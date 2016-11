VG var med da UP gjorde nytt storbeslag: Her blir de tatt etter biljakt på motorveien

BERGEN (VG) Her gjør UPs etterretningspatrulje nok et stort narkotikabeslag. Etter å ha forsøkt å stikke av fra politiet, stoppes to menn med ett kilo hasj og 65 gram kokain i bilen.

Det er tidlig fredagskveld i Bergen. De to tjenestemennene i den litt slitne sivile politibilen vet at fredag er en dag der mange handler inn kokain og andre stoffer til helgefesten. Sjansen for å gjøre beslag, er stor.

Etter to timers patruljering i bydelene Laksevåg og Fana, setter sjåføren kursen mot Bergen sentrum. Samtidig følger kollegaen hans vaktsomt med på bilnumrene som leses fortløpende av UPs verktøy for bilskilt-gjenkjenning, Automatic Number Plate Recognition (ANPR).

Får alarm i bilen



Bilnumrene som leses av et følsomt kamera legges fortløpende inn i politiets ulike datasystemer. Har bilen eller eieren av bilen vært involvert i narkotikasaker tidligere, går alarmen.

KOKAIN: 65 gram kokain ble funnet i bilen til de to mennene som ble pågrepet fredag kveld. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Da vil bilen bli stoppet og kontrollert. Og blir det funnet stoff, ransakes boligene til de involverte.

På Danmarksplass legger UP seg bak en flunkende ny stasjonsvogn. Det viser seg at eieren er en mann som tilhører et miljø som politiet mistenker for omsetning av narkotika, men han er aldri blitt tatt.

Det er to menn i bilen, og politimennene bestemmer seg for å stoppe og kontrollere kjøretøyet.

Etter å ha fulgt stasjonsvognen gjennom Fløyfjellstunnelen, tar den plutselig av fra motorveien. Da UP-patruljen slår på blålys og sirener, skyter bilen fart og prøver å stikke av. Da vet tjenestemennene at det høyst sannsynlig fraktes narkotika i bilen.

Jakten blir kortvarig. Tilbake på motorveien blir bilen sperret inne av politibilen i en knipetangsmanøver, godt hjulpet av en tilfeldig bilist som stopper da han oppdager blålysene og tror det er ham politiet er ute etter. Dermed tvinges de to til å stoppe.

Kastet kokain ut vinduet



Politimennene røsker ut tenningsnøkkelen og sikrer seg mennenes mobiltelefoner før de rekker å slå dem av. I sekundene før mennene blir lagt i bakken og påsatt håndjern, kaster den ene flere poser med hvitt pulver ut av bilvinduet.

– De forsøkte å kvitte seg med kokainet, fordi det er det som gir strengest straff, sier en av politimennene som kommer til for å bistå kollegaene.

UP-patruljene beskrives som et effektiv våpen og en spydspiss i kampen mot narkotikakriminalitet. På fem år har antall narkotikaanmeldelser økt fra 798 til 1430. Antall pågripelser har økt fra 1688 til 2354 i samme tidsrom.

GODE RESULTATER: De siste fem årene er antall narkotikaanmeldelser gjort av UP nær fordoblet. – Målet vårt er å få mest mulig narkotika bort fra gaten, sier tjenestemannen som kjører en av UPs etterretningspatruljer på Vestlandet. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Distriktsleder for UP på Vestlandet, Terje Oksnes, sier at beslagene i hovedsak skjer med utgangspunkt i et kjøretøy som blir stanset.

– Stans av en fører mistenkt for ruspåvirkning av annet enn alkohol fører ofte med seg beslag av narkotika. Det samme ser vi ved mistanke om narkotika, at det ofte er ruskjøring knyttet til det, sier han.

I Vest politidistrikt opererer UP tre etterretningspatruljer, derav to i Bergen. Den nyeste – som VG er med – ble satt i drift 29. august i år. I løpet av den tiden har de to tjenestemennene gjort over femten narkotikabeslag.

Beslagla 2,6 kilo amfetamin



– I forrige uke tok vi 2,6 kilo amfetamin. Når vi vet at en brukerdose er på mellom 0,2 og 0,3 gram, blir det veldig mange brukerdoser. Vi er veldig glade for at dette ikke blir omsatt på gaten. Det er det som er den viktigste motivasjonen vår, å få stoffet bort fra markedet, sier sjåføren.

I løpet av de fem siste årene er tallet på ruskjørere som UP har stoppet nær tredoblet. I 2011 tok etaten 749 personer som kjørte i ruspåvirket tilstand, ved utgangen av oktober i år var tallet 2025, viser fersk statistikk VG har fått fra Utrykningspolitiet.

GROVE SAKER: I tillegg til 65 gram kokain, ble det funnet ett kilo hasj i bilen. For begge stoffene regnes beslaget som en grov narkotikaforbrytelse. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Ett av UPs viktigste våpen i kampen mot ruskjøring er et apparat som kan avsløre om føreren har inntatt narkotiske stoffer. Hvis spyttprøven gir utslag, blir sjåføren tatt med til blodprøve-kontroll.

– Vi har tatt 22 ruskjørere siden vi begynte. 21 av dem var påvirket av narkotiske stoffer. Disse sjåførene er livsfarlige i trafikken, og utgjør en stor trussel på veiene, sier den ene betjenten.

Men det er mer på listen til denne ene patruljen: I tillegg til alle beslagene har de også avslørt to cannabis-plantasjer og beslaglagt seks skytevåpen og en ukjent mengde kontanter som trolig stammer fra narkotikaomsetning.

– Den største fordelen vår er at vi er ansatt kun for å jobbe med dette. Vi kjenner godt til miljøet, og vi er gode på å gjenkjenne hvordan rusede personer oppfører seg. Selv om vi har gode tekniske hjelpemidler, er øynene fortsatt vårt viktigste arbeidsredskap.

– Stolte av jobben



UP-betjentene sier at de er stolte av jobben de gjør.

– For oss er dette drømmejobben. Det gir stor mening å jobbe med narkotikabekjempelse.

Tjenestemennene ønsker ikke å kommentere påstandene i varselet om at ledere i bergenspolitiet skal ha diskutert å begrense UP sin tilgang til etterretningsregisteret, for å redusere produksjonen av antall grove narkotikasaker.

– Jeg forsøker å ta så mye av etterforskningen selv, og ikke bare overlate alt til andre. Vi er opptatt av å bistå så langt vi kan, sier en av betjentene.

Etter den vellykkede aksjonen fortsatte UP-patruljen å jobbe gjennom hele helgen. Lørdag og søndag tok de tre ruskjørere.

Det ble også beslaglagt narkotika med en gateverdi på cirka 50 000 kroner, og beslaglagt 60 000 kroner som antas å stamme fra narkotikasalg på de samme personene.