Avhoppede NATO-offiserer i Norge: – Regimet forsøker å stilne oss, men vi må snakke for Tyrkias skyld

De var tyrkiske NATO-offiserer med en lysende karrière foran seg. Nå anklages de for å stå i ledtog med terrorister.

På et loftskontor på Vestlandet sitter en gruppe tyrkiske menn som har fått livet sitt snudd på hodet. Samtidig debatterer mektige mennesker som Angela Merkel, Jens Stoltenberg og Recep Tayyip Erdogan deres skjebne.

Foran seg har de bunker med papirer. Blant dem en kopi av et unntakserklæring fra Tyrkia, publisert i november.

Erklæringen beskriver personer Tyrkia mener er tilknyttet eller medlem av en terrororganisasjon eller organisasjoner som setter Tyrkias sikkerhet i fare.

Mennene VG møter, peker på kopien:

– Her er våre navn, sier de.

– Regimet rensker opposisjon

I midten av januar skrev VG at flere tyrkiske NATO-offiserer og diplomater har hoppet av og søkt om politisk asyl i Norge. De har jobbet i Norge under NATO-ledelse, men de nektet å etterkomme ordrer om å returnere til hjemlandet Tyrkia for avhør etter det mislykkede kuppforsøket i Tyrkia i juli i fjor. De frykter fengsling og umenneskelig behandling.

En av NATO-offiserene som jobbet i Norge valgte å reise hjem for å renvaske seg. Han skal nå være i fengsel.

I et intervju med VG forteller offiserene nå om situasjonen de har havnet i:

– Vi har ikke gjort noe galt. Det som skjer med oss er urettferdig. Regimet i Tyrkia, som andre diktaturer, vil renske all opposisjon. Regimet forsøker å stilne oss, men vi må snakke for Tyrkias skyld.

En av offiserene legger til:

– I Tyrkia er det nå bare en stemme igjen, og det er Erdogans stemme. Han tar Tyrkia vekk fra demokratiet.

Tusenvis er fengslet

Gjennom natt til 16. juli var det kamper i hovedstaden Ankara og landets største by Istanbul. Stridsvogner åpnet ild mot parlamentsbygningen, og det ble meldt om eksplosjoner og skyting ved Atatürk internasjonale flyplass og på Taksimplassen, samt flere broer i Istanbul.

Kuppmakerne lyktes ikke. Dagen etter erklærte Erdogan at kuppmakerne ville bli hardt straffet.

Over 100.000 mennesker innenfor militæret, rettsvesenet, mediene og embetsverket er blitt pågrepet, suspendert eller avskjediget siden.

Myndighetene mener at disse tyrkerne mistenkes for å støtte bevegelsen til predikanten Fethullah Gülen, som bor i eksil i USA, og som Tyrkia anklager for å stå bak kuppforsøket.

Advokater, dommere, politifolk, militære og andre offentlige ansatte har blitt arrestert. Blant disse er NATO-offiserer fra Tyrkia i flere europeiske land. Deriblant Norge.

Benekter å ha gjort noe galt



Offiserene VG intervjuer benekter alle anklager, og sier myndighetene er etter dem fordi de mener Tyrkia må rette seg mot Europa og Vesten.

I november sa Erdogan dette om NATO-offiserene som søker asyl i Europa:

– Hvordan kan en terrorist, en terroristsoldat, som har vært med på å plotte et kupp, jobbe for NATO?

Erdogan fortsatte med å si at det ikke var akseptabelt at andre land beskyttet disse menneskene:

– Dette handler om terrorister, sa han.

Saken er ytterst delikat for norske myndigheter. Tyrkia og Norge er allierte i NATO, og regjeringen har gitt tung politisk støtte til den tyrkiske presidenten Recep Tayyip Erdogan etter at hans regjering slo tilbake kuppforsøket.

Skuffet over Stoltenberg

NATO-sjef Jens Stoltenberg sa til VG i midten av januar at han har tatt opp tilbakekallingen av tyrkiske NATO-offiserer med Tyrkias president Recep Erdogan.

– Vi har drøftet dette med president Erdogan, deres forsvarsminister og utenriksminister. NATO-offiserene er nasjonalt oppnevnte og det er derfor et nasjonalt anliggende. Det er viktig at de ansvarlige blir straffeforfulgt i henhold til rettsstatens prinsipper, sier Stoltenberg.

– Tyrkia har opplevd angrep og kuppforsøk og myndighetene vil rettsforfølge de som stod bak.

Eks-offiserene er skuffet over Stoltenbergs uttalelser:

– Jeg synes ikke Stoltenberg har vist sterkt lederskap i denne saken. Vi har jobbet under ham, og vi blir beskyldt for å være terrorister. Han kan ikke si at dette bare er et nasjonalt anliggende. Dette er internasjonalt og handler om NATO, sier en.

Brev til Solberg og Stoltenberg

Advokat Kjell M. Brygfjeld representerer flere av de tyrkiske NATO-offiserene. Foto: Marie Von Krogh

I et brev til NATO-sjef Jens Stoltenberg og statsminister Erna Solberg, skriver advokat Kjell Brygfjeld at mennene står i umiddelbar fare for fengsel og at denne faren innebærer sjanse for tortur i fengsel.

Han skriver at mennene også lever i konstant fare for hva som kan skje med familiene deres, og de er redde for deres egen sikkerhet.

I brevet til Stoltenberg skriver Brygfjeld videre:

«Vårt spørsmål er om NATO anerkjenner noe ansvar for den vanskelige situasjonen disse menneskene nå er i. Spørsmålet dreier seg om praktisk hjelp til den vanskelige økonomiske og rettslige situasjonen disse menneskene nå har havnet i».

Eks-offiserene i Norge har mistet inntekten, og ble i tillegg varslet om at alle deres eiendeler i Tyrkia, bolig og sparepenger, er konfiskert av den tyrkiske staten.

– Regimet må bevise at vi er skyldige. Nå har de ingen ting på oss, sier de til VG.

UDI har foreløpig ikke behandlet asylsøknadene ferdig.