Aksjon mot pedofilinettverk  – politimann siktet

Politiet i Bergen gikk fredag til aksjon etter lengre tids etterforskning av et pedofili-nettverk. En politimann i deres eget distrikt er siktet i saken.

Etter det VG får opplyst er en rekke personer siktet for å ha lastet ned materiale som inneholder seksuelle overgrep mot barn. Det skal også være snakk om enkelte tilfeller av streaming.

Blant de siktede er en politimann i Vest politidistrikt. Av habilitetshensyn etterforskes denne saken nå av politiet i Sør-Vest.

VG er kjent med at det fredag ble foretatt ransaking hos den aktuelle politimannen, men han er foreløpig ikke pågrepet.

– Vi har ingen kommentar til denne saken på det nåværende tidspunkt, sier Gunnar Fløystad, leder for retts- og påtaleseksjonen i Bergen.

Etterforskningen mot nettverket har vært omfattende og pågått over lang tid. Etter det VG erfarer vil noen av de siktede fremstilles for varetektsfengsling allerede mandag.

Politiet i Bergen vil informere om aksjonen på en pressekonferanse søndag klokken 14.00, opplyser de i en pressemelding lørdag kveld.

Hverken Kripos eller Politidirektoratet ønsker lørdag kveld å uttale seg om saken, og viser til Vest politidistrikts pressekonferanse.

Fredag fortalte politidirektør Odd Reidar Humlegård til Dagbladet at store spanings- og etterretningsressurser over flere måneder er blitt brukt på en svært omfattende sak.

– De siste månedene har de prioritert knallhardt en kompleks og meget omfattende sak som jeg har sett meg enig i viktigheten av å prioritere, sa Humlegård til avisen.

Uttalelsen kom etter at politiet i Bergen har fått massiv kritikk etter VGs avsløringer om at en varsler hevder at narkotikakriminalitet blir nedprioritert over flere år.



Gjennom en 52 siders rapport tar en høyt betrodd tjenestemann i bergenspolitiet et knallhardt oppgjør med det han oppfatter som en ukultur i Vest politidistrikt:

Politiet har fått en stående føring om å unnlate å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet.

Varselet ble levert politimesteren i april i år. Tidligere denne uken innrømte Humlegård overfor VG å ha brukt for lang tid på narkovarselet, som han selv har kjent til «en stund».

– Vil sette bergenspolitiet i et nytt lys



Politidirektøren sa fredag at han håper den nye saken vil rette opp i noe av inntrykket.

– Dette vil sette bergenspolitiet i et nytt lys. Det er også med på å forklare hvorfor andre saker nedprioriteres til tider, sier Humlegård.

Visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt bekreftet fredag overfor Dagbladet at de jobber med en sak hvor de har hatt behov for store ressurser til spaning og etterretning.

– Vi jobber med et sakskompleks som vi ikke kan gå ut med nå av hensyn til etterforskningen, sier han.

Også politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, antydet under torsdagens Debatten på NRK at bergenspolitiet over tid har vært opptatt med en større sak.

– 2016 ble et helt unikt år for nye Vest politidistrikt gjennom de sakene vi nå håndterer på særlig områder som overgrep mot barn. Disse sakene pågår fortsatt og jeg tror alle etter hvert vil skjønne hva jeg snakker om, og forstår hvorfor vi har prioritert sånn som vi har gjort, sa Songstad.

