av: - Jeg er målløs

Attraksjonen Trollpikken i Eigersund kommune er ødelagt, ifølge vitner som har vært på stedet.

– Jeg ble fly forbanna, dette er kriminalitet og totalt uakseptabelt. Jeg håper dem som har gjort det, får seg en smekk på fingrene, sier Bjarne Sigve Kverneland (47) fra Ålgård til VG.

Han forteller at han ved 10-tiden lørdag gikk på tur sammen med en kamerat for å se den spesielle fjellformasjonen i Eigersund kommune i Rogaland. På vei opp møtte de en gruppe joggere som fortalte at Trollpikken var knekt, forteller han.

– Vi fikk det ikke til å stemme. Men når vi kom opp og så den, var den rett og slett boret, kilt og knekt.

TRIST: Det var lørdag morgen turgåere oppdaget den knekte trollpikken. Her peker turgåer Tor Henning Sørensen på hvor trollpikken pleide å være. Foto: PRIVAT

Dalane Tidende omtalte saken først.

Olav Magne Egebakken fra Egersund forteller at han var på stedet ved 8.30-tiden sammen med en joggegruppe. Også han sier at Trollpikken ser ut til å være ødelagt med boremaskin.

– Først skjønte vi ikke helt hva som hadde skjedd, men ved nærmere øyesyn så vi at noen hadde brukt boremaskin. Den hadde knekt ved roten, sier han.

Bare trist

– Først og fremst håper vi at ingen har blitt skadet. Vi synes det er utrolig trist. Trist at folk bruker tid og krefter på å ødelegge naturen, de ødelegger for alle andre som er glad i å være på tur. Jeg har aldri opplevd lignende tidligere, sier Nils Øveraas Generalsekretær i DNT.

SLIK SÅ DEN UT: Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold (tv.) og Charlotte Sørås på Trollpikken slik den opprinnelig så ut. Bildet er tatt torsdag denne uken. Foto: PRIVAT

Administrerende direktør i NHO Reiseliv Kristin Krohn Devold reagerer sterkt på nyheten. Hun besøkte Trollpikken så sent som for to dager siden.

– Endelig hadde man funnet en verdifull lokal reiselivsattraksjon, med stor verdi for grunneier. Må være fyllerør av overmodige gutter på nattetid. Bare trist, skriver hun i en SMS til VG.

Sør-Vest politidistrikt var ved 10.30-tiden ikke varslet om hendelsen.

– Vi har ikke fått melding om hærverk på Trollpikken, det er bare pressen som har omtalt dette. Vi kan derfor ikke verifisere saken, men vi vil sende ut en patrulje nå, sier operasjonslederen ved Sør-Vest politidistrikt.

Ville gjøre Trollpikken til turistattraksjon

Kjetil Bentsen har de siste par ukene jobbet med å gjøre Trollpikken til en turistattraksjon. Når VG snakker med ham i 11-tiden er han på stedet ved den ødelagte fjellformasjonen.

ATTRAKSJON: Trollpikken ble fremmet som en av Norges store turistattraksjoner. Nå er den knukket.

– Jeg er på stedet nå, det strømmer til turister som kommer for å se den, så er den ødelagt, sier han.

– Jeg er målløs over at noen kan finne på noe sånt.

Bentsen sier Trollpikken var i ferd med å ta av som turistattraksjon før den ble ødelagt.

– Vi har arbeidet med grunneieren med å tilrettelegge dette, kommunen var på banen og skulle opparbeide parkeringsplasser. Region Stavanger, Stiftelsen Preikestolen – alle har vært kjempepositive, sier Bentsen.

Han mener Trollpikken hadde stort potensial til å tiltrekke turister.

– Det hadde vært helt topp for regionen, det trenger vi. Men nå ser det ut som det toget er gått.

