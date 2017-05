Nabo til huskapper: – Da han rev muren hadde den stått der i 70 år

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) Da Arne Vigeland (43) kappet uthuset til naboparet Waage fjernet han også en mur som tilhørte de andre naboene.

I rettens andre dag i saken mot Arne Vigeland (43), som er tiltalt for grovt skadeverk etter å ha kappet naboens uthus i to på Nesøya i Asker i april 2014, sier nabo Walther Medin at Vigeland raserte hagen hans.

Samtidig som 43-åringen leide inn to håndverkere for å få fjerne halve uthuset til ekteparet Waage da de var på ferie, fjernet han også en mur som tilhørte brødrene Medin.

– Da han rev muren hadde den stått der i 70 år, sier Medin og henviser til at muren var oppsatt i 1944 for å sikre atkomsten til familiens hus.

– Da han raserte vår hage og rev muren så var han klar over at han ikke hadde noen rett til å sette opp et nytt gjerde. Vigeland har etter mitt syn plaget oss gjennom mange år, sier naboen og poengterer at Vigeland er problemet flere naboer.

– Når skal han gi seg? Jeg synes at i denne saken er det ingen formildende omstendigheter, men mange skjerpende omstendigheter, sier Medin fra vitneboksen.

I ettertid har Vigeland tapt rettssaker om veirett, gjerdestrid og bruksrett til eiendommen.

Mente han hadde rett til å kappe huset i to



I retten mandag sa Wenche Waage at hun og mannen er slitne, at de er konstant stresset og at de opplever at de lever i et mareritt.

Over fire dager må 43-åringen svare for fjerning av en steinmur, et morelltre, et plommetre, noen bærbusker samt et veksthus og et gjerde.

Aktor Knut Christian Braae-Johannessen spurte Vigeland flere ganger i løpet av rettens første dag om hvorfor han kappet uthuset i to.

Vigeland svarte blant annet at han mente at han var i sin fulle rett til å fjerne den delen av uthuset som sto på hans ervervede eiendom. I tillegg påpekte han at uthuset var et rivningsprosjekt, og at det i beste fall kunne brukes som Sankthansbål.