Narkovarselet i Bergen: – Ikke grunnlag for å straffe politiet

Spesialenheten for politisaker konkluderer med at ingen i Bergenspolitiet kan straffes for sine prioriteringer i alvorlige narkotikasaker.

12. november i fjor kunne VG fortelle at en høyt betrodd polititjenestemann i Vest politidistrikt hadde slått alarm om manglende etterforskning av grove narkotikasaker.

Professorer: – Politiet bryter loven

Politimannen hevdet at det forelå en stående føring om ikke å gripe inn mot personer som var mistenkt for alvorlig narkotikakriminalitet, og at langere og bakmenn fikk gå fri.

Etter å ha etterforsket saken i et halvt år, har Spesialenheten henlagt saken som intet straffbart forhold anses bevist.

Spesialenheten konkluderer med at det verken ved opptreden i sammenheng med konkrete hendelser som er omhandlet i varslet, eller gjennom føringer for arbeidet for

narkotikaovertredelser ved Bergen sentrum politistasjon, er opptrådt på et vis

som kan lede til straffansvar for ansatte i Vest politidistrikt eller for Vest politidistrikt

som foretak.

FRIKJENNER POLITIET: Jan Egil Presthus leder Spesialenheten for politisaker. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Har vært nedprioritert



Spesialenheten mener likevel at etterforskningen viser at innsatsen mot narkotikaovertredelser ved Bergen sentrum politistasjon har vært nedprioritert.

– Dette underbygges også ved at politidistriktets måloppnåelse for antallet alvorlige

narkotikasaker er lavere i 2015 og 2016 enn for tidligere år, heter det i vedtaket.

Spesialenhetens mener at de skjønnsmessige vurderingene som ligger til grunn for føringene som innebærer en nedprioritering, ikke er av en karakter som kan medføre straffansvar, verken sett i forhold til politiets lovpålagte oppgaver eller sentrale direktiver.

– Det legges fortsatt ned en betydelig innsats for å bekjempe narkotikakriminalitet, og det kan - vurdert i forhold til samlet oppgavemengde og kapasitet - generelt sett ikke konstateres å være opptrådt på et vis som er straffbart, uttaler Spesialenheten.

– Egnet for gjennomgang



Spesialenheten mener saken reiser flere spørsmål som er egnet for gjennomgang i

politidistriktet. Etter Spesialenhetens vurdering vil dette blant annet kunne gjelde intern kommunikasjon og rutiner ved beslutning som gjelder avgrensning i arbeidet med straffesaker.

– Spørsmålet om det med bakgrunn i varslet bør finne sted endringer, må vurderes av Vest politidistrikt og styrende organer, skriver Spesialenhetens leder Jan Egil Presthus.

Statsadvokaten: – Gransket bergenspolitiet

Birthe Eriksen er advokat for politivarsleren i Bergen. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Advokat Birthe Eriksen har bistått tjenestemannen som varslet i april i fjor.

– Jeg er ikke orientert om vedtaket, og må få tid til å lese gjennom det før jeg kan kommentere saken, sier Eriksen til VG.

I det 52 sider lange varselet som ble levert politimester Kaare Songstad i april i fjor, tar den høyt betrodde tjenestemann i bergenspolitiet et knallhardt oppgjør med det han oppfatter som en ukultur i Vest politidistrikt:

– Trygg by for kriminelle



– Bergen oppfattes i store deler av det kriminell miljøet som en trygg by for de som ønsker å drive stort i narkotikabransjen. Det hersker en oppfatning av at politiet i byen kun arresterer småselgere, skriver han.

Politileder: Slakter håndteringen av varselet

I varselet beskriver varsleren hvordan ulike ledere har sanksjonert føringen om å avslutte kampen mot kriminelle nettverk som profitterer på narkosalg. Han lister opp en rekke konkrete eksempler på at politifolk har fått direkte ordre om å ikke arrestere kjente langere og beslaglegge stoffet deres.

Disse hendelsene betegnes av varsleren som mulige brudd både på straffeprosess- og politiloven, og i direkte motstrid med Riksadvokatens rundskriv som ettertrykkelig presiserer at «alvorlige narkotikalovbrudd» skal prioriteres.

Disse hendelsene betegnes av varsleren som mulige brudd både på straffeprosess- og politiloven, og i direkte motstrid med Riksadvokatens rundskriv som ettertrykkelig presiserer at «alvorlige narkotikalovbrudd» skal prioriteres.

Monika-saken: Brøt ikke loven

Statsadvokaten: – Gransket bergenspolitiet