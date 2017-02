Knusende tall om politireformen: Amundsen: – Vil alltid være motstand

En fersk rapport fra Politiforum gir en knusende dom av nærpolitireformen. Men justiminiteren tror holdningene til politifolk vil endre seg.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) la onsdag fram en statusrapport for arbeidet som ble gjort i 2016 i forbindelse med nærpolitireformen.

Den slo fast at reformen så langt i rute, men at det er mye uro og usikkerhet blant politifolk, spesielt knyttet til lokal organisering, samt at det er liten tiltro til at reformen vil lykkes.

I tillegg kom det frem at ordet «nærpolitireform» er et begrep som politifolk mener er misvisende, da mange av dem som Difi har intervjuet påpeker at politiet på flere steder vil være mer fjerne enn nære.

Til sammen er det vedtatt å legge ned 130 lensmannskontorer og politistasjoner, og at antall politidistrikter er redusert fra 27 til 12.

– Naturlig at man kjenner usikkerhet



Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) var til stede da Difi la frem rapporten, og sier til VG at han tar til seg det er skepsis til reformen.

– Det er naturlig at man kjenner på en usikkerhet når man står overfor store endringer, og det forstår jeg. Men nå har dette hittil i stor grad dreid seg om struktur, mens det reformen egentlig handler om er å ha mer politi ute blant folk samt heve fagkompetansen som for eksempel opp mot overgrep over nett, sier Amundsen.

– Flere har kritisert begrepet «nærpolitireform», da det for mange føles som om politiet blir fjernere når lensmannskontorer legges ned. Vil du endre navn?

– Navnet skjemmer ingen, men for meg er det ikke så viktig hva vi kaller det. Tanken bak er jo at man skal ha raskere responstid, og at man skal føle seg trygg og få hjelp fra politiet om man bor i Bergen eller Berlevåg, sier justisministeren og legge til:

– Da hjelper det lite om man er nabo til et lensmannskontor som uansett bare er åpent to dager i uken på dagtid. Det som hjelper deg er den nærmeste patruljen, og da er det avstanden til den som blir avgjørende. Det er blant annet dette vil vi gjøre bedre med reformen – vi vil ha flere politikontorer, og de skal være på hjul.

Knusende tall



I forkant av statusrapporten publiserte Politiforum resultatene fra deres omfattende undersøkelse blant 6.000 medlemmer i Politiets Fellesforbund.

Den viste at det store flertallet ikke tror politiet vil komme raskere fram eller nærmere publikum etter at nærpolitireformen er gjennomført.

• 56,5 prosent er uenige i at reformen vil gjøre politiet bedre til å forebygge og bekjempe kriminalitet.

• Nesten 74,8 prosent tviler på at reformen vil sikre større lokal polititilstedeværelse.

• 25,6 prosent er uenig i at reformen vil skape robuste fagmiljøer og gi tilfredsstillende beredskap rundt i landet. 19,7 prosent er enige, mens 54,7 prosent er usikre.

Tidligere har Amundsen uttalt at han tror politiet vil være mer positive til reformen etter hvert. Under Politisk kvarter på NRK P2 innrømte justisministeren at han tok feil.

– Ja, jeg tok feil. Men dette er utfordringer jeg tar med meg i arbeidet. Det vil alltid være motstand, og det tar vi på alvor. Men jeg tror at etter hvert som man ser resultatene så er jeg ganske sikker på at holdningene vil endre seg, sier Amundsen til VG.