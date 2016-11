Velforeningsledere: – Vi er holdt for narr

BERGEN (VG) De to velforeningslederne på Laksevåg i Bergen er klare i sitt budskap: Politimesteren har en stor jobb å gjøre for å gjenreise tilliten til politiet.

– Politiet må begynne å ta folk på alvor. Når vi ringer og forteller at det foregår lovbrudd, må vi få en eller annen form for tilbakemelding, sier Jan-Henrik Haugsøen, nestleder i Damsgård velforening.

Da politiet stengte den beryktede Nygårdsparken i Bergen i august 2014, trengte byens rusavhengige et nytt samlingssted for kjøp, salg og bruk.

Slik svarer politiet: – Hadde for mye å gjøre

De valgte seg området ved det såkalte Strax-huset på Laksevåg, et kommunalt tilbud som skal hjelpe brukerne til en bedre hverdag. Siden har både politiet og politikerne fått kritikk for ikke å stoppe den åpne russcenen.

Åpenlyst narkosalg



Haugsøen bor bare noen hundre meter unna samlingsstedet ved Puddefjordbroen. Gjennom flere måneder i fjor observerte han en afrikansk mann som solgte fast til brukere i området, mindre enn hundre meter fra hans egen inngangsdør.

– Jeg og andre i husstanden ringte politiet flere ganger, men så aldri at de kom for å gripe inn. Vi ringte minst fire ganger, kanskje så mange som ti. Virksomheten bare fortsatte, sier han.

FRUSTRERT: Helge Farestveit er leder i Gamle Laksevåg velforening. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

På nært hold kunne han følge med på hvordan narkotikapakkene ble overlevert, og hvordan betalingen foregikk.

Spesialenheten: Skal granske om noe straffbart har skjedd

– Pakkene ble sluppet ned på gaten. Så kom kjøperen like etterpå og plukket det opp. Pengene ble ofte festet i et sidespeil på en bil av kjøperen, for deretter å bli hentet av selger.

– Horribelt og forkastelig



– Hva tenker du om at det tilsynelatende ikke skjer noe når folk ringer for å be politiet gripe inn mot åpenlys narkotikahandel?

– Det er horribelt og helt forkastelig. Det er et svik mot publikum. Politiet skal jo være på vår side. De må ha vilje til å gå inn i slike saker.

En gang ba politiet om å få bruke loftsleiligheten til Haugsøen, for å spane å narkotikatrafikken, forteller han.

– Jeg sa til politiet at det kunne de selvsagt få lov til. Jeg ventet på at spanerne skulle komme, men ingen dukket opp. Det skjedde ikke noe.

– Fikk du noen tilbakemelding fra politiet?

– Nei, ingenting.

Føler seg ikke trygge lenger



Mange beboere på Laksevåg føler seg ikke trygge lenger, sier Haugsøen, som frykter at mange vil flytte fra bydelen.

– Når kommunen ikke prioriterer de som har tilhørighet på Laksevåg, men pulveriserer miljøet med rus og integrering, er ikke dette lenger et sted å bli gammel.

Han sier at velforeningen finner det problematisk at rusmisbrukere blir integrert i det etablerte bomiljøet.

– Vi er mange på indre Laksevåg som lurer på hvordan tunnelene rundt Strax-huset kunne bli offentlige sprøyterom, fullt akseptert av politiet og politikere.

Bakgrunn: Dette er varslersaken

Leder i Gamle Laksevåg velforening, Helge Farestveit, forteller den samme historien.

Finner ikke igjen sakene



– Den største bekymringen vår er hvordan politiet ivaretar bekymringsmeldingene de får. Vi har mange eksempler på at beboere har varslet politiet om kjøp og salg av stoff og annen narkotikarelatert virksomhet. Men når de spør hvordan sakene er fulgt opp, finnes de ikke i politiets systemer. Dette har vi tatt opp med politiet.

– Hva slags svar fikk dere?

– Det ble ikke gitt noe svar, sier Farestveit.

Vellet har mange eksempler på at politiet er varslet om narkotikatrafikk, uten at noen har sett politiet rykke ut. Og det har pågått lenge, sier han.

– Vi tror noen tjenestemenn bare tar imot meldingene, uten å gjøre noe med det. Dette undergraver følelsen av rettssikkerhet, og undergraver tilliten til politiet.



– Holdt for narr



Etter å ha lest VGs omtale av den nye varslersaken i Bergenspolitiet, sier Farestveit.

– Det er en bekreftelse på det vi har sagt og opplevd hele tiden. Vi føler at vi er holdt for narr. Nå må politiet komme ned på jorden.