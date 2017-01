Henter inn forsker for å granske politiet i Bergen

Når statsadvokatene i Hordaland kommer på inspeksjon hos bergenspolitiet senere i januar, får de en jusekspert ved Universitetet i Bergen med seg på laget.

Riksadvokaten har konstituert universitetsforskeren Gert Johan Kjelby (48) som statsadvokat i to måneder for å jobbe med den varslede inspeksjonen etter narkovarselet i Bergen. Det bekrefter riksadvokat Tor-Aksel Busch overfor VG.

Kjelby var fast utnevnt statsadvokat i Hordaland fra 1999 til 2015. Han er nå ansatt ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, der han blant annet forsker på politi- og påtalerett.

– Riksadvokaten har ikke tidligere konstituert statsadvokater med det formål at de skal delta under inspeksjoner, sier Busch.

Ville ha tidlig inspeksjon



Riksadvokaten sier at konstitusjonen av Kjelby skjedde etter forslag fra førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen i Hordaland og at den blant annet hadde sammenheng med ressurssituasjonen ved embetet og ønsket om å gjennomføre en inspeksjon tidlig i 2017.

– Med sin bakgrunn, herunder betydelige statsadvokaterfaring, er Kjelby meget godt egnet til denne oppgaven, og førstestatsadvokatens forslag var konstruktivt og lett å slutte seg til, sier Busch.

FÅR EKSTERN HJELP: Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen leder teamet som skal avholde inspeksjonen ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet i Vest politidistrikt. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

12. november i fjor kunne VG fortelle at en høyt betrodd polititjenestemann ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet i Vest politidistrikt hadde slått alarm om manglende etterforskning av grove narkotikasaker.

Ifølge det 52 sider lange varselsdokumentet skjedde dette som følge av en «stående føring» fra ledelsen i politidistriktet.

I slutten av oktober varslet statsadvokatembetet i Hordaland at det ville bli gjennomført en inspeksjon ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet i Vest politidistrikt, på bakgrunn av varslingssaken.

Team av statsadvokater



Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen sier til VG at Kjelby skal delta i inspeksjonen av org.krim-seksjonen sammen med ham selv og flere statsadvokater fra embetet.

Stolt-Nielsen sier at bakgrunnen for å hente inn Kjelby er at han må anses som særlig kompetent til å vurdere problemstillingene som kan være aktuelle ved inspeksjonen.

Mens Kjelby jobbet som statsadvokat i Hordaland, hadde han flere permisjoner for å skrive sin doktoravhandling «Mellom rett og plikt til straffeforfølgning». 48-åringen, som også har bakgrunn som politijurist, fratrådte embetet i 2015.

UNDER LUPEN: Både ansatte og ledere ved seksjon for bekjempelse av organisert kriminalitet i Vest politidistrikt skal i samtaler med statsadvokatens granskingsteam senere i januar. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Kjelby sier til VG at det var flere grunner til at han takket ja til oppdraget.

– For å få gjennomført inspeksjonen raskt, var det behov for et ekstra hode. I tillegg har jeg jobbet mye med jus knyttet til påtale- og etterforskingsspørsmål. Dette er heller ikke ukjent for meg som arbeidsform, sier Kjelby.

Samtaler i løpet av januar



I et brev Stolt-Nielsen sendte politimester Kaare Songstad 15. november i fjor, skriver førstestatsadvokaten at de ønsker å gjennomføre samtaler med ansatte og ledelsen ved seksjonen i løpet av januar.

Stolt-Nielsen skriver at det vil være et sentralt element i inspeksjonen å undersøke hvordan politidistriktet i 2017 vil innrette seg for å sikre at man fullt ut etterlever de sentrale prioriteringene for straffesaksbehandlingen som gis fra storting, regjering og riksadvokat, og som er nedfelt i riksadvokatens mål- og prioriteringsskriv.

Det skal også vurderes om seksjonen er ressurs- og kompetansemessig og organisatorisk innrettet for å nå de sentrale målene, og om avdelingen har et beslutningsregime som sikrer at man nyttiggjør seg informasjonen om alvorlig kriminalitet som tilflyter seksjonen.

– I denne sammenheng vil det være naturlig også å komme inn på opplysninger fra varselet i samtalene, skriver han.