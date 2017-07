Sp forvirrer om politireformen: – Hva blir det neste de trekker seg på? Kommunereformen?

Senterpartiet sår forvirring blant både journalister og justisministeren ved å love å kjempe mot nærpolitireformen på flere fronter – dagen etter at de tilsynelatende innrømmet at slaget var tapt.

Under stikktittelen «Sp gir opp kampen mot politireformen – vil heller forbedre den» varslet Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad en ny linje i partiets tilnærming til nærpolitireformen i Namdalsavisa.

– Vi er ikke glad i reformen. Men framover vil vi jobbe for å styrke enkelte områder og på den måten endre retning, sa hun til avisen søndag.

Endringen skal skje gjennom to krav:

• Maksimal responstid skal være 45 minutter i 100 prosent av utrykningene, ikke 80 som i dag.

• Det må lages en forpliktende plan for hvordan gjennomføre målet om to polititjenestemenn per tusen innbyggere.

Når VG ringer mandag for å høre om den oppsiktsvekkende politikkendringen, må Arnstad komme med et lite dementi.

– Det stemmer ikke at vi har gitt opp kampen mot nærpolitireformen, men vi kommer med noen forslag som kan gjøre noe med retningen på arbeidet som skjer nå. Det er heller ikke noe endring av prioriteringer. Fremover skal vi kjempe på to fronter, sier hun.

Det betyr, sier Arnstad, at de fortsatt ønsker å snu om nedleggelsene av flere av de 130 lensmannskontorene som forsvinner med reformen.

Står inne for vinkling

Journalist Stein Nervik i Namdalavisa intervjuet Arnstad, og blir paff når han hører at Senterpartiet sier de ikke har gitt opp kampen slik han skrev.

– Du kan ikke jobbe mot en reform samtidig som du jobber for å styrke den. Jeg spurte om at de nå ikke lenger ville reversere tiltakene, og fikk svar. Jeg står inne for vinklingen, sier Nervik.

Journalisten noterer seg også at han ikke har fått noen klager siden saken ble publisert søndag kveld klokken 18.53.

Arnstad understreker at det ikke er noen motsetning mellom deres ønske om å forbedre den vedtatte reformen, og partiets lange engasjement for lennsmannskontorer og en slanking eller fjerning av Politidirektoratet.

– Kapitulasjon

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) humrer når han får høre at Senterpartiet bare har åpnet en ny front, og ikke gitt opp kampen, slik han først trodde. Han kaller det hele forvirrende.

– Jeg oppfatter likevel ikke dette som noe annet enn en kapitulasjon. De to kravene de stiller er jo en del av politireformen. Det er litt pussig å være mot reformen, men for resultatene av den, sier Amundsen til VG.

Han tror Senterpartiet forsøkte å gå under radaren med det han kaller et «taktisk knefall» for Arbeiderpartiet.

– Faktum er uansett at de aldri vil få med seg Arbeiderpartiet på å snu dette om de mot formodning skulle vinne valget, sier justisministeren.

– Slik det står nå er det ingen forskjell mellom kravene Senterpartiet nå tar til orde for, og regjeringens mål. Vi er meget glade for å oppfylle Senterpartiets «krav», men noen kamp mot reformen er det ikke, fortsetter han.

Fakta om Nærpolitireformen * Nærpolitireformen ble vedtatt av Stortinget i juni 2015. * I januar i fjor ble 27 politidistrikter kuttet til 12 som en følge av politireformen. * Arbeidsgrupper i de 12 nye politidistriktene foreslo i oktober å kutte til sammen 160 av dagens 340 lensmannskontor og politistasjoner, noe som brøt med Stortingets krav om at Norge skal ha minst 210 tjenestesteder. * Etter opphetede lokale høringsrunder mange steder ble kuttene redusert til 130 før jul i fjor. I tillegg foreslås det å opprette sju helt nye politistasjoner. Det gir totalt 217 tjenestesteder. * Politidirektoratet (POD) skal komme med sin endelige innstilling til ny tjenestestedstruktur i midten av januar. * Endringsforslagene bygger blant annet på en politianalyse i 2013 om hvordan politiet bør organiseres i fremtiden. * Analysen ble bestilt etter den krasse kritikken av politiet i 22. juli-kommisjonens rapport. (Kilde: POD, NTB)

Utfyllende



Arnstad sier på sin side at engasjementet for å redde lensmannskontorer henger sammen med kravene deres.

– Disse tingene utfyller hverandre, og jeg tror man vil innse at man trenger økt lokal ledelse og tilstedeværelse for å ha et politi som både kan løse hasteoppdrag som går på liv og helse, og som kan ta seg av forebyggende arbeid og grunnleggende politioppgaver, sier hun.

I tillegg ønsker hun at målet om to tjenestepersoner pr. tusen innbyggere skal gjelde på politidistriktnivå - ikke nasjonalt.

– Hva blir det neste?



Amundsen sier det er et mål i politireformen at responstiden skal være under tre kvarter i 100 prosent av tilfellene, og mener dette henger sammen med økt bemanning. Målet om to tjenestepersoner pr. tusen vil være nådd innen 2019 på nasjonalt nivå, forteller han.

– Vi kan ikke ansette flere politifolk enn vi utdanner, men det går i riktig retning, og vi ansetter 655 nye tjenestepersoner bare i år, sier Amundsen.

Han understreker at han mener politibemanningen bør fortsette å øke, også etter 2019, og at to tjenestepersoner pr. 1000 mennesker på distriktsnivå er et godt mål.

– Dette viser at Senterpartiet er villig til å kaste det meste på båten for en smak av makt. Hva blir det neste de trekker seg på? Kommunereformen?

– Hvis tanken er så god, hvorfor stemte Frp mot da vi foreslo dette i midten av juni, undrer Arnstad.