Fem kilo amfetamin sto uoppdaget på politilager

I oktober i fjor meldte en turgåer om en mistenkelig sekk til politiet i Bergen. Etter et år på lager begynte den å lukte, og politiet sjekket endelig innholdet: Fem kilo amfetamin.

Etter at en politipatrulje hadde hentet sekken ble den plassert på et beslagsrom, men ingen sjekket hva som var i den før de ansatte for noen uker siden merket en sterk og ubehagelig lukt, skriver Bergens Tidende. Etter hvert ble det så ille at flere klaget på lukten, som viste seg å komme fra sekken.

Les VGs sak «Narkovarselet»: I en 52-siders varsler-rapport tar en betrodd politioverbetjent et knallhardt oppgjør med bergenspolitiet.

Ifølge avisen viste analyser at sekken inneholdt rundt fem kilo amfetamin, som hadde begynt å råtne. På gaten ville stoffet være verdt mellom halvannen og tre millioner kroner, avhengig av hvor sterkt det var.

Les også: Spesialenheten vil undersøke om politiet har opptrådt straffbart

Politistasjonssjef Arne Vidar Hansen i Bergen nord sier han er fornøyd med at politiet har beslaglagt narkotikaen, men vil ikke kommentere håndteringen av ryggsekken.

– Saken er under etterforskning. Også Spesialenheten for politisaker skal vurdere hvordan vi har håndtert dette. Vi avventer deres konklusjon, sier han.

Ellen Eikeseth Mjøs, som leder Spesialenhetens etterforskningsavdeling i Vest-Norge sier de i utgangspunktet ser alvorlig på saken og har satt i gang etterforskning.

– Dersom det er slik at man har tatt beslag i et større parti narkotika og ikke fulgt det opp, er det alvorlig.