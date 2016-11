Ap og Venstre går sammen: Vil si ja til heroinrøyking i sprøyterom

De som setter sprøyter med heroin får snart et trygt tilbud i Bergen. Mens de som røyker heroin overlates til seg selv. Det vil Ap og Venstre gjøre noe med.

– Her har vi satt av plass til de som røyker heroin, sier Grethe Nilsen, leder for sprøyterommet som snart åpner i Bergen.

Foreløpig er det som skal bli et sprøyterom fullt av håndverkere, men før jul skal rusmisbrukere som injiserer heroin få mulighet til å gjøre det i trygge omgivelser. De vil få rent utstyr, veiledning fra helsepersonell og akutt hjelp hvis de tar en overdose.

Får ikke være inne



Røykerommet må foreløpig brukes som samtalerom. Det er nemlig ikke lov å legge til rette for røyking av heroin på samme måte som for injisering.



– Det er et stort paradoks at vi blir nødt til å avvise dem som røyker heroin, mener sosialbyråd i Bergen, Erlend Horn (V).

– Hva skal vi si til han som har fulgt oppfordringen i SWITCH-kampanjen til Helsedirektoratet og begynt å røyke istedenfor å injisere? Vi må si at det er kjempeflott, men du må gå og røyke i undergangen utenfor her, for her inne kan du ikke være.

ENIGE: Partileder Jonas Gahr Støre og Venstres byråd i Bergen Erlend Holm besøker Strax-huset. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Det nye sprøyterommet skal ligge i Strax-huset, som i fjor delte ut 70.000 folier til røyking av heroin. De ansatte tror at det vil bli enklere å motivere brukerne til å kutte ut sprøytene hvis de får mulighet til å røyke der.

Nytt forslag i Stortinget



Byråden får en omvisning i sprøyterommet sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre og stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap).

Venstre og Ap fremmer snart et felles forslag i Stortinget om å tillate røyking av heroin i sprøyterom.

Støre forsøkte seg allerede da han var helseminister, men forslaget ble trukket straks Bent Høie (H) overtok statsrådsposten. Høie er sterkt imot å åpne sprøyterommene for røyking av heroin, og viste blant annet til at Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) og politiet var negative.

– Det å åpne for legalisering for røyking i sprøyterommet, vil gjøre det til et sted der det er lovlig å bruke narkotika som ellers er forbudt, uttalte Høie da han la Støres forslag i skuffen.

Støre synes Høies holdning er fullstendig uforståelig:

– Myndighetene oppfordrer folk til å røyke fremfor å injisere heroin. Man deler ut folie som brukes til røyking, har en stor kampanje og instruerer sprøytenarkomane i hvordan de kan røyke. Men de skal ikke få gjøre det under tak, i en noe mindre utsatt og uverdig situasjon, sier Ap-lederen.

Arbeidspartiet og Venstre samarbeider i byrådet i Bergen. I rikspolitikken står de imidlertid på hver sin side.

Jonas Gahr Støre legger ikke skjul på at han er svært fornøyd med det de to partiene får til sammen med KrF i Bergen.

– Vi har et byråd i Bergen som flytter politikk, og det er Ap med på, sier han.

– Frister det å lage mer politikk med Venstre også på Stortinget?

– Ja. I denne perioden er det veldig mye vi ikke kan gjøre fordi vi ikke har flertall. Men vi bruker det rommet som er mulig i Stortinget, og dette er noe av det vi kan gjøre selv om Venstre har en avtale med Høyre og Frp.

Sjokkerte utenlandske fagfolk

Å røyke heroin er langt mindre skadelig for kroppen enn å injisere. Man slipper infeksjoner og byller, og det er ingen smittefare. I tillegg er det nærmest umulig å ta overdose hvis man røyker heroinen.

– Dette er noe vi har støttet i mange år, sier Rønnaug Frøiland, etatssjef ved etat for psykisk helse og rustjenester.

Horn har besøkt både København og Frankfurt for å høste erfaringer til det han omtaler som brukerrommet i Bergen.

– Når jeg forteller at i Norge har vi en lov som sier at du bare kan bruke heroin og kun injisere, bare ser de på meg. Det er nesten sjokk ute i Europa når vi forteller dem om den norske lovgivningen, sier han.

Venstre mener også at det bør være lov å injisere andre narkotiske stoffer enn heroin i norske sprøyterom. Der er Ap foreløpig noe mer avventende.

Horn, Grung og Støre avviser blankt at heroinrøyking på sprøyterommene kan få flere til å begynne med narkotika.

– Folk begynner ikke med heroin fordi det er gøy. De begynner med det fordi de har opplevd ting de fleste av oss ikke kan forestille oss. Å forebygge heroinmisbruk handler om å gjøre noe med alle grunnene til at mennesker havner i en fortvilet situasjon, fastslår Horn.

Vanskelig å vite hva som er i sprøytene



I Bergen er det mye blandingsmisbruk, og sprøyteromsleder Grethe Nilsen ser for seg at det vil bli vanskelig for de ansatte å kontrollere at det bare er heroin som blir injisert.

– De må vise fram heroinen når de kommer, men det kan jo være veldig vanskelig å se forskjell på det og andre stoffer. Det kan bli svært utfordrende for oss å ikke vite hvilket stoff som er inntatt ved for eksempel en overdose, sier hun.

Ruth Grung tror et kombinert sprøyte- og røykerom også ville skapt økt trygghet for beboerne i området rundt Strax-huset.

– Folk er redde. Hvis dette gjøres i mer kontrollerte former, og misbrukerne slipper å være i undergangen utenfor her, vil det være mye bedre, sier hun.

Erlend Horn viser til lovens formål når han argumenterer for å åpne for røyking:

– Der står det at sprøyterom skal gi verdighet til dem med langvarig narkotikaavhengighet. Paradokset er at i lov og forskrift har vi snevret inn den definisjonen så mye at det kun gjelder injiserende heroinavhengige, påpeker Horn.