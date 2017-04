Narkovarselet i Bergen: Ferdig etterforsket av Spesialenheten

Spesialenheten for politisaker er ferdig med etterforskningen av narkovarselet i Bergen-politiet.

Det opplyser etterforskningsleder Liv Øyen i Spesialenheten Øst-Norge til VG.

– Etterforskningsavdelingen holder nå på med å skrive en skriftlig innstilling til sjefen, hvor både faktum fra etterforskningen oppsummeres, det foretas en vurdering og anbefaling om konklusjon, skriver Øyen i en e-post.

12. november i fjor kunne VG fortelle at en høyt betrodd polititjenestemann i Vest politidistrikt hadde slått alarm om manglende etterforskning av grove narkotikasaker. Spesialenheten bestemte seg samme dag for å iverksette etterforskning.

SKRIVER INNSTILLING: Liv Øyen er etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker Øst-Norge. Foto: Nils Bjåland , VG

Avhørt som vitner

Ifølge Øyen er det gjennomført 29 avhør i saken, og alle er avhørt med status som vitner.

Hun sier at saken med innstilling vil bli overlevert til sjefen for Spesialenheten innen kort tid, men at det er vanskelig å si når en avgjørelse kan foreligge.

– Som i alle andre saker tas det forbehold om at sjefen eventuelt ønsker flere etterforskningsskritt gjennomført, og at saken eventuelt kommer i retur til avdelingen for gjennomføring av disse.

– Omfattende etterforskning



Øyen opplyser at etterforskningen har vært omfattende. I tillegg til mange avhør, har det blant annet vært samlet inn mye dokumentasjon i aktuelle straffesaker som er omtalt i varselet, ulike statistikker, instrukser og trendanalyser.

I det 52 sider lange varselet som ble levert politimester Kaare Songstad i april i fjor, tar den høyt betrodde tjenestemann i bergenspolitiet et knallhardt oppgjør med det han oppfatter som en ukultur i Vest politidistrikt:

Politiet har i flere år hatt en stående føring om å unnlate å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet, hevder varsleren.

ETTERFORSKES: Olav Valland er visepolitimester i Vest politidistrikt. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Tema for Spesialenhetens etterforskning har vært å vurdere om politiet har unnlatt å gripe inn ved konkret kunnskap im pågående grov narkotikakriminalitet, og om det er blitt begått straffbare handlinger.

– Dersom slike hendelser har funnet sted, vil det blant annet være behov for å klargjøre hvilke direktiver som konkret er gitt, hvem som står bak direktivene og hvilke vurderinger som ligger bak disse, har Spesialenhetens leder Jan Egil Presthus tidligere uttalt i en pressemelding.

