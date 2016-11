Humlegård om stor politisak: – Vil sette bergenspolitiet i nytt lys

Politidirektør Odd Reidar Humlegård sier bergenspolitiet jobber med en svært omfattende sak som har tvunget dem til å prioritere hardt. Han tror saken kan sette etaten i et nytt lys.

Politidirektøren forteller til Dagbladet at store spanings- og etterretningsressurser er flyttet over på saken.

– De siste månedene har de prioritert knallhardt en kompleks og meget omfattende sak som jeg har sett meg enig i viktigheten av å prioritere, sier Humlegård.

Bekrefter

De siste dagene har politiet i Bergen fått mye kritikk etter VGs avsløringer om at en varsler hevder at narkotikakriminalitet blir nedprioritert. Politidirektøren håper at den nye saken vil rette opp i noe av inntrykket.

– Dette vil sette bergenspolitiet i et nytt lys. Det er også med på å forklare hvorfor andre saker nedprioriteres til tider, sier Humlegård.

Visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt bekrefter at de jobber med en sak hvor de har hatt behov for store ressurser til spaning og etterretning.

– Vi jobber med et sakskompleks som vi ikke kan gå ut med nå av hensyn til etterforskningen, sier han.

Nedgang i saker

Politidistriktets prioriteringer har kommet i søkelyset etter at opplysninger fra den 52 siders lange varslerrapporten ble gjort kjent. Varsleren viser blant annet til en stående ordre om at politiet ikke skal gripe inn mot grov narkotikakriminalitet. Han beskriver også tilfeller hvor politifolk er blitt beordret til å ta kjøpere, og la selgerne gå.

Tall Bergens Tidende har hentet inn viser at mens politiet i 2015 etterforsket 102 grove narkotikasaker i ligger tallet an til å bli 60 i år. Tallene er basert på avdelingene i det som tidligere het Hordaland politidistrikt og prognosene for 2016 er basert på tall fram til 1. november.

Nedgang også i mindre saker

Også når det gjelder mindre alvorlige narkotikasaker har det vært en nedgang. Tallet for slike saker var på 4.000 i 2014, men ligger i år an til å gå ned med 1.300 fra dette nivået. I fjor ble det etterforsket 3.047 slike saker.

Visepolitimester Valland forklarer noe av nedgangen med at rusmiljøet flyttet på seg etter at det ble utestengt fra Nygårdsparken i 2014.

– Miljøet flyttet seg over Puddefjordsbroen mot Strax-huset. Her måtte vi legge om strategien. Vi kunne i mindre grad aksjonere mot mennesker som hadde en plausibel grunn for å være der, nemlig å få mat, varme og medisin, sier han.