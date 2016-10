Politiet: Spanere avverget syv drap

I all hemmelighet planla et kriminelt gjengmiljø i Oslo et dobbeltdrap på en kro i hovedstaden i fjor – uvitende om at politiet var på vakt.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Andre forebyggende hendelser i Oslo i fjor: Beslag av sprengstoff i et kriminelt miljø.



Planlagt gjengslagsmål.

Konfrontasjon mellom to parter av gjengmiljøet som lå i konflikt.

Konflikt i gjengmiljøet knyttet til en rettssak.

Avviklet kriminell spilleklubb som var knyttet til omsetning av narkotika.

Konflikt i etterkant av skyteepisode i det kriminelle gjengmiljøet.

Omfattende bedrageri i europeisk storby knyttet til kriminelt miljø i Oslo.

Storstilt valutasvindel.

Pågrep gjerningsmann med våpen i pågående konflikt.

Konfrontasjon og dialog mot ekstremistmiljøet.

Dobbeltdrapet ble avverget etter at spanere fra avdelingen Spesielle operasjoner (SO) i Oslo politidistrikt «ryddet opp» i det aktuelle miljøet. De ga klar beskjed om at drapsplanene var kjent for dem og at de nå skulle legges på is.

VG kan i dag presentere en liste over seks ulike saker fra Oslos kriminelle underverden i fjor hvor politispanere mener de avverget at syv personer ble drept:

1. Dobbeltdrap på en kro på Oslos østkant.

2. Drap på et medlem i en MC-klubb.

3. Hevndrap i et kriminelt gjengmiljø som ble knyttet til et tidligere drapsforsøk.

4. Attentat i et gjengmiljø.

5. Drap på Imran Saber alias «Onkel Skrue» i et garasjeanlegg. Bandidos-profilen Lars Harnes (48) og Nokas-raneren Metkel Betew (38) er siktet for drapsforbund i denne saken.

6. To drapssiktede menn skal ha forsøkt å ta livet av en 50 år gammel mann under en bursdagsfest i en leilighet på vestkanten.

I tillegg mener politiet at de avverget Nokas-Betew og hans kriminelle liga i å utføre et spektakulært ran av en verditransport på et fly fra Swissair som skulle lande på Gardermoen.

Krever betydelige ressurser



– Vi bruker betydelige ressurser på forebyggende arbeid og ligger tett på kriminelle miljøer på gateplanet for å hindre uønskede hendelser. Dette arbeidet skjer uten særlig oppmerksomhet, skaper ikke store oppslag i media, og således gir det heller ikke klinkende mynt i kassen. I tillegg er innsatsen vanskelig å måle, sier sjef Einar Aas ved Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt til VG.

SJEF: Politiinspektør Einar Aas ved Seksjonen for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt. Foto: Helge Mikalsen

I løpet av fjoråret ble det registrert totalt 13 drap i politidistriktet og Spesielle operasjoner (SO) deltok i etterforskningen av flere av disse sakene.

Politisjefen er klar på at statistikken hadde vært mer dyster om ikke spanerne over tid hadde jobbet målrettet inn mot miljøene og tatt grep rundt konfliktene som stadig brygger opp.

– Det handler om kompetanse, tillit, personkunnskap og miljøkunnskap. Det får man ikke uten kontinuitet. Hovedmålet for oss er å unngå alvorlig voldskriminalitet i det offentlige rom. Gevinsten for innsatsen er at den påvirker antall drap i byen og gjør det betydelige enklere å jobbe reaktivt når det først har skjedd en alvorlig straffbar handling, sier Aas.

Til tross for suksessen til Spesielle operasjoner (SO) er det uklart om gruppen overlever politireformen. Politidirektoratet vil at alle distriktene organiseres etter samme modell.

Det gjelder også Oslo, til tross for at hovedstadspolitiet er i en egen klasse både når det gjelder kriminelle utfordringer og ressurser.

Vil ramme pengestrømmen

Spanerne fra spesialavdelingen opererer normalt sett på gateplanet og har øyne og ører ute i miljøene når de selv ikke er på jobb. Brorparten av sakene har også en fellesnevner: Innførsel og omsetning av narkotika.

– Det er ikke nødvendigvis bare narkotikabeslagene som vårt mål, men den svarte økonomien som genereres. Penger gir makt og større spillerom i de kriminelle miljøene – og vi er opptatt av at maktbalansen mellom de ulike fraksjonene ikke forstyrres da dette kan virke direkte inn på konfliktnivået, sier politisjefen.

I slutten av mars 2014 ranet fire maskerte menn smykkebutikken Karat Gull AS på Grønland i Oslo. Ranerne fikk med seg 6,2 kilo gullvarer til en samlet verdi av cirka 1,4 millioner kroner.

Politiet i Oslo klarte i samarbeid med svensk politi å finne frem til ranerne, og totalt syv svenske statsborgere fra et kriminelt miljø i Stockholm ble tiltalt for å ha hatt en rolle i forbindelse med det væpnede ranet.

Miljøene og situasjonen i Sverige følges også tett av norsk politi, spesielt i storbyene Göteborg og Malmö som har blitt rammet av en rekke skyteepisoder mellom kriminelle gjenger i det offentlige rom det siste året.

I midten av september i år ble en mann i 20-årene banket opp av tre menn i en hage på Mortensrud. Den fornærmede mannen ble deretter tvunget inn i en bil og bortført.

Da politiet sporet opp bilen på Bjerke, så fant de mannen i 20-årene med et stort kutt i øret som ble sydd med 15 sting.

– Vi skal ikke undervurdere stillheten



Flere av de pågrepne i saken er svenske statsborgere mellom 25 og 30 år – og som knyttes til et kriminelt miljø i Malmö, får VG opplyst.

– Vi ser en situasjon og utvikling i Sverige som overhodet ikke er ønsket her hjemme. Vi ønsker ingen smitteeffekt og har derfor gått bevisst inn i disse sakene for å sende et signal til miljøene i Sverige, sier Aas, og opplyser at det var betydelige flere hendelser i Oslo for bare ti år siden.

– Og med det i minne: Vi skal ikke undervurdere stillheten. Mange tror politiets forebyggende virksomhet kun er rettet mot mindreårige, men vi har løftet metoden inn mot tunge kriminelle miljøer. Det er helt nytt for norsk politi, og vi må tenke slik også fordi det sparer ressurser i den andre enden av straffesakskjeden. Det er snakk om utgifter til inntekts ervervelse, påpeker Einar Aas.