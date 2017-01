Ap lover mer til forsvar

SØRMARKA (VG) For første gang programfester Ap en drastisk styrking av den norske forsvarsevnen – ved å forplikte Norge til å bruke to prosent av brutto nasjonalprodukt på soldater, kuler og krutt.

Men partitoppene Hadia Tajik og Anniken Huitfeldt nekter for at dette skyldes Donald Trumps påstand om at NATO er «utdatert» og for kostbart for USA.

– Dette er et mål i NATO som vi støtter. Vi kan ikke nå det i neste periode, men det er et mål vi må strekke oss mot, sier Anniken Huitfeldt, leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

– Hvis det ikke skyldes Trump, skyldes det da at tidligere partileder Jens Stoltenberg nå er NATOs generalsekretær?

– Nei, dette har Ap ment over en tid, og nå tar vi det inn i partiprogrammet også, sier Hadia Tajik, leder av programkomiteen og nestleder i Ap.

Ikke tette skott

Partiet går også til valg 11. september på å kaste de tidligere vanntette skottene mellom sivil og militær beredskap på historiens skraphaug.

«Støtte og bistand til politiet og det øvrige sivile samfunn bør i større grad være dimensjonerende for enkelte av Forsvarets strukturer og kapasiteter, for eksempel heimevernet, spesialstyrkene, helikopterkapasiteten og cyberforsvaret», heter det i forslaget til program, som skal vedtas på Aps landsmøte i slutten av april

– Samfunnets totale beredskap blir bedre når vi ser samfunnets ressurser i sammenheng, sier Tajik.

Bruker nest mest

VG møter Tajik og Huitfeldt på LOs konferansesenter på Sørmarka utenfor Oslo, der de deltar på Aps kandidatskolering.

De tar villig oppstilling foran den kjente statuen av den legendariske partimannen Martin Tranmæl, som hytter med neven og maner til kamp.

Temaet Trump og NATO er tydelig følsomt for Ap. Både Huitfeldt og Tajik kan være kandidater til posten som utenriksminister dersom Ap vinner valget til høsten.

De prøver å tone ned koblingen mellom Trump, NATO – og Putin – så langt det lar seg gjøre.

– Vi bruker i dag 1,56 prosent av BNP på forsvar. Kravet om å bruke to prosent har ligget der lenge, uavhengig av Trump. Dette var noe også Obama understreket i valgkampen, at etterkrigstiden er over, og at man ikke lenger kan regne med at amerikanerne vil betale like mye. Men sett i forhold til antall innbyggere, ligger vi godt an i NATO. Vi ligger som nummer to, etter USA, sier Huitfeldt.

Tre trusler

I dag er det norske forsvarsbudsjettet på rundt 50 milliarder kroner, inkludert innkjøpet av det amerikanske jagerflyet F-35.

– Hva tenker dere om de utenriks- og sikkerhetspolitiske signalene som er kommet fra Trump?

– Jeg er mest bekymret for handel. Hele vår vekstmodell etter krigen er bygd på internasjonal handel. Og det er også det som har gjort Amerika «stort», sier Huitfeldt.

Hadia Tajik er langt mer villig til å innrømme at det amerikanske valget har spilt en rolle når det gjelder synet på forsvaret mot cyberangrep.

– Det er særlig tre trusler som utpeker seg spesielt. Det ene er klima, og hva det kan utløse av naturkatastrofer. Det er terrortrusselen. Og det tredje er cybersikkerhet. Når det gjelder cybersikkerhet er det behov for et mer systematisk løft av norsk kapasitet for å kunne håndtere cyberangrep, mot sivile eller militære mål. Det amerikanske valget har aktualisert dette. Det er nå en del av trusselbildet, og det er viktig at vi i Norge ikke er naive, sier Tajik.