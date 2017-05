Bever på bytur ble avlivet i kristiansand

En to år gammel bever som spankulerte i gatene i Kristiansand, ble skutt av Viltnemnda natt til tirsdag.

– Jeg gikk ut for å ta meg en luftetur og etter 50 meter sto plutselig en bever midt på parkeringsplassen, sier Sindre Jensen.

Det var like før midnatt og Jensen ble bekymret for den unge beveren. Han ringte rundt for at noen skulle komme å redde beveren – etter hvert sendte politiet Viltnemnda.

– I stedet for å følge den til vannet, bestemte mannen at den skulle avlives. Han skjøt beveren i hodet midt på åpen gate. Det var skremmende, sier 19-åringen.

BLE SKREMT: Sindre Jensen (19) var ute på en tur da han så beveren. Han hadde håpet at den skulle få komme tilbake til naturen og ble lei seg da Viltnemnda avlivet beveren ved ett-tiden natt til tirsdag. Foto: Sindre Jensen

Historien ble først omtalt i Fædrelandsvennen (bak betalingsmur).

– Ikke laget for asfalt

– Jeg fikk melding av politiet at det var en bever i Kristiansand by og rykket ut, sier Tom Aurebekk Udø i Veiltnemnda.

Han var på vakt natt til tirsdag og fulgte beveren et stykke ned Østre Strandgate før han tok avgjørelsen om at beveren burde avlives.

– En bever er ikke laget for lange turer på asfalt. Han var veldig stresset. Det så nok dramatisk ut for de som var tilstede, men det var en riktig avgjørelse, sier Udø.

Les også: Brannvesen hjalp bever med trefelling

Var på vei tilbake

Jensen hadde passet på beveren i en time. Han og flere andre som hadde fått med seg hendelsen reagerte på at dyret ikke fikk leve.

– Den var på vei tilbake. Den gikk i helt riktig retning, sier Jensen.

Dyret ble skutt med revolver.

– Jeg visste ikke at det var vanlig. Det smalt noe helt forferdelig. Folk kunne jo tro det var drap, midt i et boligområde. Det var veldig spesielt, sier Jensen.

Les også: Bever ble korsfestet i Porsgrunn

RIKTIG AVGJØRELSE: Dette bildet er tatt like etter at Tom Aurebekk Udø fra Viltnemnda har avlivet en bever i Kristiansand sentrum. Avgjørelsen viste seg å være helt riktig, sier Udø. Foto: Sindre Jensen

– Det var riktig

– Den vurderingen var helt riktig, svarer Udø, som har lang erfaring med bevere.

Han brukte ammunisjon som er laget slik at den stopper inne i beveren. Han hadde også løpende kontakt med politiet, som i samråd med ham besluttet at beveren skulle avlives.

– Jeg er fagmann på dette og det er klart at en vanlig person ikke ser de samme tingene jeg ser. Det viste seg også i ettertid at undersiden av bena var blodig og den hadde skrapt opp halen på asfalten, utdyper Udø.

Han forteller at han vurderte å la beveren gå hele veien til elva, men sier den var meget stresset og kunne kommet opp igjen.