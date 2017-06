Klør seg til blods på myggstikk – enorme mengder mygg

LILLESTRØM (VG) Småbarn klør seg til blods, folk sykler med munnen lukket, og ute-arrangementer avlyses. Velkommen til mygg-plagede Lillestrøm!

– Det klør sånn! sier 2 1/2 år gamle Guro Skreppen og viser fram en bar legg dekket av store, hovne myggbitt.

PLAGET AV MYGG: Flere steder kan man lokalt oppleve at det er mye mygg i sommer. Foto: Espen Sjølingstad Hoen , VG

– Jeg har på armen og. Men i morgen går det bort, fastslår hun.

Hun går i Volla barnehage midt i Lillestrøm. Venninnen Emilie Victoria Rønningen (6) sier hun har klasket fem mygg i dag.

– De sto på hånden. Og jeg var raskest.

Hos Vitusapotek i Lillestrøm har salget av myggmidler økt med 45 prosent siste uke – i forhold til samme uke i fjor.

FULL AV MYGGBITT: Guro Skreppen (t.v.) og Oliver Kildal Antonsen viser fram leggene fulle av såre og kløende myggbitt. Foto: Frode Hansen , VG

– Dette gjelder alle typer myggmidler som forebygger myggstikk. Det har vært veldig mye mygg i Lillestrøm og området rundt siden 13. juni. Vi var utsolgt noen dager for kløstillende midler, men har fått nytt påfyll i hyllene her, sier farmasøyt og apoteker Tra-Mi Nguyen til VG.

Oliver Kildal Antonsen (3 1/2) i barnehagen har også en hoven og sår legg etter en ukes kamp mot myggplagen i Lillestrøm.

– Det har vart i en uke nå, men er litt bedre når det blåser litt, forteller pedagogisk leder Anette van Ravens.

– Barna blir smurt med myggmidler hjemmefra, men det er likevel plagsomt. Vi voksne merker det jo også – vi må sykle med munnen lukket for ikke å få dem i svelget. Verste er det om kvelden. Dette ødelegger fine sommerkvelder, sier hun.

Plagsom, men ufarlig Den norske myggen er stort sett ikke farlig. I motsetning til mygg andre steder overfører den svært få virus. Kløende myggstikk kommer av spyttet til myggen. Vi oppnår en viss immunitet gjennom å bli utsatt for flere stikk. Finnmark har flest mygg. Men det er også gode forhold rundt vassdrag og elvedeltaer. Kilder: Preben Ottesen og Arne Claus Nilssen

Styrer Kristine Moe sier at barnehagen har montert mange titalls fuglekasser for å lokke insektjagende småfugl til området. Nå utreder de også flaggermuskasser.

– Men plagen er enda større på Rælingen, der jeg bor. Jeg har myggnetting for alle vinduene, sier hun.

Salget av myggmaskiner som lokker til seg og suger inn store mengder mygg, går strykende:

– Vi solgte vel over 40 gassdrevne myggmaskiner på fire dager, og gikk tom. Men nå har vi fått ny leveranse, og har passert 60 solgt, sier salgssjef hos Coop Bygg på Lillestrøm til VG.

Maskinene koster seks tusen kroner stykket, så dermed er det solgt for over 350 000

TØFFE DAGER: Maskinkjører Jo Kirkeby (42) klarer seg med mye myggolje. Foto: FRODE HANSEN, VG

kroner av denne myggdreperen.

Maskinkjører Jo Kirkeby (42) holder ut på jobben ved hjelp av store mengder myggolje:

– Jeg har en bror som har fått med seg et middel fra Afrika. Og det hjelper! Uten myggmiddel er det umulig å jobbe ute – du blir jo gal. I går kveld måtte jeg likevel gi meg – jeg skulle jobbe i hagen. Etter en halvtime var leppen helt nummen av stikk, og jeg gikk inn, sier han til VG.

Romerikes Blad omtalte den voldsomme myggplagen tidligere denne uken.

KLASKER MYGGEN: Fra venstre: Guro Skreppen (2 ½), Oliver Kildal Antonsen (3 ½) og Emilie Victoria Rønningen (6). i Volla barnehage. Foto: FRODE HANSEN, VG

Velkjent myggsted

Myggforsker Reidar Mehl bekrefter at Lillestrøm er velkjent som myggsted – helt tilbake fra han startet sin forskning:

– Dette oppstår i nordenden av Øyeren, både i det grunne vannet, og i våtmarkene og bjørkeskogen. Myggplage er det hvert år der, men noen år blomstrer det voldsomt opp, og det kan se ut som om det er slik i år, sier han.

Han har i flere tiår forsket på forekomsten av ulike myggarter i landet – og dessuten deltatt i tester av myggmidler. Han ser tegn på at noen områder også får kraftig myggplage i år:

Varme og regn

Hans poeng er at lokale forhold bestemmer hvorvidt alt klaffer for at millioner av

MYGGÅR LOKALT: Myggekspert Reidar Mehl mener det oppstår lokalt ekstreme myggår. Foto: Jon Olav Nesvold VG

mygg skal klekkes – eller om det blir et mer ordinært eller myggfattig år.

– Det er helst der elven renner gjennom flatt landskap. Her var det kanskje for noen tiår siden en god del grøfter som drenerte unna vann, men disse kan være dårlig holdt, slik at vi finner dammer der. Nordre Øyeren er normalt et styrt myggområde. I det hele tatt er områdene rundt innløpet til de store vannene og innsjøene, ofte nordenden – gjerne utsatt for mye mygg. Årsaken er at det danner seg delta, altså grunne områder hvor det nettopp kan oppstå solvarmt vann.

Han har testet en god del myggmidler, og vet at folk er nokså ulike når det gjelder tiltrekningskraft på mygg:

– Noen tiltrekker mygg, andre gjør det i mindre grad. Våre tester viser at midler som inneholder stoffet dietyltoluamid, gjerne omtalt som DIET – virker bra. Det kan også dempe reaksjonen og kløen i huden om du tar ordinær reseptfri allergimedisin – som ceterizin. Det kan gjøre myggen mindre uutholdelig, men det minsker ikke antallet bitt, påpeker han.