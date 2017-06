Tajik fremmer forslag om at «regjeringen gjør jobben sin»

Etter VGs avsløringer ser Hadia Tajik (Ap) seg nødt til å fremme forslag i Stortinget om at regjeringen gjør akkurat det de skulle gjøre i utgangspunktet.

Representantforslaget fra fire av Arbeiderpartiets justispolitikere fremmes for Stortinget torsdag morgen.

I forslaget vil de be om to ting:

• At regjeringen sørger for at «Nærpolitireformen» gjennomføres etter Stortingets intensjon.

• At regjeringen sørger for at politiet snarest utarbeider og legger frem et dokument for samtlige kommunestyrer, slik Stortinget allerede ber om i politireformforliket.

– Det høres ut som en selvfølge, og det bør det også være, men VGs faste lesere vet nok at det slett ikke er det. Oppslag både i VG og Politiforum har avdekket eksempler på at viktige deler av forliket enten ikke er forstått eller ikke ser ut til å være ivaretatt, sier Hadia Tajik til VG.

– Ikke symbolpolitikk

«Nærpolitireformen» trådte i kraft 1. januar 2016 etter et forlik mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Tajik bekrefter at forslaget ikke innebærer verken nye oppgaver for regjeringen eller endringer i det nåværende forliket.

– Foreslår dere ikke egentlig bare at regjeringen skal gjøre jobben sin?

– Jo, det er akkurat det vi foreslår.

– Dere foreslår altså ingen endringer av noe slag. Kan ikke forslaget lett oppfattes som symbolpolitikk?

– Nei. Når det blir avdekket at sider ved forliket ikke er ivaretatt, og vi har stilt spørsmål i Stortinget om hvorfor både skriftlig og muntlig flere ganger og blitt avfeid av statsråden, er vi nødt til å handle. Vi har i god tro vært med på å forhandle frem politireformforliket. Når vi gjennom det arbeidet VG og Politiforum har gjort, ser at det ikke gjennomføres i tråd med det vi var enige om, er vi tvingende nødt til å fremme dette forslaget, sier Tajik.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) er alt annet enn imponert over det ventede forslaget fra Arbeiderpartiet.

– Dette er innholdsløs retorikk, og forslag som slår inn åpne dører. Politireformen gjennomføres etter Stortingets intensjon, og kommunene følges opp. sier han.

Statsråden viser til Stortingets spørretime 31. mai, der han selv svarte på Arbeiderpartiets spørsmål om hvorfor han ikke hadde sørget for at politiet fulgte opp Stortingets forlik.

– Arbeiderpartiet har stilt meg spørsmål om dette temaet flere ganger. Hver gang har jeg informert at dette avhenger av hvordan den endelige tjenestestedsstrukturen blir, først da kan dette svares ut. Det er nå kun to uker siden kartet for norsk politi ble klart. Innen 15. juni vil alle landets kommuner få sin egen politikontakt, som planlagt, sier Amundsen.

– Denne stortingsperioden har Ap blitt vinglete, unnvikende og mer opptatt av prosess enn å ta standpunkt i viktige saker. Hva gjelder politireformen, er det lenge siden de har bidratt konstruktivt.

MÅ SVARE: Tirsdag åpnet justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) den nye samlokaliserte nødsentralen i Bodø. Denne høsten har han måttet svare på mange spørsmål om «Nærpolitireformen». Foto: Therese Alice Sanne , VG

Forventer støtte

Fordi det er kort tid til Stortinget trer fra hverandre før sommeren, fremmes Arbeiderpartiets forslag i tråd med Stortingets forretningsorden paragraf 39 C. Det innebærer at forslaget ikke skal til behandling i justiskomiteen først, men kan gå rett til behandling i stortingssalen etter å ha vært gjort tilgjengelig for gjennomsyn i minst én dag.

– Dette gjør vi for å spare tid. Siden innholdet i saken er kjent stoff, og dessuten noe stortingsflertallet tidligere har stilt seg bak, burde det ikke være noe problem, sier Ap-nestlederen.

– Forventer dere støtte for forslaget?

– Ja, særlig fra Høyre og Fremskrittspartiet som sitter i regjering og har ansvar for gjennomføringen av forliket. Vi håper også at Venstre og KrF, som har vært med på forliket fra Stortinget, ser verdien av å stadfeste det som vi våren 2015 forhandlet frem som krav.

– Er det vi ser nå, tegn på at forliket er i ferd med å slå sprekker?

– Vi opplever i hvert fall at det vi stilte krav om, og som regjeringspartiene stod sammen med oss og presenterte våren 2015, ikke er noe de har satt nevneverdig trykk bak å få gjennomført. Hvis folk føler seg lurt, forstår jeg det.