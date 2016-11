Varsleren: – Reagerte ikke på doping-tips om politiansatt

BERGEN (VG) I 2013 skal politiet ha fått tips om at en navngitt ansatt i politiet var involvert i salg av dopingmidler. Ingen reagerte på tipset, hevder varsleren som i april slo alarm om kritikkverdige forhold i politidistriktet.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

To år senere, i slutten av november 2015, ble samme person siktet for brudd på legemiddelloven etter at politiet avdekket et lager og produksjonsrom for dopingsmidler i et bolighus i Bergen.

VG-spesial: Narkovarselet

I boligen ble det gjort store beslag av anabole steroider og andre ulovlige preparater. En omfattende etterforskning ble igangsatt, og den politiansatte som politiet hadde fått tips om i 2013 var blant personene som ble etterforsket og senere siktet.

Varsleren hevder at politiet hadde opplysninger om virksomheten og persongalleriet lenge, uten å gripe inn.

Varsleren i narkotikaskandalen: – Jeg ble ikke tatt alvorlig

– VAGE OPPLYSNINGER: Visepolitimester Olav Valland sier at tipset om at en politiansatt var involvert i en dopingsak ble undersøkt, men at det ikke ble funnet grunn til å sette i gang etterforskning. Foto: Hallgeir Vågenes , VG





Varsleren: – Fikk flere tips

«Allerede i 2013 innkom det flere tips om navngitte personer, blant annet ett som impliserte en politiansatt i Hordaland politidistrikt. Men politiet valgte å ikke gripe inn. Heller ikke etterfølgende tips i de neste årene responderte politiet på», skriver han.

Varsleren mener denne saken er et godt eksempel på hvordan problemer kan vokse seg store fordi politiet unnlater å gripe inn.

«Trolig ble disse tipsene ikke engang underlagt vurdering og enda mindre beslutning, i hvert fall ingen beslutning som er ettersporbar», legger politimannen til.

To personer ble pågrepet i forbindelse med razziaen i november 2015. I løpet av de første månedene av 2016 ble ytterligere fem menn pågrepet i saken, ifølge Bergens Tidende.

Les også: Pågrep 23 i doping-razzia

Forsøkte å verifisere

Visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt bekrefter overfor VG at politiet fikk informasjon om at en ansatt i politiet kunne være involvert i salg av dopingsmidler, før saken ble rullet opp i fjor.

– Dette var et tips vi fikk høsten 2013. Tipset ble forsøkt verifisert, uten at vi fikk tilstrekkelige opplysninger til å iverksette etterforskning, sier Valland.

– Så det ble undersøkt?

– Det ble gjort undersøkelser, ja, men det ble ikke igangsatt etterforskning.

Valland sier at det ble gjort en vurdering av de opplysningene politiet hadde da tipset kom inn.

Varselet: Spanere ble «straffet» fordi de pågrep narkoselger

Så litt annerledes ut



– Konklusjonen var at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å iverksette etterforskning. Og så kom dette opp nå igjen i forbindelse med den store saken, og da så det litt annerledes ut.

Valland sier at personen som ble etterforsket er en sivilt ansatt som fortsatt er ansatt i politiet. Ifølge visepolitimesteren er cirka 30 personer nå siktet i saken, som har internasjonale forgreninger.

Les også: Fire politiansatte knyttes til dopingsak

Saken mot den politiansatte har vært til påtalemessig vurdering i Sør-Vest politidistrikt. Politiadvokat Øyvind Haukland sier til VG at saken nå vil havne i retten.

– Jeg kan bekrefte at en ansatt i politietaten har fått et forelegg på 6000 kroner for bruk av dopingsmidler. Forelegget er ikke vedtatt, og saken er nå sendt til tingretten for beramming.

Haukland sier at vedkommende har vært siktet for bruk, ikke salg.