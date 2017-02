Stortingspolitiker tok sjeldent blinkskudd: – Fantastisk vakkert!

To ganger i året kan man fange sola i Torghatten-hullet med kamera. Hobbyfotograf og stortingspolitiker Margunn Ebbesen klarte det flere profesjonelle fotografer drømmer om.

– Jeg var plutselig på rett sted til rett tid. Det er helt utrolig, sier Høyre-politikeren om bildet hun knipset på en fjelltur til Hjortheia nordøst for Brønnøysund på Helgelandskysten lørdag.

HOBBYFOTOGRAF: Margunn Ebbesen, stortingrepresentant for Nordland Høyre, går ofte på tur med kameraet når hun er hjemme i Brønnøysund. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Margunn Ebbesen (54), som representerer Nordland på Stortinget, har to ord å si om landskapet hun ferdes i når hun ikke er på jobb i hovedstaden:

– Fantastisk vakkert!

– Jeg håper bildet kan gjøre at flere får øynene opp for Helgelandskysten som turistdestinasjon, for det er virkelig flott her. Jeg er veldig stolt av stedet jeg kommer fra, erkjenner den entusiastiske hobbyfotografen.

Mulig to ganger i året

Fjellet Torghatten i Brønnøy kommune er, med sitt karakteristiske hull, et yndet motiv for fotografer – amatører som profesjonelle. Ifølge Ebbesen er det visstnok bare to dager i året man har mulighet til å ta bilde av at sola fyller åpningen.

– Det er en gang på sensommeren og nå på denne tiden. Jeg var ute på tur igjen i dag, og da møtte jeg flere som var ute med kamera og prøvde å få det til, men det kan ha vært for sent, forteller hun.

I 2014 skrev NRK om fotograf Harald Warholm, som endelig fikk knipset drømmebildet etter å ha forsøkt i tre år.

– Det ble nærmest en besettelse, spøkte fotografen etter å ha sikret seg blinkskuddet.

FOR SENT: Dette bildet ble tatt søndag, altså én dag etter Ebbesens blinkskudd. Da var det allerede for sent, forteller stortingspolitikeren. Foto: Margunn Ebbesen

Slo an på Facebook

Margunn Ebbesen la sitt blinkskudd ut på Facebook lørdag ettermiddag, og skjønte raskt at det slo an blant dem som følger henne. Posten har siden blitt likt og delt bortimot tusen ganger, og bildet er også blitt omtalt i Avisa Nordland.

– Torghatten er jo et landemerke. Når man kommer kjørende sørfra, tar av fra E6 og fortsetter ut mot havet, kan man se Torghatten langt der ute. Hver gang jeg ser fjellet med hullet føler jeg at jeg har kommet hjem, sier stortingspolitikeren.

Vil ikke ta betalt

Hun går ofte på tur i området rundt Brønnøysund, og «tar en del bilder», som hun sier. Denne gangen klaffet alt.

– Jeg er mer amatør enn proff. Jeg har et ganske bra kamera, men jeg har ikke redigeringsprogram og denslags. Så dette bildet kommer «rett fra kameraet», sier Ebbesen, som har fått flere tilbakemeldinger fra lettere misunnelige fotografer.

– Hehe, jada, de antyder at jeg kanskje burde tatt betalt for det. Men det er ikke viktig for meg. Jeg ønsker bare å vise frem Helgeland slik at folk får se hvor vakkert det er her oppe.

– Kjenner ekstra på savnet

Når Margunn Ebbesen setter seg på flyet sørover mandag, og tar fatt på en uke med sørpe og stortingsmøter i Oslo, kommer hun til å kjenne hjertet banke ekstra hardt for hjemfylket.

– Det er klart at når jeg vet hvor vakkert det er hjemme i Nordland på denne tiden, så kjenner jeg litt ekstra på savnet. Og da kan kanskje dette bildet være til hjelp, sier hun fornøyd.

SOLNEDGANG: Dette bildet er tatt kort tid etter blinkskuddet, etter at sola har gått ned. Det karakteristiske hullet har gjort Torghatten til et landemerke. Foto: Margunn Ebbesen

