Anmelder moskus-fotografer

Statens naturoppsyn anmelder to menn for flere ganger å ha jaget moskus på Dovrefjell i forrige uke.

VG skrev i forrige uke om to menn som gikk svært nær en flokk på mellom ti og 15 moskus på Dovrefjell.

En av de to unngikk akkurat å bli angrepet av moskus. Hvordan kan du lese her.

Nå har Statens naturoppsyn anmeldt de to mennene, melder Miljødirektoratet i en pressemelding publisert onsdag morgen.

– Det er alvorlig at noen med overlegg – og gjentatte ganger – forstyrrer viltlevende dyr på denne måten. Derfor har vi valgt å anmelde forholdet til politiet som brudd på forbudet i naturmangfoldloven mot unødig jaging av dyr, sier fagdirektør Kjartan Knutsen i SNO, som er Miljødirektoratets feltpersonell, i pressemeldingen.

VG snakket i forrige uke med moskustitter og hobbyfotograf Odd Løvseth, som beskrev hvordan dyrene i flokken lå og hvilte og beitet fredelig, før de to mennene med kamerautstyr gikk inn i flokken og tydelig stresset den.

– Moskusene begynte å løpe, men de tre karene gikk etter og presset dyrene. Da flokken roet seg igjen, gikk en av dem så nærme som mellom ti og 15 meter i retning en stor okse som sto litt utenfor flokken med Snøhetta i bakgrunnen, fortalte Løvseth.

– Og da mannen sto noen meter til høyre for moskusen, så angrep den. Den kom som ei kule! Fyren klarte å hive seg til venstre slik at moskusen passerte, sa Løvseth.

Mennene gikk svært nær moskusen, til tross for at det ved innfartsområdet står flere skilt som oppfordrer folk om å ikke gå nærmere enn 200 meter fra dyrene.

Hendelsen onsdag for en uke siden, skal ikke ha vært den eneste gangen de to mennene jaget moskus.

– Vi ser årlig en rekke tilfeller av at folk forstyrrer moskus, og nesten årlig oppstår det en eller flere «nestenulykker». Når 400 kilo moskus setter fart og forsvarer seg mot en inntrenger, kan det gå hett for seg, sier Knutsen i pressemeldingen.

Ifølge pressemeldingen opplyser Jørn M. Sletta ved Dombås lensmannskontor at «de vil følge opp og prioritere anmeldelsen fra SNO. Den angår både hensynet til viltet og hensynet til menneskers sikkerhet, som er et primæransvar for politiet.

SNO kommer til å følge opp denne type saker framover. Grove brudd på bestemmelser om unødig jaging vil bli anmeldt.»