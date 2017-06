Ny mistillit mot Olaf Thommessen

Medlem i Bedriftsforbundets valgkomité, Steinar A. Grønhaug, mener forbundet ikke er tjent med Olaf Thommessen som toppsjef. Thommessen avviser kritikken.

Bedriftsforbundet avholder sin kongress fredag og lørdag og det er stor uro i organisasjonen etter det åpne opprøret mot forbundets leder. Det var i april at to av de ansatte i forbundet, Tove Hassel og Monica Henriksen-Hoset, varslet om at flere ansatte følte seg dårlig behandlet av Thommessen.

Også forbundets nestleder, Marit Momrak Wright, og forbundsveteranen Rolf Rekstad er kritiske til Thommessen.

Bakgrunn: Thommesen valgt i fjor vinter

– Lederstil vi ikke burde ha



– Utifra det jeg har lest og fanget opp, kan ikke jeg se at vi er mye tjent med Olaf Thommesen som toppsjef for vårt forbund. Det som har kommet frem viser en lederstil vi ikke burde ha. Det er usikkerhet i organisasjonen og det bør komme en avklaring på kongressen i helgen. Vi ønsker fakta fra forbundet om saken, da er det lettere å danne seg et bilde, sier medlem i valgkomiteen Steinar A. Grønhaug til VG.

Kongressen skal behandle valgkomiteens innstilling til nytt styre. Det er styret som ansetter forbundets toppleder.

– Vi er i siste fase av jobben og vår innstilling skal være ferdig senest torsdag kveld. Det ligger an til flere utskiftninger, blant annet av styreleder Knut Wold, som selv ønsker å gå av på grunn av sykdom.

UT MOT SJEFEN: Medlem i valgkomiteen i Bedriftsforbundet, Steinar A. Grønhaug. Foto: Privat

– Thommessen er ikke på valg på kongressen?

– Nei, vi innstiller kun på nytt forbundsstyre. Det er de som ansetter leder.

– Ser du for deg at det nye styret vil måtte overta ansvaret for å gjøre den endelige vurderingen av Thommessens fremtid i forbundet, etter at de er valgt på kongressen?

– Jeg håper i det lengste at de ikke skal arve den striden fra det avtroppende styre. Vi har, via VG, fått vite at det sittende styret 11. mai sa at «saken fortsatt er under behandling». Men styret hadde da ikke samlet seg om noen mistillit mot Thommessen, sier han.

Grønhaug sier at hele organisasjonen venter spent på en avklaring.

– Situasjonen er ikke god, for å si det pent. Det er et stort behov for informasjon. Vi kan ikke leve med at det er en så uavklart situasjon.

Les: Thommessen gikk på dagen etter konflikt

Grønhaug har gjennom jobben i valgkomiteen snakket med mange i organisasjonen, både i distriktene og ved hovedkontoret i Oslo. Han sier samtalene viser det er en frustrasjon i organisasjonen, men at forbundet også er delt i saken.

– Det er mange som er kritiske til Thommesen på grunn av hans lederstil, men det er også mange som støtter ham, så hva som blir utfallet, vil jeg ikke spå.

Hovedfunn i arbeidsmiljø- undersøkelsen: «Vi vurderer medarbeiderne som engasjerte og i hovedsak godt tilfredse med egne arbeidsoppgaver. Det gis uttrykk for at man mestrer sine oppgaver og at en opplever både å ha ansvar og myndighet». «Arbeidsmiljøet har over tid stått i endringer og dette har vært belastende for flere og kan i perioder ha preget også fellesskapet. Flere melder om belastning ved det som har blitt oppfattet som en konflikt mellom adm.dir og nestleder. Det er viktig at denne blir håndtert på en profesjonell måte». «Hovedinntrykket som formidles om leder og hans lederskap er positivt. Thommessen oppfattes som strategisk og målrettet, framoverlent og energisk. Leder oppfattes som flink i media og i det å profilere forbundet utad. Leder bør være oppmerksom på at hvis hans energi og målrettethet blir for uttalt, kan dette gå utover medarbeidernes opplevelse av hans tilstedeværelse og interesse for medarbeiderne og prosessene som fører fram til resultatene». «Arbeidsbelastningen varierer, men synes høy for enkelte medarbeidere». Ingen av de spurte medarbeideren melder om at de har vært vitne til brudd på arbeidsmiljøloven.

– Du mener Thommessen bør gå. Jobber du for å sette sammen et styret som vil bidra til det?

– Nei, vi må legge helt andre kriterier til grunn. Det blir dumt og feil å ta hensyn til slikt når man skal velge vårt øverste organ mellom kongressene. Nå gjelder å få finne personer som kan jobbe sammen, sier han.

Thommessen: – Uriktige påstander

Onsdag sendte Thommessen og salg- og markedssjef Cecilie Rochstad ut en pressemelding om at forbundet har hatt en medlemsvekst på ti prosent siden januar.

Thommesen svarer slik på kritikken i en epost til VG:

«Bedriftsforbundet opplever nå en sterk medlemsvekst. Utviklingen for 2017 tilsier at forbundet kan komme til å oppleve en medlemsøkning på formidable 35 prosent. Veksten kommer som et resultat av endringer og hard jobbing fra det store flertallet av ansatte i forbundet. Samtidig har omstillingene skapt frustrasjon og misnøye hos enkelte ansatte, i tillegg til en vanskelig personalsak jeg ikke har kunnet informere om internt. Disse har fått lufte sin misnøye gjennom flere saker i VG, og det er fremsatt påstander som er uriktige, men som det er umulig for meg som leder å forsvare meg mot. Påstandene er ikke representative for hvordan de ansatte opplever situasjonen. Dette dokumenteres av den arbeidsmiljøundersøkelsen som VG er gjort kjent med konklusjonene av, og som indikerer både en høy grad av tilfredshet med arbeidssituasjonen og med de endringer som har vært gjort under min ledelse, i samarbeid med de ansatte. Jeg ser frem til en kongress hvor vi kan snakke sammen om endringer, prosess og utvikling, og hvor fakta kan komme frem i våre interne kanaler, til beste for alle i Bedriftsforbundet».

Salg- og markedssjef Rochstad er fornøyd med sjefen.

– Han er den beste sjefen jeg har hatt på over ti år. Han er positiv og bidrar med støtte og kompetanse til ansatte. Men det er slik at vi har hatt en endringsledelse; det kan gjøre vondt, spesielt for mennesker som ikke gjør jobben sin eller blir overflødige. Sånn er det jo, sier hun.

Les også: Omdømme i fritt fall

Nestleder kritisk til Thommessen



Nestleder i Bedriftsforbundet, Marit Momrak Wright, reagerer derimot sterkt på rapporten.

– Thommessen har fått utarbeidet en rapport som ikke er i tråd med styrets bestilling. Halvparten av organisasjonens faste ansatte er ikke intervjuet, fordi de oppfattes som kritiske. Derimot er løsere tilknyttede konsulenter intervjuet i steden.

– Sier du at bare tre av seks faste ansatte er spurt, og at ingen av de som har vært kritisk til ham, er spurt?

– Ja, sier hun og legger til:

– Dette handler ikke om vilje til omstilling, men om en leders etiske fremferd. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken nå.

– Thommessen: Er det riktig at det bare er seks faste ansatte og at nestlederen og de to ansatte i Trondheim som har kritisert deg, ikke er spurt: Det er altså bare tre andre faste ansatte som er spurt, samt innleide konsulenter?

– Det er feil. Vi er 6,1 årsverk (faste ansatte). I tillegg har vi konsulenter som jobber på fast basis og har gjort det over lengre tid, og dermed er en naturlig del av arbeidsmiljøet. Når 1,1 av 6,1 årsverk, hvorav av én har fått oppsigelse, går ut med krass kritikk, var det viktig for oss å gjøre en grundig kartlegging av de øvrige, slik at samtlige ansatte blir hørt.

GIKK UT MOT SJEFEN: Tove Hassel (t.v) og Monika Henriksen-Hoset var de første som gikk ut mot Olaf Thommessens lederstil. Her i Bedriftsforbundets lokaler i Trondheim sentrum. Foto: Ole Martin Wold , VG

Olaf Thommessen I årene 2002–2011 var Thommessen aktiv Venstre-politiker. Tidligere har han også drevet sitt eget rådgivningsselskap innenfor samfunnsansvar, Etheco. Han var gift med supermodell Vendela Kirsebom (46) frem til de i 2007 gikk fra hverandre etter 11 års ekteskap. 19. september 2005 fikk Thommessen en alvorlig hjerneblødning og havnet i koma. Han var ute på en joggetur ved Holmenkollen da han plutselig falt om. Etter dette var han sykmeldt i et drøyt år. Olaf Thommessen (47) ble ansatt som ny generalsekretær i Plan Norge etter Helen Bjørnøy høsten 2013. Han har vært ansatt som toppsjef i Bedriftsforbundet i ett år, forbundet er en konkurrent til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), men har fokus på små og mellomstore bedrifter.

– Utenkelig



Konflikten ble offentlig kjent etter at Monica Henriksen-Hoset sendte et varslerbrev om Thommessens behandling av henne, som blant annet gikk på utskjelling. VG har også snakket med andre i forbundet som er sterkt kritisk til Thommessens lederstil, men de har foreløpig ikke ønsket å stå frem på grunn av frykt for represalier.

– Jeg har vært ned nesten helt siden starten av forbundet i 1992. Men etter 25 år som medlem i forbundet, melder jeg meg ut hvis forbundet ikke gjør noe med Thommessen. Vi kan ikke ha en administrativ toppsjef som oppfører seg slik mot ansatte, sier Rolf Rekstad, som driver entreprenørselskapet Rolf Rekstad AS i Trondheim.

– Alle de som har hatt kontakt med regionkontoret vårt vet hvor god jobb Monica og Tove har gjort. Det er utenkelig for meg at de har gjort noe galt. Jeg tror på dem i denne saken. Man kan rett og slett ikke oppføre seg på den måten som Thommessen har gjort. Han må være et forbilde og det er han ikke, sier Rekstad.

Han sier saken må komme opp på kongressen.

– Det er fullt lov for kongressen å komme med en uttalelse. Saken er så betent at noe må skje. Det kan være at det må bli det nye styret som må gripe fatt i dette etter kongressen. Jeg vil eventuelt vente med å melde meg ut, til jeg ser hva det nye styret gjør.

Les: Kandidat til Forbrukerrådet