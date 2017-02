Nordmenn frykter svekket nærpoliti med reform

Kun én av seks nordmenn tror regjeringens store reform vil styrke politiet der de bor.

Det viser en fersk undersøkelse som InFact har gjennomført for VG.

Mens kun 16,8 prosent svarer at de tror politireformen vil styrke nærpolitiet, svarer 50,6 prosent at de derimot tror reformen vil svekke politiet der de bor.

12,2 prosent tror ikke reformen vil ha noen påvirkning, mens 20,4 prosent svarer at de ikke vet.

I reformen blir 126 lensmannskontorer lagt ned, og fra før er antallet politidistrikter redusert fra 27 til 12.

Det uttalte målet er blant annet «å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor».

Bakgrunn: Slik blir det nye Politi-Norge

Knusende dom fra politiet

Justisminister Per-Willy Amundsen sier til VG at han ser med alvor på at det er mange i befolkningen som ikke tror regjeringen vil nå sine mål om et bedre og.

– Det blir viktig å spørre seg hvorfor mange er usikre, og hva vi kan gjøre for å redusere denne usikkerheten, skriver han i en e-post til VG.

Anundsen i 2015: – Politiet vil være mer robust og fremoverlent

KRITISK: Sp-politiker Jenny Klinge. Her på befaring i Oslo fengsel sammen med fengselsbetjent Eivind Grytøyra våren 2015. Foto: Terje Bringedal , VG

Det norske folks uro gjenspeiles også blant dem som skal gjennomføre reformen, nemlig politiet.

En undersøkelse fra bransjebladet Politiforum blant drøye 6000 medlemmer av Politiets Fellesforbund viser nemlig en overveldende skepsis.

Her kommer det blant annet fram at nesten 74,8 prosent tviler på at reformen vil sikre større lokal polititilstedeværelse.

Les mer: Knusende tall om politireformen

– Berettiget uro

I undersøkelsen er det Høyre- og Frp-velgere som er mest positive: Drøye én av tre svarer at de har tro på den nye reformen.

Fakta om undersøkelsen Utfører: InFact Norge AS

Populasjon: Norge, innbyggere +18 år

Antall intervjuer: 1 003

Vekting: Kjønn, alder, bosted, partivalg 2015

Feilmargin: Maksimalt +/- 3,0 % gjelder totalutvalget

Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

Periode: 22. februar 2017

Jenny Klinge (Sp) i justiskomiteen på Stortinget mener regjeringen må ta signalene på alvor.

– Jeg tror dessverre folk har rett. Vi bor i et langstrakt land, og avstand til ditt lokale politi har noe å si. Når det handler om noe så grunnleggende som politiet har politikerne plikt til å lytte til denne uroen, og det ser jeg ikke at justisministeren gjør, sier hun til VG.

VG mener: Lensmann i butikk

Hun har – ikke overraskende – Sp-velgerne i ryggen: Hele 85,5 prosent av de spurte svarer at de tror reformen vil svekke nærpolitiet.

Ap: – Bekrefter negativt inntrykk



Blant Ap-velgerne er det kun 9,4 prosent som tror nærpolitiet blir styrket.

– Denne målingen bekrefter at folket deler det svært negative inntrykket av gjennomføringen av politireformen som både Politiforum og Direktoratet for forvaltning og IKT tidligere har avdekket. Funnene gir grunnlag for alvorlig bekymring, sier Hadia Tajik (Ap) til VG.

Ifølge Tajik ville Ap tatt seg tid til å gjennomføre reformen på en skikkelig måte, blant annet ved å lytte til innspill fra politiet og justert kursen hvis nødvendig.

– Dessverre ser vi at gjennomføringsevnen til regjeringen er svak, sier hun.

– Vanskelig å gi slipp på noe trygt



– Jeg forstår at det er vanskelig å gi slipp på noe som er velkjent og trygt, sier justisminister Amundsen.

Han tror folk vil bli tryggere på reformen når de begynner å se resultatene, og mener mye av oppmerksomheten hittil er blitt fanget av diskusjoner om politiets struktur.

– Jeg er glad for at det er stor oppslutning om politiet lokalt. Men jeg tror de vil få stort utbytte av politikontakter, strukturert samarbeid mellom politiet og kommunene og flere patruljer når det etter hvert kommer på plass, sier han.

Les mer: Ber POD redde flere lensmannskontor