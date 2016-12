Wærsted om Telenor-feiden: Jeg sørger for å ha ryggdekning i styret

Telenor-styreleder Gunn Wærsted avviser overfor VG at hun har kjørt sololøp i styret mot Telenor-sjefen.

Den heftigste maktkampen i Telenor siden duellen mellom daværende næringsminister Trond Giske og daværende Telenor-styreleder Harald Norvik.

DN skrev onsdag at forholdet mellom Telenor-sjef Sigve Brekke og Telenor-styreleder Gunn Wærsted er så betent at hun i høst i en samtale med Brekke, skal ha sagt at hun synes han bør gå av.

– Delte ikke styrelederens syn



Brekke skal ikke ha fulgt oppfordringen.

«I stedet ble styret koplet inn – og det viste seg at styret ikke delte styrelederens syn. Tvert imot skal Brekke ha støtte i resten av styret», skrev DN onsdag kveld.

Aftenposten skriver i dag at Wærsted ikke hadde informert styret før hun sa til Bjerke at hun mener han burde trekke seg – og at det viste seg at hun er den eneste i styret som mener det.

Da VG fikk kontakt med Wærsted torsdag ettermiddag, var hun klar på at hun ikke driver noe sololøp.

– Jeg ønsker ikke å si noe om forhold knyttet til styrets arbeid, men jeg vil si at jeg har som prinsipp som styreleder å sørge for at jeg har forankring i styret.

Konflikten mellom dem fremstår som sprengstoff: Styrelederen i den statlige giganten Telenor (staten eier 54 prosent) ønsker å kaste Telenor-sjefen, men får ikke med seg styret.

– Ikke hastemøte



Flere har allerede konkluderte med at det ikke lenger er plass til begge.

– Med det trykket det nå er på å få vite hva saken faktisk dreier seg om; er det riktig at du i en samtale med Brekke har sagt at han bør trekke seg?

– Det er forhold som ligger innenfor det jeg definerer som styrets arbeid, som gjør at jeg ikke vil kommentere det.

– Er det noen nye saker knyttet til ulik vurdering av veien videre for Telenor som ligger til grunn?

– Jeg må gi samme svar på det spørsmålet.

– Er det riktig at det blir innkalt til hastemøte i styret?

– Nei, det medfører ikke riktighet, sier hun.

Det betyr at saken eventuelt kommer opp på det ordinære styremøtet i neste uke.

– Er det riktig at styret skal ha bestilt en rapport fra et ekstern konsulentselskap i sakens anledning?

– Siden jeg av prinsipp ikke uttaler meg om styrets arbeid, kan jeg heller ikke svare på det, sier Wærsted.

Ikke votering



I endel statsselskaper har det vært tradisjon for at Staten har fått gjennomslag for «sin kandidat» i styret. Men slik er det ikke i Telenor i dag:

Nærings- og handelsdepartementet og statsråd Monica Mæland (H), som statlig eiere, har ikke plassert sin mann eller kvinne i styret.

En som kjenner prosessene fra innsiden sier at hvis det hadde vært slik, så ville trolig Brekke trukket seg, hvis han hadde fanget opp at statens representant ikke hadde tillit til ham.

Et sentralt spørsmål er om Wærsted har støtte fra statsråd Mæland.

Statsråden ønsker ikke å kommentere saken.

Kilder sier til VG at styret ikke har foretatt en votering om de har tillit til Brekke.

Har gått i storm



Sigve Brekke har gått i storm siden han tiltrådte som konsernsjef i Telenor i august 2015.

Den største er korrupsjonssaken i datterselskapet Vimpelcom, som var i ferd med å bli rullet opp da Brekke tiltrådte.

Korrupsjonssaken i Vimpelcom førte til at daværende styreleder Svein Aaser gikk av i november 2015.

Brekke var samtidig under press som følge av feil i CV-en hans og ikke minst kritikk for manglende kvinneandel på ledernivå og senest Telenor er ilagt en bot på nesten 1 milliard kroner for nettopp misbruk av markedsmakt.

På toppen av det kommer en lite hyggelig resultatutvikling for Telenor siden han tiltrådte.

Den forrige maktkampen



Det er ikke første gang samtaler med Telenor-topper skaper storm.

For fire år siden foregikk en av de råeste maktkampene i overgangen mellom norsk politikk og næringsliv, da en av nestorene i næringslivet, Harald Norvik, smalt sammen med næringsminister Trond Giske (Ap), om salget av TV2.

Daværende styreleder i Telenor, Harald Norvik, oppfattet at Giske hadde sagt til ham at Norvik skulle være glad for at det ikke er generalforsamling nå: En trussel om at da ville Norvik bli kastet. Det ble knyttet til et nachspiel på utestedet Lorry.

Maktkampen endte med at Norvik måtte gå.