Millionfallskjerm til Thommessen – Styreleder-kandidat trakk seg

TRONDHEIM (VG) Olaf Thommessen sitter på en fallskjerm på rundt en million kroner. Styrelederkandiaten trakk seg fredag fordi han frykter utløsning av fallskjermen kan føre til konkurs.

Konflikten i Bedriftsforbundet kom til overflaten 28. april, gjennom et åpent opprør mot Thommessen, som er forbundets leder. Tove Hassel og Monica Henriksen-Hoset varslet om at flere ansatte følte seg dårlig behandlet av Thommessen.

Fredag og lørdag er det kongress i forbundet.

Fallskjerm



Fredag ettermiddag tok saken av i kongressalen ved Thon Hotel Prinsen i Trondheim sentrum. Men først i ytterkanten av saken:

Mannen innstilt av valgkomiteen som ny styreleder, Ove Jørn Luktvasslimo, varslet at han ønsket å ta høyde for at det nye styret må ha åpning for å innkalle til et ekstraordinært landsmøte: Dette fordi forbundets økonomi ville bli hardt rammet dersom man kom i en situasjon der fallskjermen til Thommessen måtte utløses.

– Det skal være snakk om rundt en millioner kroner; det er usikkerhet om beløpet, sa han.

Thommessen vil ikke svare på om beløpet er riktig.

– Min ansettelseskontrakt må eventuelt styret velge å uttale seg om. Jeg anser den for konfidensiell, for min del, skriver Thommessen på sms til VG.

Saken fortsetter under bildet!

FRUSTRASJON: Bedriftsforbundets leder, Olaf Thommessen, erkjente på kongressen at nedskjæringene i forbundet har skapt intern frustrasjon. Foto: WOLD, OLE MARTIN

Styreleder Knut Wold vil ikke svare på VGs henvendelse om saken.

Bekreftes i regnskapet



Men en note til regnskapet bekrefter nivået: Ytelsene til leder i 2016 var 1 126 667 kroner og om fallskjermen står følgende:

Oppsigelse utløser «en rett for arbeidstager til å motta etterlønn på ett års lønn».

Thommessen hadde få minutter før fortalt om den økonomiske situasjonen i forbundet, hvor han sa det hadde vært helt nødvendig å kutte kostnadene dramatisk i fjor og i år.

Han fortalte at utgangspunktet før de besluttet kuttene i fjor, var at kostnadene måtte ned med en million kroner.

– Hvis vi ikke klarte det, ville vi gå mot en styrt avvikling av forbundet, sa Thommessen.

Han viste til at de i stor grad har lykkes, selv om underskuddet likevel ble på 300 000 kroner i 2016.

Også skryt av Thommessen



Luktvasslimo satte en million inn i et annet perspektiv:

– Det er satt et resultatmål for 2017 på 300 000 kroner og 800 000 kroner i 2018.

Han understreker at Thommessen har gjort mye bra.

– Det de har gjort for å øke antallet medlemmer, er veldig bra.

Olaf Thommessen viste frem at innstrammingene har bedret økonomien, men han erkjente også fra talerstolen at det har vært krevende tider og at det har skapt uro.

Etter en pause fredag ettermiddag, skulle kandidatene til styret presenteres.

– Jeg vil prate om elefanten i rommet



Ove Jørn Luktvasslimo hadde sagt ja til å stille som styreleder og var innstilt, men da han skulle fortelle om seg selv og sitt kandidatur, sjokkerte han alle ved å si at han trakk seg, og kun ville stille som vara.

– Jeg vil prate om elefanten i rommet og at jeg trekker meg som lederkandidat, sa han.

Det ble totalt stille i salen.

PRATET OM ELEFANTEN I ROMMET: Ole-Jørn Luktvasslimo er mangeårig militær og har nå sitt eget lille selskap. I går fikk han det til å bli helt stille i salen. Foto: Ole Martin Wold

– Jeg gikk på nettet i går, sa han og viste til VGs artikkel der forbundsleder Olaf Thommessen fortalte at han hadde sparket sin nestleder, Marit Momrak Wright.

– Og jeg så at styret har behandlet en sak om intern uro. Det er ingen tvil om at det har bidratt til at vår troverdighet har falt og at vi har fått et skudd for baugen, eller ripe i lakken, om du vil. Det er noe vi må gjøre noe med, sa han.

Han krevde at de må ut av uroen og at kongressen er nødt til å få kunnskap om konfliktsakene som VG har omtalt.

– Ikke om detaljer, men vi vil ha åpenhet om og vite hva styret gjør i prosessen.

– Konkurs



Overfor VG sier han at han trakk seg som følge av en kombinasjon av omdømmesaken og usikkerheten om økonomien på grunn av mulig fallskjerm til Thommessen. Økonomi-hodepinen om en mulig kostnad på en millioner kroner utdyper han slik:

– Forbundet har vel en million kroner i egenkapital. Når du er vant til å jobbe i en småbedrift, så vet du at har du ikke mer penger, så har du ikke mer penger: Jeg akter ikke å stå som ansvarlig for en bedrift som går konkurs.

Han fremmet tre krav til styret:

** Kongressen må bli informert varslingssaken og andre personalsaker.

** Få vite om dialogen mellom styret og lederen.

** Forbundsstyret må redegjøre for om de har tillit til Olav Thommessen.

– Dette handler om mennesker



Han fikk ikke svar på det sentrale spørsmålet om styret har tillit til Thommessen, men leder av kontrollkomiteen, Tom R. Utsogn, og nestleder i styret, Linda Furulund svarte slik:

– Dette handler om mennesker. Vi har tatt dette på ytterste alvor. Det er ikke lett og vi har ikke noen erfaring å vise til. Vi har samarbeidet tett med styret og de har fulgt opp. Vi anbefaler at kongressen pålegger det nye styret å fortsette den prosessen det gamle styret har startet, sa Utsogn.

Ressursgruppe



Furulund fortalte at en ressursgruppe var opprettet:

«Det nye styret og det gamle styret møtes uten administrasjon til stede når det nye styret konstituerer seg. Anbefalingen fra ressursgruppen legges frem for det nye styret. Det understrekes at styret har taushetsplikt i forhold til hva som har kommet frem i saken i og etter sin styreperiode».

Striden kom til overflaten etter at de to ansatte ved Trondheims-kontoret sto frem i VG i april, har flere i organisasjonen uttrykt mistillit til Thommessen.

Det toppet seg da Thommessen torsdag fortalte til VG at han har sagt opp sin nestleder, Marit Momrak Wright.

Hun svarte med å si at det for henne er «etisk og moralsk uakseptabelt for meg å fortsette med Olaf Thommessen som leder».

Ikke 100 prosent tillit

Valgkomiteens leder, Odrunn Midtbø, er kritisk til Thommesen, men tror det nye styret kan håndtere saken.

– Er det blant annet satt sammen ut ifra hvem som støtter Thommessen?

– Nei, det er det ikke. Olaf Thommessen leverer på en del områder, men det som har kommet frem i VG, er ikke bra. Jeg tror det nye styret vil gripe fatt i dette, slik at vi får en god avklaring og slik at vi kan få til den satsingen og veksten vi ønsker for forbundet vårt.

– Har du tillit til at Thommessen er rette mannen til å lede forbundet?

– Ikke 100 prosent. Han ble tilsatt for å rydde opp. Når du har makt og posisjoner, da må da ha folkeskikk. Jeg har tiltro til at det nye styret greier å gripe tak i dette og finne en god løsning. Jeg mener man alltid kommer langt med å sette seg ned og snakke sammen. Folk må bli behandlet godt. Varslere skal blant annet bli tatt vare på.

– Synes du varsleren i deres forbund er blitt det?

– Nei, ikke ut ifra det som har kommet frem i VG; at hun knapt er blitt kontaktet siden hun varslet. Problemet er at vi internt knapt har fått noen informasjon, så det er vanskelig å vite. Det nye styret, hvis de blir valgt, er kompetent til å gripe tak i dette for å finne gode løsninger.