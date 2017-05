Nabo i retten: Huskapperen sperret veien og la ut planker med spiker

ASKER OG BÆRUM TINGRETT (VG) En nabo sier at huskapperen Arne Vigeland (43) blant annet sperret adkomstveien til huset og fjernet postkassen hans.

I rettens andre dag forklarer nabo Ole Kristian Roald (68) at naboskapet med Arne Vigeland (43) har vært problematisk siden starten.

Vigeland er tiltalt for grovt skadeverk etter å ha kappet ekteparet Waages uthus i to i april 2014.

Mandag sa Wenche Waage (71) at hun og mannen er slitne, at de er konstant stresset og at de opplever at de lever i et mareritt.

I løpet av de fire dagene som er satt av til saken må Vigeland også svare for fjerning av en steinmur, et morelltre, et plommetre, noen bærbusker samt et veksthus og et gjerde.

Da retten var ute på befaring tidligere tirsdag sa Walther Medin, som eide muren som Vigeland fjernet, at han opplevde 43-åringens handlinger som hærverk – og viste retten hagen som Vigeland delvis har gravd ut.

AKTOR OG FORSVARER: Advokat Trygve Staff (t.v.) forsvarer den tiltalte. Tirsdag var han og aktor Knut Christian Braae-Johannessen på befaring på Nesøya for blant annet å se på det avkappende uthuset. Foto: Gøran Bohlin , VG

I ettertid har Vigeland tapt rettssaker om veirett, gjerdestrid og bruksrett til eiendommen.

Veirettssakene gjelder Roald, som eier huset på innsiden av Vigeland. I retten sier Roald at veien har vært brukt som adkomstvei til huset siden 1947, og at det ikke har vært problemer knyttet til dette tidligere.

– En dag jeg kom kjørende hjem lå det bjelker og steiner i veien. Vigeland hadde stengt adkomstveien min. Jeg kastet dette til side, men da jeg etter tre timer skulle ut igjen var det kommet nye materialer i veien. Da skjønte jeg at jeg måtte skaffe meg advokathjelp, sier Roald og legger til:

– Han har sagt at han var vant til å være i retten, og han skulle bruke millioner på å knuse meg.

Sperret veien med snø



Roald sier i retten at det har vært mange hendelser i forbindelse med uenigheten om veiretten. Budstikka har blant annet tidligere omtalt at 43-åringen nektet søppelbilen å kjøre til Roalds atkomst.

– En dag ble jeg ringt opp av Posten fordi de ikke lenger fant postkassen min. Den hadde Vigeland røsket opp og den lå i en snøhaug fire hundre meter lenger ned i veien, sier Roald.

– Han hadde lagt ut paller med planker med spiker i på toppen slik at det skulle være vanskelig å passere, sier naboen.

Roald forteller deretter om en annen gang da han ble møtt med en stor haug med snø som sperret adkomstveien.

Påstandene fra Roald ble ikke kommentert av Vigelands forsvarere tirsdag.

Vigeland nekter straffskyld, og sa på rettssakens første dag at saken har vært en tung belastning også for ham og hans familie.

– Jeg fikk to drapstrusler samme uke. Men verst av alt har det gått ut over barna og familien min. Det har vært en fæl opplevelse, sa 43-åringen.