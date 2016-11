Naboene avviser kompromiss om Utøya-minne

Naboene som går til sak for å stanse oppføringen av et minnested etter 22. juli på Sørbråten, mener det ikke er tilstrekkelig bare å droppe kunstverket «Memory Wound».

«Omfanget av minnesmerkevirksomheten har det ikke vært tale om å begrense, og tilbudet er da ikke tilstrekkelig», skriver saksøkerne i et siste prosesskrift før partene møtes til saksforberedelser onsdag.

Minnestedet på Sørbråten skulle etter planen stå ferdig i sommer, men Utøya-naboenes protester har ført til at prosessen er blitt kraftig forsinket.

Bakgrunnen: Saksøker staten for minnesmerke

Frykter trafikk

Av prosesskriftet framgår det at det ikke kun er det omstridte kunstverket «Memory Wound» naboene ønsker å stanse, de frykter betydelig trafikk til stedet der et minnesmerke er planlagt satt opp.

Det saksforberedende møtet onsdag er det første i rettsprosessen, og kan teorietisk sett ende i en enighet mellom partene. Men med de standpunktene de har lagt til grunn i sine prosesskrifter så langt, synes partene svært langt fra hverandre.

– Vage løfter

I sitt siste tilsvar til regjeringsadvokaten stiller naboene seg avvisende til kompromissforslaget, og ber retten se bort fra regjeringens løfter om skjermingstiltak, som saksøkerne mener bører preg av fortsatt å være på idéstadiet.

«At søksmålet handler om å hindre oppføringen av et kunstverk er ... en for snever tilnærming. Som nevnt i stevningen har Statsbygg dimensjonert anlegget for 5.000 årlig besøkende. Saksøkerne anfører et betydelig høyere sannsynlig besøkstall», skriver saksøkerne i prosesskriftet.