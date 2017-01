Erna vil kjempe for lavere formuesskatt

Statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre smeller igjen sammen i en knallhard skattekamp: Solberg varsler at hun vil kjempe for enda lavere formueskatt.

På NHOs årskonferanse torsdag lovet Høyre-lederen høytidelig overfor landets næringslivstopper, at hun skal vinne formuesskatteslaget.

– Vi skal vinne kampen



– Vi skal vinne kampen om forståelsen av lavere formuesskatt. Vi trenger kapital og investorer. Det er veldig mye penger på det offentliges hånd i Norge, men det holder ikke. Det offentlige har alltid vært utrolig dårlig til å kåre vinnere. Den offentlige innsatsen må parres med privat kapital, sier statsminister Erna Solberg til VG.

Arbeidende kapital Arbeidende kapital er midler som blir investert i verdiskapende virksomhet, for eksempel: Driftsmidler, maskiner til produksjon, inventar og innredning, datautstyr, traktorer og kjøretøy, eiendommer som brukes i driften, varebeholdning og kapitalbeholdning. I tråd med forliket på Stortinget om skattereform har regjeringen innført 10 prosent rabatt på aksjer og driftsmidler (arbeidende kapital) og tilordnet gjeld fra 2017. Rabatten vil bidra til å begrense formuesskattens negative virkninger for norsk eierskap og næringsliv. Den skal økes til 20 pst. i 2018. Aksjene og driftsmidlene som får denne rabatten, utgjør om lag 25 prosent av samlet skattepliktig formue.

– Hvis det er slik at risikoinvesteringer alltid skal straffes, så får vi ikke risiko- investeringer fra de som har privat kapital, eller investeringene går utenlands.

– Så formuesskatten skal videre ned?

– Ja, det mener vi.

– Høyres programkomite vil nøye seg med å kutte noe mer i det som kalles arbeidende kapital i formuesskatten. Er du enig i det?

– Det er ikke folks hytter eller store hus eller båter eller biler som er viktig for å få til omstilling. Det er den arbeidende kapitalen.

Hun sier hun nå formidler hva hun og Høyre vil og at det ikke har vært politisk flertall å få til et slikt i forbindelse med statsbudsjettet for 2017.

– Hvordan skal dere klare å skille mellom arbeidende kapital og annen kapital?

– Modellen finnes, den er mer byråkratisk enn om man hadde fjernet hele formuesskatten, men den fungerer.

– Svekker eldreomsorgen



Ap-leder Jonas Gahr Støre går i strupen på Solbergs skatteflørt overfor næringslivet.

– Solberg bekrefter nå at Høyre kommer til å fortsette å kutte i formueskatten. Derved svekkes inntektene som finansierer både viktige tjenester til folk, skole, eldreomsorg, sykehus, og støtte til omstilling og nødvendig satsning på ny teknologi i næringslivet, sier Støre.

– Resultatene har uteblitt



– I snart fire år har store skattekutt vært et av Erna Solbergs viktigste svar på hvordan vi skal få økte investeringer og nye arbeidsplasser. Resultatene har uteblitt. Skattekuttene deres er langt mer målrettet for å øke forskjellene enn å øke sysselsettingen, sier Støre.

Han sier at Ap i fjor fikk med et flertall på Stortinget på en omlegging av formuesskatten for at mer kapital kan kanaliseres til produktive investeringer foran til investeringer i eiendom.

– Dersom vårt forslag til formuesskatt for 2017 hadde fått flertall, ville vi både ha fjernet favoriseringen av eiendomsinvesteringer og vi ville sikret at også landets aller rikeste i større grad hadde bidratt til fellesskapet over skatteseddelen.

Glad



NHO-president Tore Ulstein betaler to millioner kroner i formueskatt og er svært glad for formueskatt-signalene fra Solberg: Han er sentral eier og aktør i Ulstein Gruppen, som sliter tungt etter oljekrisen.

– Når du har store tap på driften og må investere for å sikre omstilling, så er det tøft å betale millioner i formueskatt. Vi trenger å bruke alle ressurser på å investere i omstilling for å overleve og da er vi glade for at noen jobber for å kutte skatten på arbeidende kapital.

– Totalt uforståelig



Stein Erik Hagen har flyttet store deler av formuen ut av Norge, via sin datter i Sveits, blant annet på grunn av den norske formueskatten.

– Det er veldig bra at Solberg er så klar, men det er pr. i dag ikke flertall i Stortinget. Det er totalt uforståelig at Stortinget prioriterer utenlandske eiere; de slipper formueskatt. Det Stortinget egentlig sier, er at de ikke vil ha norske eiere, sier Hagen.

Pulsen på norske bedrifter



På NHOs årskonferanse torsdag stilte VG sentrale ledere spørsmål om deres virksomhet vil ha flere eller færre ansatte i løpet av 2017 og deres vurdering av utviklingen i norsk økonomi.

Det viste stor optimisme blant folk som Hagen og Jens Ulltveit-Moe, mens de som har levert til oljeindustrien, i stor grad varsler fortsatt kutt.

Sjef for Uber-Norge, Carl Edvard Endresen

SPENT: Sjefen i Uber Norge, Carl Edvard Endresen. Foto: Frode Hansen , VG

– Vi kommer både til å få flere sjåfører og flere ansatte i Uber Norge i 2017. Det blir et utfordrende år og vi avventer hva delingsøkonomiutvalget kommer med, som forhåpentligvis vi få på plass et regelverk som gjør at vi får til ryddige rammer om vår virksomhet. Forbruket i Norge øker, så vi tror på et godt år.

Styreleder Tore Ulstein i Ulstein Gruppen

– Hvis vi ikke greier å få fylt opp ordrebøkene står vi foran betydelige permitteringer i 2017. For tre år siden var vi 820 ansatte, nå er vi nede i rundt 600 og skal trolig videre ned. Vi kan ikke lenger leve av olje og gass og vrir oss mot blant annet yachter og cruisebåter. De neste tre til fem år blir krevende.

Investor og Orkla-eier Stein Erik Hagen

FORNØYD: Investor Stein Erik Hagen. Foto: Frode Hansen , VG

– Jeg tror det blir et ganske godt år. Automatisering og ny teknologi gjør at det blir færre ansatte i våre eksisterende selskaper, men samlet sett blir det nok flere ansatte innenfor våre virksomheter, på grunn av oppkjøp. I Norge vil 2017 gå veldig bra; bilsalget er på rekordnivå, Gardermoen slår nye rekorder; ja, folk forbruker som aldri før. Det er bra for oss. Men dette kan ikke vare evig.

LO-leder Gerd Kristiansen

– I LO er vi 250 ansatte, hvor 90 er utenfor Oslo. Vi har ingen planer for å øke det i 2017; vi vil ha omtrent samme nivå som i dag. Når det gjelder norsk økonomi, ser det ganske stabilt ut. Det som er bekymringsfullt er at regjeringen ikke evner å få til jobbvekst i privat sektor. Norge blir reddet av en fantastisk evne til å omstille seg.

Aker-sjef Øystein Eriksen

FORTSATT KRITISK: Konsernsjef i Aker ASA, Øyvind Eriksen. Foto: Frode Hansen , VG

– Deler olje- og gass-leverandørene opplever fortsatt krevende markeder, og det er risiko for ytterligere nedbemanninger. 2017 blir et krevende år, men vi har hatt en svak positiv utvikling i det siste, i stor grad på grunn av en god oljeprisutvikling. Når det gjelder norsk økonomi, så er det inspirerende å se at problemene innen olje og gass ikke smitter over til mange andre bransjer. Det skyldes at norske bedrifter er meget gode til å omstille og å drive effektivt.

Aker ASA har 25000 ansatte, ned 5000 innenfor olje og gass siden høsten 2014.

Investor Jens Ulltveit-Moe

MATKONGE: Investor Jens Ulltveit-Moe. Foto: Frode Hansen , VG

– Vi kommer til å ha flere ansatte ved utgangen av 2017 enn vi har nå, fordi vi åpnet 40 nye restauranter i fjor og fordi vi skal åpne 40 nye i år, i Norge og Sverige, sier Ulltveit-Moe, som blant annet har Burger King, Fridays og Peppes Pizza i sin portefølje.

– Vi er i dag 5000 ansatte, 3000 i Norge. Utviklingen i norsk økonomi tilsier at forbruket fortsetter å stige, så det ser bra ut. For en som også har satset i fornybar energi, kan det se ut som om tiden etterhvert har kommet for også å tjene penger på det, i hvert fall hvis vi skal tolke signalene fra NHO-konferansen i dag.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund

– Det kan hende antall ansatte i NHO skal gå litt opp. Utviklingen i Norge er også god, selv om olje- gassrelaterte bransjer sliter. Vi ser en hovedlinje nå, hvor det ser ut som om det flater ut. Krisen i Norge ble ikke så stor som mange trodde. Heldigvis, sier hun.

OPTIMIST: Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund. Foto: Frode Hansen , VG

Antall ansatte i NHO lå litt over 300 ansatte for to år siden og ligger nå litt under 300.

Statoil-sjef Eldar Sætre

– Vi har vært gjennom en omfattende nedbemanningsprosess som er fullført. Hva som skjer videre er litt vanskelig å si: Olje- og gassektoren er ikke gjennom omstillingsprosessen. Det er fortsatt for høy kapasitet i deler av industrien, sier Sætre.

NØKTERN: Konsernsjef i Statoil, Eldar Sætre. Foto: Frode Hansen , VG

Målet i Statoil har vært å komme ned rundt 21000 ansatte og det nådde de før utgangen av 2016. Det betyr at de har nedbemannet med 4200 gjennom oljekrisen.

Telenor-sjef Sigve Brekke

– Jeg vet ikke om det blir færre eller flere ansatte i Telenor i løpet av 2017. Vi har fokus på å omskolere folk til den nye digitale virkeligheten og å rekruttere ny ekspertise, så det er litt vanskelig å si. Når det gjelder markedssituasjonen er jeg optimist, fordi folk etterspør data og systemløsninger hvor vi er gode, sier Brekke.

Telenor har 36000 ansatte, hvorav 4000 i Norge.

KRAFTKUTT: Konsernsjef i Statkraft, Christian Wilhelm Rynning-Tønnesen og konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke. Foto: Frode Hansen , VG

Statkraft-sjef Christian Rynning-Tønnesen

– Statkraft kommer til å ha færre ansatte ved utgangen av 2017, sammenliknet med i dag. Det skyldes at vi må tilpasse oss prisen på kraft som er lav. Vi skal kutte 15 prosent av påvirkelige kostnader, som utgjør 800 millioner kroner. Vi vil prøve å unngå oppsigelser, men kan ikke utelukke at det vil skje, sier han.

Statkraft har 4200 ansatte i mer enn 20 land.

Sjef for AS Norge, Erna Solberg

– Jeg tror det vil være flere sysselsatte i Norge i løpet av 2017. Dermot er det ikke sikert at ledigheten vil være så veldig mye lavere ved utgangen av året, på grunn av at det kommer flere folk til hele tiden, sier statsministeren.

– Hvordan ser utviklingen i økonomien ut videre?

– Verdien av investeringene i olje og gass går ned, slik at impulsene blir svakere. Konkurransekraften blir bedre i tradisjonelt næringsliv, men vi har enda ikke sett en investeringstakt som er høy nok til å erstatte de tapte arbeidsplassene i olje og gass.

Konsernsjef i Ekornes, Olav Holst-Dyrnes

– Jeg tror vi er omtrent like mange ansatte om ett år.

– Hvordan vil norsk økonomi gå?

– Jeg mener det går bedre nå. En viktig ting for videre vekst er at kronekursen holder seg lav, det har enorm betydning for Ekornes og mange andre bedrifter. Over 80 prosent av det vi produserer, går til eksport.