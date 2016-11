Byrådslederen: – Kan ødelegge tilliten til politiet

BERGEN (VG) Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) reagerer sterkt på påstandene som fremsettes i varselet fra den høyt betrodde polititjenestemannen i Bergen.

– I Bergen forventer alle at politiet skal jobbe for en trygg by. Da er prioritering av alvorlig narkotikakriminalitet helt avgjørende, sier Schjelderup, som ble valgt til byrådsleder etter valget i fjor høst.

Dette svarer politiet: – Var fullstendig overarbeidet

Byrådslederen sier det er svært alvorlig hvis beskrivelsen av situasjonen er riktig.

– Da er det i så fall et stort gap mellom det justisministeren sier politiet skal prioritere, og det som skjer på gateplan. Nå er det viktig å finne ut hvorfor det er slik, og jeg forventer at Anders Anundsen kommer raskt på banen.

– Helt uakseptabelt



– Det hevdes i varselet at dette ikke er et spørsmål om prioriteringer, men en ukultur i politiledelsen. Hva tenker du om det?

– Det er veldig alvorlig og tankevekkende. Hvis det stemmer, er det helt uakseptabelt. Vi trenger gode svar på hvorfor dette kan skje, og de svarene må komme raskt.

NY VARSLERSAK: Bergenspolitiet har med åpne øyne latt organiserte narkotikaforbrytere gå fri, hevder en varsler som i april leverte en bekymringsmelding til politimester kaare Songstad. Foto: Hallgeir Vågenes , VG





Les også: Politilagsleder reagerer

Schjelderup sier at kommuneledelsen vil ta saken opp med politiet i Bergen så snart anledningen byr seg.

– Vi må ha sikkerhet for at de alvorlige narkotikasakene blir prioritert. Selv om politiet bruker store ressurser på å etterforske overgrep mot barn, må også grov narkotikakriminalitet prioriteres. Det må være både og, ikke enten eller.

Må få svar



Byrådslederen sier det er avgjørende å få svar på hvorfor situasjonen er blitt slik som varsleren beskriver.

– Vi må få vite om det skyldes ressursituasjonen, feilprioriteringer eller andre forhold.

– Hva tenker du om at denne saken kommer så kort tid etter Monika-saken?

– Jeg reagerte som mange andre sterkt på det som skjedde i Monika-saken. At det nå kommer ytterligere en varslersak, gjør det nødvendig at vi får gode svar både når det gjelder måten politiet jobber på - og den totale ressurssituasjonen i politidistriktet.

Bakgrunn: Dette er varselet

BEKREFTER PRAKSIS: – Vi var fullstendig overarbeidet, sier visepolitimester Olav Valland i Vest politiditrikt. Foto: Hallgeir Vågenes , VG





Ble overrasket



Schjelderup, som har vært aktiv i Bergenspolitikken i to tiår, sier han ble overrasket da ha leste VGs omtale av varslet.

– Jeg har ikke på noe tidspunkt hørt at det som omtales i varslet, faktisk skjer i byen vår, sier han.

Etter at Nygårdsparken ble stengt i 2014, har det utviklet seg en ny såkalt åpen russcene i Bergen, ved Strax-huset i bydelen Laksevåg. Der foregår det nå helt åpenlyst salg og bruk av tunge narkotiske stoffer.

Hanne Skartveit: Politiet svikter Bergen

– Kommunen bruker store ressurser på å bedre behandlingstilbudet og oppfølgingen av de rusavhengige. I dette tverrfaglige arbeidet har vi samarbeidet godt med politiet, sier han.

Schjelderup understreker at det haster å få politimester Kaare Songstad og justisminister Anders Anundsen på banen.

Handler om folks trygghet



– Det er helt uholdbart hvis det som er beskrevet i varselet, fortsetter. Dette handler om folks grunnleggende følelse av trygghet. Hvis folk mister den grunnleggende tilliten til politiet er det fare for at det oppstår en knekk i det gjensidige forholdet mellom politiet og innbyggerne.