Nå kan det bli lov å røyke heroin på sprøyterom

GARDERMOEN (VG) Høyre åpner for at det skal være lov å røyke heroin på sprøyterom. Det får sosialbyråden i Bergen til å håpe at han snart kan gi flere rusmisbrukere en tryggere hverdag.

Høyres landsmøte vedtok fredag å åpne røyking av heroin på sprøyterom. Nå er det bare lov å injisere stoffet på sprøyterommene i Oslo og Bergen.

– I Norge har vi en sprøytekultur som bidrar til mange overdosedødsfall. Overgang til røyking reduserer risikoen for overdose, sier en fornøyd Nikolai Astrup til VG.

Nestlederen i Høyres programkomité fikk også gjennom flere andre store endringer i partiets ruspolitikk:

** Slutte å straffe bruk og besittelse av narkotika til eget bruk. I stedet skal brukerne få tilbud om helsehjelp.

** Ha forsøk med heroinassistert behandling for tunge rusmisbrukere.

** Gi fastleger mulighet til å starte behandling av rusavhengige med Subutex og Subuxsone utenom Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

STORE ENDRINGER: Nestleder i Høyres programkomité, Nikolai Astrup, fikk gjennomslag for store endringer i partiets ruspolitikk på landsmøtet. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Mindre skadelig å røyke



Rett før jul åpnet det nye sprøyterommet i Strax-huset i Bergen. Dit kan rusmisbrukere komme og sette sprøyter med heroin i trygge omgivelser. De får rent utstyr, veiledning fra helsepersonell og akutt hjelp hvis de tar en overdose.

På sprøyterommet er det satt av et eget rom til dem som røyker heroin. Det må imidlertid brukes som samtalerom inntil videre.

Det synes sosialbyråd i Bergen, Erlend Horn (V), er helt uforståelig siden røyking av heroin er mindre skadelig enn injisering. Helsedirektoratet har også kjørt en egen kampanje for å få heroinister til å begynne å røyke istedenfor å sette sprøyter.

I november viste Horn Ap-leder Jonas Gahr Støre rundt på sprøyterommet som da var under bygging. Siden har de to partiene fremmet felles forslag i Stortinget om å tillate røyking av heroin på sprøyterom.

VIL TILLATE RØYKING: Sosialbyråd i Bergen, Erlend Horn (V), og Ap-leder Jonas Gahr Støre er enige om at det bør være lov å røyke heroin på sprøyterom. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Byråden i Bergen: Veldig gledelig



Sosialbyråden i Bergen synes derfor det er veldig gledelig at Høyres landsmøte nå vil åpne for det samme:

– Det er et steg i riktig retning. Nå håper jeg Høyre støtter forslaget til Venstre og Arbeiderpartiet når det skal behandles i Stortinget 23. mars, sier Erlend Horn.

– Vi er klare til å sette i gang med både røyking både av heroin og andre stoffer så snart Stortinget og nasjonale myndigheter gir oss muligheten.

I Høyres partiprogram omtales bare røyking av heroin. Horn håper at partiet også vil støtte at rusmisbrukere som røyker andre stoffer skal få gjøre det på sprøyterommet.

– Ved bare å åpne for dem som røyker heroin, utelukker man en veldig stor målgruppe. I Bergen har vi en stor andel amfetaminbrukere. De trenger den samme verdigheten og tryggheten som heroinbrukere, sier han.

Mot behandling med heroin



Helseminister Bent Høie (H) trakk et forslag om å tillate røyking av heroin på sprøyterom straks han ble statsråd.

– Det å åpne for legalisering for røyking i sprøyterommet, vil gjøre det til et sted der det er lovlig å bruke narkotika som ellers er forbudt, uttalte Høie da han la Støres forslag i skuffen.

Utprøving av heroinassistert behandling – et annet vedtak som ble gjort på Høyres landsmøte – er også helseministeren svært kritisk til:

– Hvilke legemidler vi tar i bruk, er et faglig spørsmål. Å løfte ett legemiddel opp og si at det skal vi bruke, mener jeg er feil, sier han til VG.

– Hvis kunnskapen fra andre land tilsier at det når fram til dem som ikke lykkes i LAR, må vi revurdere. Men det har vi ikke grunnlag for å si nå.

FIKK IKKE VILJEN SIN: Helseminister Bent Høie ønsker ikke å åpne for forsøk med heroinassistert behandling, men landsmøtet ville det annerledes. Foto: Fredrik Solstad , VG

Hjelp erstatter straff



Ifølge helseministeren er det ikke utvalget av legemidler som er hovedutfordringen i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Han mener mangel på bolig, arbeid, aktivitet og oppfølging er et langt større problem.

– Årsaken til at LAR ikke fungerer, er at R'en i LAR har blitt veldig liten. Jeg mener det er veldig godt dokumentert at det er det som er problemet, sier Høie.

Helseministeren vil heller bruke penger på LAR enn å sette i gang prøveprosjekt med heroinassistert behandling.

– Dokumentasjon fra andre land tilsier at de som lykkes i heroinassistert behandling er de samme som lykkes i LAR, sier han.

Det var imidlertid ett rusvedtak også Bent Høie var svært fornøyd med. Høyre vil nå gi tilbud om helsehjelp istedenfor straff hvis man blir tatt for bruk eller besittelse av narkotika til eget bruk.

– Straff innebærer bare flere unødvendige nederlag for mennesker som er rusavhengige. Det gjør veien til rusfrihet lengre enn nødvendig, uttalte Høie til VG før saken skulle opp til behandling på landsmøtet.