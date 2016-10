Skatteetaten presset til å fremskynde skattelistene

Skatteetaten har i kveld jobbet på spreng med å finne ut av hvordan Dagens Næringsliv kunne publisere fjorårets skattetall flere timer før de ble gjort tilgjengelig for pressen.

Skattelistene er underlagt et strengt regime og skulle etter planen offentliggjøres klokken 3 natt til fredag. Allerede i 18.30-tiden torsdag kveld publiserte imidlertid Dagens Næringsliv saker med utgangspunkt i ligningstallene for 2015.

Dette er årsaken til at Skatteetaten nå har snudd og avgjort at de vil gjøre skattelistene tilgjengelige for pressen allerede klokken 23 torsdag kveld.

De har i flere timer forsøkt å komme til bunns i hvordan avisen har fått tilgang til tallene.

– Det skal ikke være teknisk mulig å få tilgang til ligningen før klokken 03 i natt. Vi jobber på spreng for å finne ut hva som har skjedd, sa pressesjef Merete Bergeland Jebsen til VG tidligere torsdag kveld.

Hun avviser at lekkasjen kommer fra ansatte i Skatteetaten.

– Det er ikke andre som har gitt dem tilgang. Vi vet ikke hvem som er kilden, men vi sjekker systemene våre, sier Jebsen.

– Jeg kan ikke teknisk forklare hva vi gjør nå, men vi sjekker systemene våre, for det ikke skal være mulig å få tilgang til skattelistene før i natt.

DNs sjefredaktør sier at avisen har fått tilgang til tallene ved å søke hos et kredittopplysningsselskap.

– Vi har ikke fått skattelistene, det er ikke noe lekkasjer, det er ikke noe hacking, det er fullstendig udramatisk. Det er kun kreativ journalistikk, sier Amund Djuve til NTB.

– At skattelistene er blitt offentlig tilgjengelige gjennom kredittseelskap er etter vårt syn svært uheldig. Vi vil nøye vurdere om det er behov for å stramme inn regelverket for distribusjon av ligningsopplysninger til kredittselskaper, sier kommunikasjonsdirektør Mariken Holter i Skatteetaten.no

Søkene avslørte blant annet at bloggeren Sophie Elise Isachsen doblet inntekten sin i 2015 og at Katharina og Alexandra Andresen fortsatt er verdens yngste dollarmilliardærer.